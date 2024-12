Comience el 2025 con una Excursión del Día Primero en un Parque Estatal de Texas

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN— Lánzate al 2025 explorando más con una Excursión del Día Primero en un parque estatal de Texas. Esta tradición anual permite a las personas de todas las edades y niveles de habilidad la oportunidad de experimentar los lugares salvajes de Texas a través de caminatas guiadas por guardabosques o autoguiadas, paseos en bicicleta, viajes en bote de remos, saltos al agua fría y más, todo en honor a la iniciativa nacional enfocada a promover las actividades al aire libre. El año pasado, Texas no solo rompió los números históricos de participación, sino que también tuvo el mayor número de eventos, participantes y millas recorridas de cualquier estado. Los parques estatales de Texas organizaron 177 eventos en los que 8,729 personas caminaron, montaron en bicicleta, nadaron y realizaron paseos en bote de remo, cumulando un récord de 17,284 millas. El récord anterior a nivel estatal se estableció el 1 de enero de 2023, durante la celebración del centenario de los parques estatales de Texas. “Una de las muchas razones por las que me encanta Texas es el buen clima que podemos tener incluso en invierno y no hay mejor manera de pasar un hermoso día de invierno que caminando con amigos y familiares en un parque estatal de Texas”, dijo Rodney Franklin, director de Parques Estatales de Texas. “Cada año, miles de Tejanos visitan a un parque estatal cercano para celebrar el año nuevo con una caminata del Día Primero y siempre espero ver las fotos de gente sonriente disfrutando de los parques el 1 de enero. Únase a nosotros y ayude a que los Parques Estatales de Texas vuelvan a ser líderes en la participación en el Programa de Excursiones del Día Primero y en millas caminadas para 2025. ¡Esperamos verlos en el sendero!” Las veredas y senderos en los Parques Estatales de Texas tienen una gran variedad de distancias y niveles de dificultad. Algunos son senderos cortos y sencillos que ofrecen pintorescos paseos ideales para la familia completa, mientras que otros son más intensos, especiales para los excursionistas con experiencia. Tenemos disponibles los Mapas de Senderos de todos los Parques Estatales de Texas en el sitio de internet del TPWD, en la aplicación oficial recientemente rediseñada: Texas State Park app, así como en las páginas web individuales de cada parque. "Los parques estatales ofrecen una increíble variedad de experiencias al aire libre, mostrando las características naturales y culturales únicas de cada región", dijo Lewis Ledford, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Parques Estatales. "Ya sea que esté caminando por senderos nevados en las Montañas Rocosas o disfrutando de las suaves brisas del sur, las caminatas del Día Primero son la manera perfecta de comenzar el Año Nuevo al aire libre y conectarse con la belleza de nuestras tierras públicas". TPWD recomienda a todos aquellos que estén planeando viajar a uno de los Parques Estatales de Texas a reservar un pase por un día con anticipación, ya que se espera que algunos de nuestros parques alcancen su capacidad máxima. Reserva pases por un día en línea a través del sitio de internet de reservaciones de TPWD o llamando al (512) 389-8900. Cualquier persona con el propósito de visitar varios parques estatales en el año de 2025 puede comprar un Pase de Parques Estatales de Texas (TSPP). El pase de TSPP con un costo de $70 ofrece entrada gratis a todos los parques estatales para los titulares del pase y los invitados en su vehículo durante un año completo. Además, los titulares del pase obtienen descuentos en reservaciones para pasar la noche, compras en las tiendas de los parques estatales y más. A partir del 1 de enero, las personas que renueven o compren un nuevo pase de TSPP recibirán una calcomanía exclusiva de edición limitada para ayudar a mostrar su amor por los parques estatales de Texas. Puede comprar los pases en línea a través del sitio web de reservaciones de TPWD, a través del Centro de Servicio al Cliente o en cualquier parque estatal. Las calcomanías se enviarán por correo junto con el pase. Una lista de todos los eventos de la Caminata del Día Primero se puede encontrar en la página del calendario del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. Algunos ejemplos de las Excursiones del Día Primero se enlistan a continuación: Los aficionados a los saltos polares de Texas pueden sumergirse en el nuevo año de 7 a 8 a. m. en el parque estatal Balmorhea, un oasis en el oeste de Texas. El salto polar se realizará desde los trampolines. La temperatura de la piscina se mantiene constante a una temperatura de 72 a 75 grados durante todo el año. Reciba el año nuevo de 7 a 8 a.m. con una caminata guiada por la playa al amanecer en el Parque Estatal de la Isla de Galveston. Los participantes deben reunirse en el área de uso diurno junto a la playa junto a la estatua de la tortuga para la caminata de una milla. Los sombreros y las gafas de sol son muy recomendables. Se admiten personas de todas las edades y compañeros caninos. Acércate al Área Natural Estatal Government Canyon de 9 a 11 a.m. para un paseo guiado con perros con los miembros de tu familia de cuatro patas. Los participantes explorarán el sendero Savannah Loop de 2.25 millas, que tiene una pequeña cantidad de cambio de elevación, pero un terreno relativamente suave. Durante la caminata, los guardabosques compartirán la historia natural del área natural y señalarán el importante trabajo de restauración que se está realizando a lo largo del sendero. Despídase del 2024 con una caminata nocturna de 7 a 8:30 p.m. el 31 de diciembre en el Parque Estatal Lake Brownwood. La caminata comenzará en el comienzo del sendero Texas Oak, y todas las edades y niveles de experiencia son bienvenidos. Asegúrese de llevar agua, zapatos y ropa adecuados.

