BlackRock® Canada reporte l’assemblée des porteurs de parts du iShares Premium Money Market ETF afin d’approuver une modification de l’objectif de placement

Bourse : TSX (Bourse de Toronto)

Symbole : CMR

TORONTO, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), a annoncé le 8 novembre 2024 avoir convoqué une assemblée extraordinaire des porteurs de parts (l’« assemblée ») du iShares Premium Money Market ETF (le « Fonds iShares »), qui devait initialement avoir lieu vers le 22 janvier 2025, afin d’approuver une modification de l’objectif de placement du Fonds iShares de façon à permettre des investissements dans du papier commercial adossé à des actifs (la « proposition »).

En raison de l’interruption de travail chez Postes Canada, BlackRock Canada reporte l’assemblée au 3 février 2025. BlackRock Canada tiendra l’assemblée uniquement en ligne, soit par webdiffusion audio en direct.

Conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, une circulaire de sollicitation de procurations portant sur la proposition (la « circulaire ») sera mise à la disposition des porteurs de parts avant l’assemblée. Les avis de convocation à l’assemblée ainsi que la procédure à suivre pour accéder à la circulaire en ligne (ou en demander un exemplaire) seront postés vers le 3 janvier 2025. Les porteurs de parts inscrits du Fonds iShares à la fermeture des bureaux le 5 décembre 2024 auront le droit de recevoir l’avis et de voter à l’assemblée. La circulaire sera également affichée au www.sedarplus.ca et au www.blackrock.com/ca et renfermera de plus amples renseignements sur la proposition.

Les porteurs de parts inscrits peuvent voter : i) en remplissant, en signant et en datant leur formulaire d’instructions de vote et en le retournant par la poste en suivant les directives qui y sont fournies; ii) par Internet à www.proxyvote.com; ou iii) en composant le numéro applicable indiqué sur le formulaire d’instructions de vote. Les porteurs de parts inscrits pourraient subir des retards importants dans la livraison de leur courrier en raison de l’interruption de travail chez Postes Canada. Les porteurs de parts inscrits sont donc encouragés à soumettre leurs instructions de vote d’une autre façon afin d’éviter les retards. Les porteurs de parts inscrits n’ayant pas reçu leur numéro de contrôle en raison de l’interruption de travail chez Postes Canada peuvent communiquer avec leur courtier pour l’obtenir et être en mesure d’exercer les droits de vote rattachés à leurs parts.

Si la modification de l’objectif de placement est approuvée par les porteurs de parts du Fonds iShares, BlackRock Canada s’attend à ce que la proposition prenne effet le 7 février 2025.

Pour plus de renseignements sur le Fonds iShares, veuillez consulter le site www.blackrock.com/ca.

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l’investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate.

À propos d’iShares

iShares ouvre les portes de tous les marchés afin de répondre à la demande des investisseurs en constante évolution. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 1 400 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de 4,2 trillions de dollars américains au 30 septembre 2024, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

Les FNB iSharesMD sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB iShares. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

Personne-ressource pour les médias :

Sydney Punchard

Adresse courriel : Sydney.Punchard@blackrock.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.