Ressources Cartier octroie des options d’achats d’actions

VAL D'OR, Québec, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (la « Société ») annonce que le conseil d’administration de la Société a autorisé, le 19 décembre 2024, l’octroi d’un total de 3 500 000 options d’achat d’actions aux administrateurs et dirigeants et à un employé de la Société. En conformité avec le régime d’options d’achat d’actions, chacune des options octroyées permettra au détenteur de souscrire à une action ordinaire de la société au prix de 0,09 $ l’action jusqu’au plus tard le 18 décembre 2029.

