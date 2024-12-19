ODeX與赫伯羅特(Hapag-Lloyd)攜手拓展香港市場，提供數位解決方案以優化航運運營

作為全球最具活力的貿易與物流中心之一，香港在數位時代邁出了更大步伐。ODeX，領先的海運文件處理及付款促進平台，與赫伯羅特(Hapag-Lloyd)合作，正式於本地推出其平台，助力香港進一步數位化航運業務。

我們進軍香港標誌著ODeX邁出了重要的一步，將我們的數位解決方案帶入全球最具活力的航運中心之一。通過簡化關鍵流程如文件處理和支付，我們正在賦能該地區物流業在競爭日益激烈的全球市場中實現更高效和靈活的運營” — ODeX首席執行官Liji Nowal表示

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