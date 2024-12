ODeX與赫伯羅特(Hapag-Lloyd)攜手拓展香港市場，提供數位解決方案以優化航運運營

作為全球最具活力的貿易與物流中心之一,香港在數位時代邁出了更大步伐。ODeX,領先的海運文件處理及付款促進平台,與赫伯羅特(Hapag-Lloyd)合作,正式於本地推出其平台,助力香港進一步數位化航運業務。

香港, HONG KONG, December 20, 2024 / EINPresswire.com / -- 香港,2024年12月19日 – 作為全球最具活力的貿易與物流中心之一,香港在數位時代邁出了更大步伐。ODeX,領先的海運文件處理及付款促進平台,與赫伯羅特(Hapag-Lloyd)合作,正式於本地推出其平台,助力香港進一步數位化航運業務。香港:全球貿易的關鍵樞紐-----------------------------香港作為東西方貿易橋樑的獨特地理位置,使其長期以來一直是全球供應鏈中的關鍵節點。擁有深水港及先進的物流基礎設施,香港無縫地連接亞太地區及其他地區,為貿易提供便捷服務。香港的航運生態系統支持著成千上萬的貨代公司、無船承運人(NVOCC)及物流營運商,依靠創新與高效來保持競爭力。在這個充滿活力的環境中,數位轉型正扮演著愈加重要的角色。香港的企業正在積極採用能夠減少手動操作、提高工作流程準確性並縮短周轉時間的技術,從而確保它們能在全球貿易發展中保持領先地位。透過數位解決方案賦能香港物流業-------------------------------------為了滿足香港航運社群日益變化的需求,ODeX平台推出了針對本地市場的數位工具,旨在解決香港物流行業的獨特挑戰: 自動化發票及通知分發 :確保利益相關者之間快速且無錯誤的溝通。 無縫線上支付 :提供安全靈活的支付選項,消除繁瑣的實體流程。● 提高集裝箱放行效率:簡化逗留延長和交貨指令管理,保持貨物流通。如新推出的交貨指令延長功能等專屬模組,精確對接香港物流行業的運營需求。在競爭激烈的市場中實現高效運營--------------------------------------透過採用先進的數位解決方案,香港企業能更有效地管理日益增長的貿易量,並降低成本與運營延遲。像ODeX這樣的平台促進了收貨人、貨主和代理人之間的協作,使行業能夠迅速應對全球需求。“在香港的推出符合該地區對創新以及在全球貿易中的戰略重要性的承諾,”赫伯羅特(Hapag-Lloyd)香港表示。“此次合作提供了本地化、以客戶為中心的解決方案,幫助企業優化運營並保持競爭力。”“我們進軍香港標誌著ODeX邁出了重要的一步,將我們的數位解決方案帶入全球最具活力的航運中心之一。”ODeX首席執行官Liji Nowal表示,“通過簡化關鍵流程如文件處理和支付,我們正在賦能該地區物流業在競爭日益激烈的全球市場中實現更高效和靈活的運營-------------ODeX是海運貿易服務數位轉型的先驅,專注於簡化和自動化海運行業的文件處理過程。ODeX為超過30,000名客戶和65,000多名用戶提供服務,平台簡化了100多家航運公司及NVOCC的航運和物流流程。憑藉創新的解決方案和集成,ODeX提升了貨代、貨車運營商及其他利益相關者的運營效率。我們的影響力包括處理超過140萬筆支付、1,100萬張發票、600萬份交貨指令和1,100萬張門禁通行證,顯著提升了全球貿易運營的效率與效能。如需了解更多關於ODeX及其服務的信息,請訪問ODeX官方網站。關於(Hapag-Lloyd):----------------------擁有292艘船隻、1,190萬標準箱運輸量,約16,700名員工,遍佈139個國家400多個辦事處。赫伯羅特(Hapag-Lloyd)是全球領先的集裝箱航運公司,也是您強大的合作夥伴。集裝箱航運部門:赫伯羅特(Hapag-Lloyd)擁有2.3百萬TEU的船舶容量,以及3.4百萬TEU的集裝箱容量,其中包括全球最大的現代化冷藏集裝箱艦隊之一。全球113條航線確保連接超過600個港口,實現快速且可靠的服務。碼頭與基礎設施部門:赫伯羅特(Hapag-Lloyd)在歐洲、拉丁美洲、美國、印度和北非的20個碼頭擁有股權,並在選定地點提供與碼頭相關的綜合物流服務。赫伯羅特(Hapag-Lloyd)是跨大西洋、中東、拉丁美洲及美洲內貿航線的領先航運公司。

