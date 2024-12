Mavenir e Spry Fox Networks (SFN) Anunciam Parceria Estratégica para Acelerar a Monetização de APIs no Setor de Telecomunicações

Os Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) agora podem implantar rapidamente uma plataforma abrangente baseada no GSMA Open Gateway, aproveitando uma solução pré-integrada que combina o Digital Enablement (MDE) da Mavenir e o QP Cloud MONET da Spry Fox Networks. Essa potente combinação fornece aos CSPs recursos completos de monetização de API, permitindo a rápida capitalização como novos fluxos de receita.

RICHARDSON, Texas, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, e a Spry Fox Networks (SFN), pioneira de monetização de API e exposição de rede, anunciaram hoje uma parceria estratégica que visa transformar a forma como os Communication Service Providers (CSPs) podem monetizar suas redes e oferecer serviços de API inovadores para agregadores, hyperscalers e provedores de serviços de aplicativos.

Por meio dessa parceria, as robustas ofertas de telecomunicações de última geração da Mavenir – incluindo Core e Mavenir Digital Enablement (MDE) 1 Business Support System (BSS) , Catálogo de Produtos, soluções de Carregamento Convergente, Gerenciamento de Parceiros e Mercado Digital – serão integradas à plataforma avançada de monetização de API da SFN, permitindo que os CSPs revelem novos fluxos de receita com a exposição e monetização dos seus serviços de rede. Essa solução conjunta permite que os CSPs gerenciem todo o ciclo de vida dos serviços de API baseados em rede – desde a integração e exposição até a monetização, análise e monitoramento, mantendo o controle total do acesso e uso.

Destaques Desta Parceria:

GSMA-Certified Open GW : O QP Cloud MONET (QPCM) da SFN é a primeira Solução de Parceiro de Canal a receber a Certificação API Open Gateway, fornecendo implementação imediata de várias APIs CAMARA e Personalizadas. O QPCM foi projetado especificamente para permitir que MNOs e MVNOs monetizem suas redes no menor tempo possível. O QPCM foi criado com a segurança e a proteção de privacidade no seu núcleo e aceita todos os fluxos de autorização definidos no CAMARA.

: O (QPCM) da SFN é a primeira Solução de Parceiro de Canal a receber a Certificação API Open Gateway, fornecendo implementação imediata de várias APIs CAMARA e Personalizadas. O QPCM foi projetado especificamente para permitir que MNOs e MVNOs monetizem suas redes no menor tempo possível. O QPCM foi criado com a segurança e a proteção de privacidade no seu núcleo e aceita todos os fluxos de autorização definidos no CAMARA. Pilha de Monetização de API Pré-integrada : O portfólio Digital Enablement da Mavenir fornece recursos pré-integrados de BSS, Cobrança, Mediação, Gerenciamento de Parceiros, Faturamento e Liquidação para monetização de APIs expostas via QPCM. Isso reduz significativamente o tempo para lançamento e monetização total de novos produtos de API, fornecendo um fluxo de trabalho imediato para lead-to-order e order-to-cash usando modelos de cobrança pagos por uso, assinatura, em níveis e baseados em SLA para clientes e parceiros – incluindo Desenvolvedores, Consumidores, Empresas e Agregadores.

: O portfólio fornece recursos pré-integrados de BSS, Cobrança, Mediação, Gerenciamento de Parceiros, Faturamento e Liquidação para monetização de APIs expostas via QPCM. Isso reduz significativamente o tempo para lançamento e monetização total de novos produtos de API, fornecendo um fluxo de trabalho imediato para lead-to-order e order-to-cash usando modelos de cobrança pagos por uso, assinatura, em níveis e baseados em SLA para clientes e parceiros – incluindo Desenvolvedores, Consumidores, Empresas e Agregadores. Exposição de Capacidade de Rede : O Combo NEF/SCEF da Mavenir (Função de Exposição de Rede e Função de Exposição de Capacidade de Serviço) fornece exposição de APIs de rede definidas padrão para aplicativos de terceiros via QPCM. NEF/SCEF, quando combinado com as soluções Core completas da Mavenir (Packet Core, IMS e Messaging), oferece vantagens significativas e um tempo de lançamento no mercado mais rápido para uma ampla variedade de APIs Open GW.

: O Combo NEF/SCEF da Mavenir (Função de Exposição de Rede e Função de Exposição de Capacidade de Serviço) fornece exposição de APIs de rede definidas padrão para aplicativos de terceiros via QPCM. NEF/SCEF, quando combinado com (Packet Core, IMS e Messaging), oferece vantagens significativas e um tempo de lançamento no mercado mais rápido para uma ampla variedade de APIs Open GW. Colocação no mercado mais rápida para Open GW APIs: A solução conjunta e pré-integrada oferece a abordagem mais rápida e sem riscos para os CSPs lançarem APIs CAMARA/Open GW. A abordagem pronta para uso visa oferecer uma solução auxiliar para CSPs que podem abrir novos fluxos de receita com a monetização de API sem interromper seu ecossistema de Rede e BSS/OSS/TI existente.

“Estamos muito contentes com a nossa parceria com a Spry Fox Networks para oferecer aos nossos clientes uma solução integrada que simplifica a exposição e a monetização dos serviços de rede”, disse Sandeep Singh, SVP, GM, Digital Business Enablement da Mavenir. “Essa colaboração permitirá que os CSPs revelem um novo potencial de receita, impulsionem a agilidade dos negócios e atendam à crescente demanda de serviços inovadores e orientados por APIs da indústria de telecomunicações.”

Jignesh Sorathia, Head 5G, Spry Fox Networks, acrescentou: “Juntamente com a Mavenir e seu portfólio MDE líder do setor, estamos fornecendo uma plataforma potente para os CSPs abrirem suas redes de maneira controlada, segura e lucrativa. Nossa experiência conjunta ajudará os CSPs a avançar para um modelo mais flexível e com API em primeiro lugar, com suporte para uma ampla gama de verticais, incluindo 5G, IoT e além.”

A parceria visa acelerar a transformação digital dos CSPs, permitindo que eles evoluam em um cenário de telecomunicações em rápida mudança e aproveitem as oportunidades na crescente economia da API.

Sobre a Spry Fox Networks (SFN):

A Spry Fox Networks (SFN) se destaca no fornecimento de soluções abrangentes de rede sem fio, com ênfase particular em APIs de rede que utilizam a estrutura GSMA Open Gateway para capacitar Operadoras de Rede Móvel (MNOs) e Operadoras de Rede Virtual Móvel (MVNOs) para rentabilizar efetivamente suas redes.

A solução inovadora e ágil de API de telecomunicações da SFN resolve desafios em vários setores de negócios, como fintech, ad-tech, mídia, e radiodifusão e automotivo.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Contato de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

1 O MDE também é o mecanismo de monetização por trás da solução OpenGW interna da Mavenir para clientes da Mavenir que usam soluções de ecossistema Mavenir maiores.

