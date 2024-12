Mavenir dan Spry Fox Networks (SFN) Mengumumkan Kemitraan Strategis untuk Mempercepat Monetisasi API dalam Industri Telekomunikasi

Penyedia Layanan Komunikasi (CSP) sekarang dapat dengan cepat menerapkan platform berbasis GSMA Open Gateway yang komprehensif dengan memanfaatkan solusi yang telah terintegrasi sebelumnya yang menggabungkan Portofolio Mavenir's Digital Enablement (MDE) dan QP Cloud MONET Spry Fox Networks. Kombinasi kuat ini membekali CSP dengan kemampuan monetisasi API menyeluruh sehingga memungkinkan mereka untuk dengan cepat memanfaatkan sumber pendapatan baru.

RICHARDSON, Texas, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang membangun masa depan jaringan, dan Spry Fox Networks (SFN), pelopor dalam monetisasi API dan eksposur jaringan, hari ini mengumumkan kemitraan strategis yang bertujuan untuk mentransformasikan cara Penyedia Layanan Komunikasi (CSP) agar dapat memonetisasi jaringan mereka dan menawarkan layanan berbasis API inovatif kepada penyedia layanan agregator, hiperskaler, dan aplikasi.

Melalui kemitraan ini, penawaran telekomunikasi generasi berikutnya yang kuat dari Mavenir—termasuk Core dan, Mavenir Digital Enablement (MDE) 1 Business Support System (BSS), Katalog Produk, solusi Penagihan gabungan, Pengelolaan Mitra, dan Marketplace Digital—akan diintegrasikan ke dalam platform monetisasi API tingkat lanjut SFN agar CSP dapat memperoleh sumber pendapatan baru dengan mengekspos dan memonetisasi layanan jaringan mereka. Solusi bersama ini memungkinkan CSP untuk mengelola seluruh siklus hidup layanan API berbasis jaringan—mulai dari orientasi dan eksposur terhadap monetisasi, analitik, dan pemantauan, sembari mempertahankan kendali penuh atas akses dan penggunaan.

Sorotan Penting Kemitraan ini:

Open GW yang Tersertifikasi GSMA : QP Cloud MONET (QPCM) SFN adalah Solusi Mitra Saluran pertama yang menjadi tersertifikasi dengan Sertifikasi Open Gateway API, yang menyediakan implementasi kreatif beberapa CAMARA dan API Kustom. QPCM didesain secara khusus untuk memungkinkan MNO dan MVNO guna memonetisasi jaringan mereka dalam waktu secepat mungkin. QPCM dibuat dengan mengutamakan perlindungan keamanan dan privasi sebagai intinya serta mendukung semua alur Otorisasi yang ditetapkan dalam CAMARA.

: QP Cloud MONET (QPCM) SFN adalah Solusi Mitra Saluran pertama yang menjadi tersertifikasi dengan Sertifikasi Open Gateway API, yang menyediakan implementasi kreatif beberapa CAMARA dan API Kustom. QPCM didesain secara khusus untuk memungkinkan MNO dan MVNO guna memonetisasi jaringan mereka dalam waktu secepat mungkin. QPCM dibuat dengan mengutamakan perlindungan keamanan dan privasi sebagai intinya serta mendukung semua alur Otorisasi yang ditetapkan dalam CAMARA. Stack Monetisasi API yang Telah Terintegrasi Sebelumnya : Portofolio Mavenir’s Digital Enablement menyediakan kemampuan BSS, Penagihan (Charging), Mediasi (Mediation), Pengelolaan Mitra (Partner Management), Tagihan (Billing), dan Penyelesaian (Settlement) yang sudah terintegrasi sebelumnya untuk monetisasi API yang terekspos melalui QPCM. Ini mengurangi secara signifikan waktu untuk meluncurkan dan sepenuhnya memonetisasi produk API baru dengan menyediakan alur kerja kreatif untuk proses membuat prospek berminat agar memesan (lead-to-order) dan pesanan masuk hingga penyerahan barang (order-to-cash) dengan menggunakan model penagihan bayar sesuai penggunaan, langganan, bertingkat, berbasis SLA—termasuk Pengembang, Konsumen, Perusahaan, dan Agregator.

: Portofolio Mavenir’s Digital Enablement menyediakan kemampuan BSS, Penagihan (Charging), Mediasi (Mediation), Pengelolaan Mitra (Partner Management), Tagihan (Billing), dan Penyelesaian (Settlement) yang sudah terintegrasi sebelumnya untuk monetisasi API yang terekspos melalui QPCM. Ini mengurangi secara signifikan waktu untuk meluncurkan dan sepenuhnya memonetisasi produk API baru dengan menyediakan alur kerja kreatif untuk proses membuat prospek berminat agar memesan (lead-to-order) dan pesanan masuk hingga penyerahan barang (order-to-cash) dengan menggunakan model penagihan bayar sesuai penggunaan, langganan, bertingkat, berbasis SLA—termasuk Pengembang, Konsumen, Perusahaan, dan Agregator. Eksposur Kemampuan Jaringan : Combo NEF/SCEF (Fungsi Eksposur Jaringan dan Fungsi Eksposur Kemampuan Layanan) Mavenir menyediakan eksposur API jaringan standar yang ditetapkan untuk aplikasi pihak ketiga melalui QPCM. NEF/SCEF, saat digabungkan dengan solusi Core lengkap Mavenir (Packet Core, IMS, dan Messaging), menawarkan keuntungan yang signifikan serta menghadirkan waktu penyiapan produk yang lebih cepat untuk berbagai jenis Open GW API.

: Combo NEF/SCEF (Fungsi Eksposur Jaringan dan Fungsi Eksposur Kemampuan Layanan) Mavenir menyediakan eksposur API jaringan standar yang ditetapkan untuk aplikasi pihak ketiga melalui QPCM. NEF/SCEF, saat digabungkan dengan solusi Core lengkap Mavenir (Packet Core, IMS, dan Messaging), menawarkan keuntungan yang signifikan serta menghadirkan waktu penyiapan produk yang lebih cepat untuk berbagai jenis Open GW API. Waktu penyiapan produk tercepat untuk Open GW API: Solusi gabungan dan telah terintegrasi sebelumnya ini menawarkan pendekatan tercepat dan paling bebas risiko bagi CSP untuk meluncurkan CAMARA/Open GW API. Pendekatan unik ini bertujuan untuk menawarkan solusi pelengkap bagi CSP yang dapat membuka sumber pendapatan baru dengan monetisasi API tanpa mengganggu ekosistem Jaringan dan BSS/OSS/IT yang sudah ada.

“Kami sangat senang dapat bermitra dengan Spry Fox Networks untuk menawarkan kepada pelanggan kami solusi yang terintegrasi serta menyederhanakan eksposur dan monetisasi layanan jaringan,” ujar Sandeep Singh, SVP, GM, Digital Business Enablement di Mavenir. “Kolaborasi ini akan memungkinkan CSP untuk meraih potensi pendapatan baru, mendorong ketangkasan bisnis, serta memenuhi meningkatnya permintaan layanan inovatif berbasis API di industri telekomunikasi.”

Jignesh Sorathia, Kepala 5G, Spry Fox Networks, menambahkan, “Bersama dengan Mavenir dan portofolio MDE-nya yang terdepan di industri, kami menyediakan platform canggih bagi CSP untuk menyediakan jaringan mereka secara terkontrol, aman, dan menguntungkan. Keahlian gabungan kami akan membantu CSP untuk bertransisi ke model yang lebih fleksibel dan mengutamakan API, yang mendukung berbagai kategori, termasuk 5G, IoT, dan lebih dari itu.”

Kemitraan ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital bagi CSP agar mereka dapat berkembang di lanskap telekomunikasi yang berubah dengan cepat serta meraih peluang dalam perekonomian API yang berkembang.

Tentang Spry Fox Networks (SFN):

Spry Fox Networks (SFN) unggul dalam menyajikan solusi jaringan nirkabel komprehensif, dengan penekanan khusus pada API Jaringan yang memanfaatkan kerangka kerja GSMA Open Gateway untuk meningkatkan kemampuan Operator Jaringan Seluler (MNO) dan Operator Jaringan Virtual Seluler (MVNO) guna memonetisasi jaringan mereka dengan efektif.

Solusi API Telekomunikasi yang inovatif dan tangkas SFN mengatasi tantangan di berbagai kategori bisnis seperti teknologi finansial (fintech), teknologi iklan, media & penyiaran, dan otomotif.

Tentang Mavenir:

Mavenir membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berbasis cloud berkemampuan AI yang didesain ramah lingkungan, meningkatkan kemampuan operator untuk mewujudkan manfaat 5G, dan menghasilkan jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

1 MDE juga merupakan mesin monetisasi di balik solusi OpenGW internal Mavenir untuk pelanggan Mavenir yang menggunakan solusi ekosistem Mavenir yang lebih besar.

