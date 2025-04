ビットゲット･トークン (Bitget Token: BGB) のバーンモデルを更新、第1四半期のバーンが3000万トークンを超える

セーシェル共和国ビクトリア発, April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号通貨取引所およびWeb3のリーディングカンパニーであるビットゲットは、ビットゲット・トークン (BGB) のバーンメカニズムを大幅に更新したことを発表した。 この強化により、BGBの四半期ごとのバーン量をオンチェーン使用量に結びつけるユーティリティベースのモデルが導入され、トークンがより高い透明性、コンプライアンス、持続可能なトークン価値に向けて進化することになる。

新しいバーンメカニズムは、中央集権型エコシステムと分散型エコシステムにまたがるBGBの統合の高まりをよりよく反映するために、四半期ごとのバーン量を、ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) のゲットガス (GetGas) アカウントを通じて、オンチェーンガス料金に充当したBGBの量にリンクする。 このモデルは、バーン量を実際の使用量に結びつけることで、Web3や実世界のアプリケーション内の重要な資産としてのBGBの転換を促進する。 このバーン計算式では、ダイナミックかつ検証可能なプロセスを保証するために、ガス料金、四半期平均価格、および事前に定義された定数でBGBの使用量を算入する。

このほど、この新しい仕組みでの最初の四半期バーン量が計算された。 2025年第1四半期には、6,943.63 BGBが、オンチェーンガス料金の使用のためにビットゲット・ウォレットのゲットガス・アカウントに補充された。 新しい計算式に基づき、この四半期には合計30,006,905 BGBがバーンされる。 完全な透明性を確保するため、取引記録やウォレットアドレスなど、バーンに関連するデータはすべてオンチェーンで公開されている。

「BGBは、中央集権型エコシステムと分散型エコシステムの重要な架け橋になりつつあります。 そのバーンメカニズムを実際のオンチェーンユーティリティにリンクさせることで、BGBの四半期ごとのバーン量を実際の使用量に応じて進化させることができます。 このアップデートは導入を促すインセンティブとなり、透明で持続可能なトークノミクスを実現することができます。」とビットゲットののCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「BGBがオンチェーンエコシステムでその役割を拡大し続けるに伴い、より持続可能なバーンメカニズムが期待できます。」

ビットゲット・トークン (BGB)は、中央集権型取引所と分散型ウォレットの両方にまたがるビットゲットのエコシステム全体の燃料源となるユーティリティトークンである。 BGBは、受動的収入を得たり、ローンチプール (Launchpool) やプールX (PoolX) を通じて人気のトークンエアドロップの資格を得たりするためにステーキングすることができる。 また、ローンチパッド (Launchpad) とローンチX (LaunchX) を通じて、将来性の高いWeb3プロジェクトへの早期アクセスも可能にする。 オンチェーンでは、BGBはビットゲット・ウォレットでマルチチェーンのガス料金に充当するために使用される。 BGBを保有することで、VIPレベルのアップグレードや、エリートトレーダーへの利益分配機会など、ユーザー限定の特典が付与される。 BGBは単なるトークンではなく、ユーザーがビットゲットのエコシステムと関わり、それに影響し、共に成長するためのゲートウェイの役割を果たす。

今年初め、BGBエコシステムは、総供給量の40%に相当する8億のチーム保有トークンを恒久的にバーンすることで強化された。 2025年1月に行われたこのバーンの後、総供給量は12億に減少し、現在100%が流通している。

2021年7月に0.0585 USDTの初期価格でローンチされたBGBは、2024年12月に史上最高値の8.5 USDTに達し、100倍を超える累積利益を達成している。 コインマーケットキャップ (CoinMarketCap) によると、BGBは現在、時価総額でCEXネイティブトークンのトップ3にランクされ、暗号資産のトップ30に挙げられている。

BGBバーンの詳細については、このリンクを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているBitget取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレットは、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を率先的に推進し、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資する場合は、失っても構わない資金のみを割り当てることが推奨される。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

