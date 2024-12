La gira promocional internacional «Dreams Connect the World» ha llegado a su fin en Suqian

SUQIAN, China, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 12 de diciembre de 2024 se celebró la gira promocional internacional «Dreams Connect the World» en la Capital del Licor, Suqian. Los periodistas y fotógrafos participantes en el tour quedaron fascinados desde el principio en la Yanghe Distillery.

Tras pasar al taller de destilado del Dream of the Blue Manual Class de Yanghe, los periodistas y fotógrafos pudieron contemplar de cerca los procesos de producción y probar el producto estrella de Yanghe. El Dream of the Blue Manual Class representa la búsqueda de la excelencia por parte de Yanghe a la vez que preserva el arte de la producción de baijiu, para cuya elaboración se utilizan más de 2020 bodegas de la antigua dinastía. El conjunto de Yanghe, que incluye 70 000 bodegas, fue galardonado con el Récord Guiness al «Mayor extensión de bodegas de baijiu».

«Me sorprendió una vez más el inmenso tamaño del sitio y también ver la forma tradicional de elaborar el baijiu. El baijiu es dulce y muy suave, a pesar de tener un 70 % de alcohol», afirma la fotógrafa Yolanda vom Hagen.

El secreto de un sabor tan único reside en la innovación y en un «dream team» de técnicos. Generaciones de maestros destiladores, basándose en técnicas tradicionales y en el sabor tradicional «dulce, suave, blando, depurado y fragante», elaboran un baijiu meloso. Yanghe aplica un proceso especial a baja temperatura y tecnología de micromoléculas para garantizar que sus productos no solo sean suaves y agradables al paladar, sino que también reflejen la esencia de la artesanía de alta calidad.

Yanghe, situado en Suqian, se beneficia de las excepcionales condiciones naturales de la región, entre ellas, «tres ríos, dos lagos y un humedal». El entorno ecológico, caracterizado por temperaturas suaves y abundantes recursos hídricos, crea un marco ideal para la elaboración de un baijiu de gran calidad. Suqian, situada a 33 grados de latitud norte, está reconocida como una de las «tres principales zonas vitivinícolas de humedales del mundo», junto con la región escocesa del whisky y la región francesa del coñac. Con una larga historia en la industria de la destilación y su compromiso con la innovación, Suqian es más que una ciudad: es un legado del arte de la producción de baijiu.

«Es interesante descubrir que Escocia es una de las principales regiones del mundo para la producción de alcohol junto con Yanghe, aquí en Suqian», declaró Frank Hossack, de Escocia.

