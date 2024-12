Communiqué de presse

19 décembre 2024 - N° 24

Succès de l’offre de rachat de titres obligataires super subordonnés RT1 pour un montant de 186,4 millions d’euros

SCOR SE (la « Société ») annonce le succès de l'Offre de Rachat en numéraire (l’« Offre de Rachat ») portant sur l’ensemble de ses titres obligataires super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réinitialisable d’un montant nominal de 250 millions d’euros (ISIN : FR0012199123) (éligibles au capital réglementaire de niveau 1 (Restricted Tier 1) et bénéficiant de mesures transitoires pour la hiérarchisation des passifs subordonnés jusqu'à fin décembre 2025) émis le 1er octobre 2014, avec une première date de remboursement anticipé le 1er octobre 2025 (les « Titres »).

L'Offre de Rachat a expiré à 17h00 (heure de Paris) le 18 décembre 2024 et la date de règlement de l'Offre de Rachat est prévue le 23 décembre 2024.

Le montant nominal total des Titres valablement apportés à l’Offre de Rachat et acceptés par la Société est de 186,4 millions d’euros. Les Titres rachetés conformément à l’Offre de Rachat feront l’objet d’une annulation par la Société.

A la suite du règlement de l’Offre de Rachat, le montant nominal des Titres restant en circulation s'élèvera ainsi à 63,6 millions d’euros et les Titres encore en circulation resteront admis à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 19,4 milliards d’euros de primes en 2023. Représenté à travers 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans près de 160 pays.

Alexandre Garcia

Relations Investisseurs

Thomas Fossard

