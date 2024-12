La aviación propicia uno de cada 35 empleos en América Latina y el Caribe

El transporte aéreo generó 8,3 millones de empleos en América Latina y el Caribe en 2023, lo que equivale a uno de cada 35 puestos de trabajo.

La economía de muchos países depende del turismo. Por ejemplo, en Belice el turismo contribuye en un 30 % a la actividad económica, en República Dominicana en un 15 % y en México en un 14 %.” — Haldane Dodd, Director ejecutivo de ATAG

GENEVA, SWITZERLAND, December 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- El transporte aéreo generó 8,3 millones de empleos en América Latina y el Caribe en 2023, lo que equivale a uno de cada 35 puestos de trabajo. Impulsado por el turismo y una creciente propensión a viajar, el sector de la aviación en la región sigue siendo uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial, con una tasa de crecimiento anual prevista de tráfico internacional para los próximos 20 años del 3,5 %.

El sector de la aviación representa un 2,9 % de la totalidad de los empleos en la región y da trabajo de manera directa a 790 000 personas. Se prevé que esta cifra aumente en los próximos veinte años hasta 1,2 millones en 2043. Además, los puestos de trabajo en la cadena de suministro y a partir del turismo también impulsarán la contribución del transporte aéreo en la región. El año pasado, 3 millones de vuelos despegaron desde aeropuertos de América Latina y el Caribe, transportando a 317 millones de pasajeros y 2,6 millones de toneladas de carga. La región cuenta con 135 aerolíneas que operan en una red de 527 aeropuertos comerciales, conectados por 31 proveedores de servicios de navegación aérea.

Estos hallazgos son parte del informe Aviación: Beneficios más allá de las fronteras, elaborado por el Grupo de Acción del Transporte Aéreo (ATAG) junto con sus organizaciones miembro y se basa en una investigación profunda de Oxford Economics. Ofrece un análisis exhaustivo del impacto económico y social del sector de la aviación, así como de su papel fundamental en conectar un mundo cada vez más globalizado.

Haldane Dodd, Director ejecutivo de ATAG, afirmó: «La economía de muchos países de América Latina y el Caribe depende del turismo. Por ejemplo, en Belice el turismo contribuye en un 30 % a la actividad económica, en República Dominicana en un 15 % y en México en un 14 %. Dado que más de la mitad de los turistas del mundo viajan en avión, la aviación desempeña un papel fundamental en facilitar este turismo y, a través de este, impulsar el crecimiento económico y la prosperidad. Se prevé que en los próximos veinte años la propensión a viajar aumente, especialmente en las economías en desarrollo y emergentes, por lo que se podría esperar que esta tendencia se mantenga».

La mejora de la conectividad en los aeropuertos también contribuye a catalizar la inversión extranjera directa (IED) en las economías en desarrollo y emergentes. Se ha demostrado que si la conectividad en los aeropuertos aumenta un 10 %, la IED aumenta un 4,7 % en consecuencia, impulsando el producto bruto interno, los salarios locales y el empleo. Esto favorece el desarrollo económico de la región y permite invertir en infraestructura aérea.

Acerca del Grupo de Acción del Transporte Aéreo (ATAG)

ATAG es una asociación mundial que reúne a aerolíneas, aeropuertos, fabricantes de aeronaves y motores, empresas de nuevas energías y otras partes interesadas del sector para promover prácticas de aviación sostenibles y fomentar la transición del sector hacia un futuro de bajas emisiones de carbono. Al promover la colaboración, crear conciencia y abogar por soluciones sostenibles a nivel mundial, ATAG ofrece a sus miembros una plataforma única para compartir conocimientos y desarrollar estrategias conjuntas. Esto facilita que gobiernos, la industria y la sociedad civil colaboren estrechamente para impulsar el desarrollo sostenible del transporte aéreo. Para obtener más información visite www.atag.org.



