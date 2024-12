La Chine désigne l’aéroport de Wuxi Shuofang comme point d’entrée pour un transit sans visa de 240 heures

WUXI, Chine, 18 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mardi, la National Immigration Administration of China a annoncé que le pays prolongeait davantage sa politique de transit sans visa, passant de 72 à 144, puis 240 heures. Cette politique permet désormais aux voyageurs étrangers de rester en transit dans le pays pour un maximum de 240 heures. De plus, 21 points d’entrée permettant le transit sans visa, dont l’aéroport de Wuxi Shuofang, ont été ajoutés.

Actuellement, le point d’entrée aérien de Wuxi permet l’ouverture de 8 routes pour les passagers étrangers reliant des villes comme Osaka, au Japon ; Incheon, en Corée du Sud ; Nha Trang, au Vietnam ; Singapour et Bangkok, en Thaïlande, avec une moyenne de 22 vols internationaux par jour.

Selon les dernières données, la Wuxi Immigration Inspection Station a inspecté plus de 7 400 vols entrants et sortants, soit une augmentation de 125 % sur un an et plus de 820 000 personnes, soit une hausse de 134 % sur un an. Plus de 91 000 étrangers sont entrés et sortis via Wuxi, soit une augmentation de 245 % sur un an. Parmi eux, plus de 10 000 étrangers sont entrés sans visa pour un transit temporaire, soit 16,4 fois plus que l’année dernière. Le tourisme et la visite de proches constituaient les deux principaux motifs d’entrée.

Au début de l’année, Wuxi a introduit « Dix mesures pour faciliter l’entrée et le séjour des étrangers à Wuxi », créant six scénarios axés sur la commodité pour les ressortissants étrangers, notamment l’entrée et la sortie, le paiement, le travail d’affaires, le voyage, la consommation, l’éducation et les soins médicaux.

Après la mise en place officielle de la politique de transit sans visa de 240 heures, Wuxi améliorera encore les services de garantie de dédouanement. Parmi les mesures spécifiques, citons le réaménagement du site sur la base d’études scientifiques et la délimitation de la zone de traitement des procédures de transit sans visa. Wuxi gèrera le séjour des étrangers en Chine et coordonnera la transition entre la politique de transit sans visa et les conditions d’entrée avec visa. La ville fera la promotion de la politique de transit sans visa de 240 heures par le biais de différents canaux de communication et dans plusieurs langues, et auprès des entreprises étrangères, des chambres de commerce étrangères, des agences de voyage et des compagnies aériennes à Wuxi. Des postes d’entrée pour passagers seront mis en place à chaque point d’entrée afin d’offrir aux étrangers des services tels que la réservation de visites touristiques, le traitement des cartes mobiles et les paiements mobiles. L’objectif est de continuer à faciliter les études, la vie et le travail des étrangers à Wuxi.

Source : Wuxi Immigration Inspection Station

Interlocuteur : M. Feng, tél. : 86-10-63074558

