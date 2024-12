El fiscal general Bonta recuerda a los inmigrantes de California sus derechos y protecciones conforme a la ley

Organiza la primera de una serie de reuniones regionales con grupos de derechos de los inmigrantes, funcionarios electos y otros grupos implicados antes del Día de la Inauguración LOS ÁNGELES — El fiscal general de California, Rob Bonta, emitió dos guías para ayudar a los inmigrantes de California a comprender mejor sus derechos y protecciones en virtud de la ley y evitar las estafas de inmigración por parte de quienes buscan aprovecharse del miedo y la incertidumbre derivados de las amenazas inhumanas de detenciones masivas, arrestos y deportaciones que el presidente electo ha hecho. Las guías se basan en el anuncio que publicó el fiscal general a principios de este mes sobre políticas y recomendaciones modelo actualizadas con el fin de apoyar a instituciones públicas como escuelas, hospitales y tribunales a cumplir con la ley de California que limita la participación estatal y local en las actividades de aplicación de la ley de inmigración. Durante las próximas semanas, el fiscal general Bonta continuará ayudando a los californianos a prepararse para los cambios en la política federal de inmigración mediante reuniones con grupos de derechos de los inmigrantes, funcionarios electos y otros grupos implicados en Los Ángeles, Sacramento, Salinas, San Francisco y San Diego, donde el fiscal general y personal del Departamento de Justicia de California (CADOJ) compartirán recursos, escucharán preocupaciones y hablarán de las iniciativas actuales para proteger a las comunidades de inmigrantes de California. “En California, sabemos que nuestros inmigrantes son el pilar de nuestras comunidades, una fuerza que impulsa nuestra economía y una parte esencial de nuestra historia como estado," afirmó el fiscal general Bonta. "Dado que el presidente electo ha dejado en claro su intención de llevar a cabo una agenda de inmigración inhumana y perjudicial cuando asuma el cargo, el CADOJ publicará una guía nueva y actualizada para ayudar a los inmigrantes a entender sus derechos conforme a la ley. En California, nos aseguraremos de que se respeten y protejan los derechos de nuestras comunidades de inmigrantes. En las próximas semanas convocaré una serie de discusiones — la primera aquí en Los Ángeles— que se enfocarán en esta misión esencial”. Conozca sus derechos y protecciones de inmigración según la ley Tiene derecho a solicitar y conseguir una vivienda sin compartir su estado de inmigración. La ley de California prohíbe a los proveedores de vivienda preguntar sobre su estado de inmigración a menos que solicite una vivienda asequible financiada por el gobierno federal. Además, los proveedores de vivienda no pueden acosarlo o intimidarlo amenazándolo o compartiendo información sobre su estado de inmigración con ICE, las fuerzas de seguridad u otras agencias gubernamentales. Tiene derecho a acceder a atención médica de urgencia. Las leyes y reglamentos federales garantizan los derechos de todas las personas, incluidos los inmigrantes indocumentados, a recibir atención médica de urgencia. Tiene derecho a un abogado. Si lo arresta la policía, tiene derecho a un abogado de oficio. Si el ICE lo detiene o se enfrenta a un proceso judicial de inmigración, tiene derecho a solicitar asistencia legal a través de un abogado. Las fuerzas de seguridad estatales y locales no pueden pedirle su estado migratorio. La ley de California prohíbe expresamente que las fuerzas de seguridad pregunten por el estado de inmigración de una persona con fines de aplicación de la ley de inmigración. Las fuerzas de seguridad estatales y locales no pueden compartir su información personal. Esto incluye compartir su domicilio o dirección de trabajo a efectos de inmigración, a menos que esa información esté disponible al público o a menos que esa información implique arrestos penales previos, condenas o antecedentes penales similares. Las fuerzas de seguridad estatales y locales no pueden ayudar al ICE en la aplicación de la ley de inmigración, con excepciones muy limitadas. Esto significa que no pueden investigarlo, no pueden interrogarlo, no pueden arrestarlo y no pueden detenerlo a menos que sea como parte de una fuerza operativa conjunta federal cuyo objetivo principal no sea la aplicación de la ley de inmigración. La alerta completa “Conozca sus derechos de inmigración” está disponible en inglés, español, chino (simplificado), coreano, tagalo y vietnamita en oag.ca.gov/immigrant/resources. Protéjase de las estafas de inmigración Si necesita apoyo para solicitar ayuda de inmigración, tenga cuidado a quién contrata. Esté atento a las estafas de inmigración que pueden costarle miles de dólares o perjudicar su estado de inmigración. Estos son algunos consejos y recursos de ayuda: Acuda a una organización de asistencia legal legítima para obtener ayuda legal gratuita. Muchas organizaciones sin fines de lucro brindan ayuda de inmigración gratuita a personas de bajos ingresos, como las que se encuentran en los recursos de abajo. Para encontrar una organización de asistencia legal cerca de usted, visite lawhelpca.org. Guarde sus documentos originales en un lugar seguro. No entregue sus documentos originales a nadie a menos que compruebe que el gobierno exige el documento original. Si le entrega a alguien el original, puede perderlo o negarse a devolvérselo a menos que le pague. No contrate a un asesor de inmigración ni a un notario. Solo los abogados, representantes acreditados y organizaciones reconocidas pueden darle asesoramiento legal o representarlo en un tribunal de inmigración. Los asesores de inmigración, que pueden llamarse a sí mismos expertos en inmigración, notarios, notarios públicos o asistentes legales, no pueden hacerlo. No dé dinero ni información personal a alguien que lo llame, mande mensaje de texto o correo electrónico asegurando que hay un problema con su asunto de inmigración. Ninguna agencia federal o estatal, incluido el USCIS, le pedirá su información personal o el pago por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Para obtener más información sobre pautas, consulte la alerta completa para consumidores sobre “Fraude en los servicios de inmigración”, disponible en inglés, español, chino (simplificado), coreano, tagalo y vietnamita en oag.ca.gov/immigrant/resources. Obtenga acceso a asistencia legal gratuita y de bajo costo Visite Law Help CA o Immigration Law Help para encontrar asistencia de inmigración cerca de usted. Presente una queja Si cree que se han violado sus derechos, denúncielo al Departamento de Justicia de California en oag.ca.gov/report. Si cree que fue objeto de discriminación, acoso o represalias, denúncielo al Departamento de Derechos Civiles de California en calcivilrights.ca.gov/complaintprocess/. # # #

