Oregon AG Rolls Out New Sanctuary Promise Community Toolkit as a Resource for all Oregonians to Understand Sanctuary Laws and Access Resources

New websites offer information and resources for those seeking to understand Oregon’s sanctuary laws and immigration rights, as well as brochures, PSAs, and more for reporting possible Oregon sanctuary law violations

SALEM, ORE. – Oregon Attorney General Ellen Rosenblum is rolling out a new Sanctuary Promise Community Toolkit in English and Spanish to help Oregonians familiarize themselves with the state’s long-standing sanctuary laws, the rights those laws protect, and the safety precautions to take to prepare for the possibility of increased federal immigration activity in our state.

Developed by ODOJ’s Civil Rights Unit (CRU), the community toolkit is a free, online resource for those seeking to understand Oregon’s sanctuary laws and help ensure that our communities are safe for all. Outreach materials including brochures, posters, social media posts, and PSAs are available in English, Spanish, and five additional indigenous languages, for community members to understand, report, and combat violations of Oregon’s Sanctuary Promise Laws.

“Every person has the right to live, work, play, and learn safely in Oregon, period. I asked my Civil Rights Unit here at the Oregon DOJ to do whatever we could to provide the people, businesses, and local governments of our state with easy-to-read materials to help them know their rights and educate others, and I’m so pleased with what they’ve put together,” said AG Rosenblum.

Oregon became the first sanctuary state in the nation in 1987, when lawmakers made a choice to support immigrant and refugee communities by prioritizing dignity, safety, and human rights. In recent years, stoked by increased anti-immigrant rhetoric in our national politics, Oregon DOJ has stepped up its efforts to track possible sanctuary law violations. In 2021, the Sanctuary Promise Act was signed into law, strengthening existing state sanctuary laws by specifically outlining what is and is not lawful immigration activity and enforcement in the state, and providing for a new, first-in-the-nation statewide Hotline to report possible sanctuary law violations.

Oregon sanctuary laws restrict state and local government, including law enforcement, from helping to enforce federal immigration laws without an order signed by a judge. Federal immigration agencies can still conduct business in Oregon; the laws restrict state and local funds, facilities, equipment, and personnel from assisting in these efforts, without an order signed by a judge.

Earlier this year, CRU provided the Oregon Criminal Justice Commission’s third annual Sanctuary Promise Report in English and Spanish to the Governor, Oregon Legislature, the AG, district attorneys, Department of State Police, each law enforcement agency, and the Department of Public Safety Standards and Training. The report shared data on attempts by federal immigration authorities to coordinate efforts with state and local public government and law enforcement agencies in violation of Oregon’s sanctuary laws, as well as community-reported sanctuary promise violations reported to Oregon DOJ.

And, following ODOJ’s You Belong. campaign earlier this year, CRU released outreach materials about Oregon’s sanctuary laws. All materials can be found on the CRU’s Video/Audio/Print Material webpage in English and Spanish, which includes public service announcements (PSAs); brochures; flyers; outreach cards; social media posts; radio spots; and more. These materials are available in English, Spanish, and five indigenous languages.

“I recommend having conversations with family members in the next several weeks to know your rights, understand what protections Oregon’s sanctuary laws provide and what they do not provide, and make a plan for what to do if immigration officials come to your home or place of business. Knowing your rights in advance is essential!” added Rosenblum.

AG Rosenblum thanks the Civil Rights Unit as well as local marketing firm IZO for their incredible work on the sanctuary outreach materials.

SPANISH VERSION:

La fiscal general de Oregón lanza la Nueva Colección de Recursos Comunitarios, sobre la ley de Promesa de Santuario para acceder recursos y ayudar a los habitantes de Oregon a comprender las leyes de santuario.

El nuevo sitio web ofrece información y recursos para quienes buscan aprender más sobre las leyes de santuario de Oregón y sus derechos de inmigración. El sitio incluye folletos, anuncios públicos, y dirige como reportar posibles violaciones de estas leyes.

SALEM, OREGÓN –Ellen Rosenblum, la fiscal general de Oregón ha lanzado la nueva Colección de Recursos Comunitarios sobre la Promesa de Santuario disponible en inglés y español, para que todos los habitantes de Oregón comprendan las leyes de santuario, sus derechos y las precauciones de seguridad que se deben tomar ante la posibilidad de un aumento de actividad federal de inmigración en nuestro estado.

Desarrollada por la Unidad de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Oregón, la Colección de Recursos Comunitarios es gratuita y se encuentra en línea. Este recurso permite comprender las leyes de Santuario de Oregón y contribuye a la seguridad de nuestras familias. Materiales informativos como folletos, publicaciones de redes sociales y anuncios de servicio público están disponibles en inglés, español y cinco idiomas indígenas adicionales para ayudar a los miembros de la comunidad a comprender, reportar y combatir violaciones de la ley de Promesa de Santuario de Oregón.

“Cada persona tiene el derecho de vivir, trabajar, estudiar y disfrutar el estado de Oregón sin temor. Punto. Le pedí a nuestra Unidad de Derechos Civiles que hiciera todo lo posible para proporcionar a la comunidad, los negocios y a las agencias locales del estado, materiales accesibles para conocer sus derechos y educar a otros, y estoy muy satisfecha con el resultado de su trabajo”, dijo la Fiscal General Rosenblum.

Oregón se convirtió en el primer estado santuario del país en 1987, cuando los legisladores decidieron apoyar a las comunidades inmigrantes y refugiadas al priorizar la dignidad, la seguridad y los derechos humanos. En los últimos años, impulsado por un aumento de la retórica antiinmigrante a nivel nacional, el Departamento de Justicia de Oregón ha redoblado sus esfuerzos para monitorear posibles violaciones de las leyes de santuario. En 2021, se promulgó la ley Promesa de Santuario que fortaleció las leyes estatales existentes al detallar específicamente qué constituye una actividad de inmigración legal y qué no, y estableció la primera Línea Directa estatal en la nación para reportar posibles violaciones de estas leyes.

Las leyes Santuario de Oregón limitan la cooperación entre los gobiernos estatales y locales, (incluidas las agencias de policía) y las autoridades federales de inmigración, a menos que exista una orden firmada por un juez. Aunque las agencias federales de inmigración pueden operar en Oregón, estas leyes restringen el uso de fondos, instalaciones, equipos y personal estatal y local en apoyo de estas actividades, sin una orden judicial.

A principios de este año 2024, la Unidad de Derechos Civiles presentó el tercer informe anual Promesa de Santuario de la Comisión de Justicia Penal de Oregón en inglés y español. Dirigido al Gobernador, la Legislatura Estatal, la Fiscalía General, Fiscales de Distrito, Policía Estatal, agencias de policía y el Departamento de Seguridad Pública, Normas y Entrenamiento. Este informe presentó datos sobre intentos de colaboración por parte de autoridades federales de inmigración con agencias gubernamentales estatales y locales, en violación de las leyes santuario de Oregón, así como reportes comunitarios de violaciones presentadas al Departamento de Justicia.

Como parte de la campaña “Aquí Perteneces” lanzada a principios de este año, la Unidad de Derechos Civiles también publicó materiales informativos sobre las leyes de santuario. Estos recursos están disponibles en la Página de Materiales en el sitio web en forma de video, audio, impresos, e incluyen anuncios de servicio público, folletos, volantes, tarjetas informativas, publicaciones de redes sociales, anuncios de radio y más, disponibles en inglés, español y cinco idiomas indígenas.

“Recomiendo tener conversaciones con sus familiares en las próximas semanas para conocer sus derechos, entender las protecciones que ofrecen las leyes de santuario de Oregón y sus limitaciones, y elaborar un plan en caso de que los agentes de inmigración lleguen a su hogar o lugar de trabajo. ¡Conocer sus derechos de antemano es esencial!”, agregó Rosenblum.

La Fiscal General Rosenblum agradece a la Unidad de Derechos Civiles y a la empresa local de IZO Marketing por su excelente trabajo en el desarrollo de los materiales de divulgación sobre las leyes de santuario.