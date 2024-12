Hub Affiliations finalista agli EGR Europe Awards 2025 nella categoria "Western Europe - Affiliate of the Year"

Il team di Hub Affiliations Francesco Maddalena, Anna Maria Baccaro e Charles Herisson EGR Italy Awards

La nomination agli EGR Europe Awards 2025 giunge dopo i due premi ricevuti agli EGR Italy Awards: “Affiliato dell’Anno” e “Affiliato Scommesse Sportive”

NAPOLI, ITALY, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Hub Affiliations , leader nel performance marketing, ha il piacere di annunciare la propria selezione tra i finalisti degli EGR Europe Awards 2025 nella prestigiosa categoria “Western Europe - Affiliate of the Year”.Questo riconoscimento conferma il costante impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni d’eccellenza e un approccio innovativo ai propri partner, testimoniato anche dal raggiungimento di oltre 100.000 nuovi clienti acquisiti nel corso del 2024.La nomination agli EGR Europe Awards 2025 giunge dopo un anno particolarmente brillante per Hub Affiliations, già premiata a livello nazionale in occasione degli EGR Italy Awards con due importanti riconoscimenti: “Affiliato dell’Anno” e “ Affiliato Scommesse Sportive ”. Questi successi consolidano ulteriormente la posizione dell’azienda quale punto di riferimento nel settore delle affiliazioni dedicate al gaming e alle scommesse online, sia in Italia che nel più ampio contesto europeo.Dichiarazione del management«Essere stati nominati nella categoria “Western Europe - Affiliate of the Year” agli EGR Europe Awards 2025 rappresenta un traguardo di grande prestigio per tutto il nostro team – afferma Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations - questo riconoscimento conferma la validità della nostra visione strategica e il costante impegno nel fornire ai nostri partner soluzioni su misura, altamente performanti e in linea con gli standard internazionali.Un ringraziamento particolare va a Gennaro Fiorito, che con il suo contributo strategico e operativo, insieme al resto del team, ha reso possibile il raggiungimento di questi risultati. Lavoreremo con determinazione ancora maggiore per innalzare ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai nostri partner, sostenuti da un ambizioso piano di nuove assunzioni e mirate acquisizioni.»EGR Europe Awards 2025Gli EGR Europe Awards rappresentano uno dei più autorevoli appuntamenti annuali nell’industria dell’iGaming, celebrando le eccellenze e le innovazioni che contribuiscono a definire gli standard del mercato. La cerimonia di premiazione, in programma per il 6 marzo 2025 presso il prestigioso Corinthia St. George’s Bay di Malta, vedrà la partecipazione delle più importanti realtà del panorama europeo, offrendo un palcoscenico ideale per consolidare reputazione, networking e visibilità internazionale.Informazioni per la stampaContatti:Salvatore MalfitanoResponsabile dei contenuti digitali e della comunicazioneEmail: salvatore.malfitano@hubaffiliations.comTelefono: +39 3471774371Chi siamoHub Affiliations è un player di spicco nel settore del performance marketing, specializzata nell’ideazione e implementazione di strategie volte a garantire un flusso costante di clienti qualificati ai propri partner. Grazie a una rete in continua espansione, un approccio basato su dati e tecnologie all’avanguardia e un servizio di consulenza personalizzata, Hub Affiliations si è affermata come interlocutore privilegiato per operatori e brand leader, consolidando la propria presenza sia nel mercato italiano che in quello europeo.Per maggiori dettagli sull’azienda, i servizi proposti e i traguardi raggiunti, è possibile visitare il sito ufficiale o contattare direttamente il team dedicato. In questo modo, Hub Affiliations rinnova il suo impegno nel perseguire la propria mission: innalzare costantemente gli standard del marketing di affiliazione, favorendo uno sviluppo dinamico, etico e sostenibile dell’industria dell’iGaming.

Hub Affiliations premiata come "Affiliato dell’Anno" e "Affiliato Scommesse Sportive dell’Anno" agli EGR Italy 2024

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.