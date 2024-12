Brains Bioceutical מרחיבה את היצע הקנבינואידים המובילים בתעשייה עם D9-THC ו-CBN, וחושפת גבולות חדשים לפיתוח תרופות

נקובר, קולומביה הבריטית, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Brains Bioceutical Corp. (Brains Bio), מובילה עולמית ברכיבים פרמצבטיים פעילים (APIs) טבעיים ותואמים GMP, מודיעה על הרחבת ההיצע המוביל בתעשייה שלה. קנבינול (CBN) זמין כ- EU-GMP מאושר ע"י API, D9-Tetrahydrocanabinol (THC) הוא בצורה גבישית מוצקה, עובר עבודת אופטימיזציה משופרת של יציבות ועבודת אימות סופית מתבצעת על Cannabigerol (CBG).

תוספות חדשות אלה משלימות את הפורטפוליו הנוכחי של Brains Bio, עם API CBD המשמש ביותר מ -30 מחקרים קליניים ופרה-קליניים, כולל מחקר שלב III באפילפסיה כרונית - שהוגש לאישור שיווק - ומחקר שלב II בהפרעת שימוש באופיואידים. עם הפצת דגימות גלובלית מיידית, Brains Bio פותחת אפיקים חדשים למחקר קליני, פיתוח מוצרים וחדשנות טיפולית.

חושפים את הגל הבא של טיפולים מבוססי קנבינואידים

הפורטפוליו המורחב של Brains Bio משקף את מסירות החברה לפיתוח קנבינואידים למחקר ופיתוח תרופות. ההצעות שלהם כוללות מוצרים מנוסחים וממשקי API התואמים לדרישות Ph. Eur. Monograph ו- ICH Q7, שנועדו לתמוך בתוכניות קליניות הניתנות לאישור רגולטורי המכוונות לצרכים רפואיים קריטיים שלא נענו. ממשקי API אלה, עם יישומים פוטנציאליים למגוון רחב של שימושים טיפוליים, כולל הפרעות נוירולוגיות, כאב כרוני ומצבים דלקתיים, צפויים להניע התקדמות קלינית פורצת דרך.

בונים על סיפורי הצלחה קיימים

תעשיית התרופות כבר עדה לשילוב מוצלח של תרופות מבוססות קנבינואידים. מספר תרופות שאושרו על ידי ה- FDA וה- EMA מציגות יתרונות קליניים משמעותיים, כולל:

*אפידיולקס Epidiolex (CBD): פתרון פומי לטיפול בהתקפים אפילפטיים הקשורים לתסמונות לנוקס-גסטו ודרווה (Lennox-Gastaut and Dravet) (מאושר FDA / EMA).

*Marinol & Syndros (Dronabinol): פורמולציות עבור בחילות והקאות הנגרמות על ידי כימותרפיה, ואנורקסיה הקשורה לאיידס (מאושר FDA / EMA).

*סטיבקס Sativex (CBD/THC): טיפול לספסטיות בטרשת נפוצה ובמצבים נוירולוגיים אחרים (מאושר על ידי EMA).

הצלחות אלה מדגישות את הפוטנציאל הטיפולי של טיפולים מבוססי קנבינואידים ואת קבלתם הגוברת בקרב הקהילה הרפואית. עם Brains Bio נשאר מוקדש לקידום ההבנה המדעית של קנבינואידים.

"ציון דרך לתעשיית התרופות"

"ההשקה של CBN API באיכות גבוהה, D9 THC ו-CBG היא רגע ציון דרך עבור Brains Bio, ועבור תעשיית התרופות כולה", אמר ריקי בראר (Ricky Brar), מנכ"ל ויו"ר Brains Bioceutical Corp. "מוצרים אלה מאפשרים לחוקרים ולמפתחי תרופות לדחוף את גבולות מדע הקנבינואידים, ולהאיץ את אספקת הטיפולים הטרנספורמטיביים לחולים ברחבי העולם. הישג זה משקף את מחויבותנו הבלתי מעורערת לספק ממשקי API העומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בטיחות, איכות ועקביות".

שוק שצפוי לצמוח

דו"ח מחקר שוק התרופות העולמי הנגזר מקנבינואידים לשנת 2024 צופה עלייה משמעותית, מ-884.3 מיליון דולר בשנת 2021 ל-4.87 מיליארד דולר עד 2034 (CAGR של 13.4%). זינוק זה משקף את ההכרה הגוברת ביעילותם של טיפולי קנבינואידים בטיפול במגוון רחב של מצבים רפואיים.

פורטפוליו ה-API של Brains Bio מייצג את החזית הבאה, ומספק לחדשנים בתחום התרופות מרכיב חזק ותואם כדי לזרז את הפיתוח של טיפולים מבוססי קנבינואידים שאושרו על ידי רגולציה.

בקשת דוגמאות ופניות

THC ו-CBN API של Brains Bioceutical Corp זמינים כעת להפצת כדגימות. לבירורים ומידע נוסף, חברות תרופות וארגוני מחקר יכולים ליצור קשר עם החברה בכתובת ir@brainsbio.com.

אודות Brains Bioceutical Corp

Brains Bioceutical Corp היא מובילה עולמית בפיתוח וייצור ממשקי API טבעיים של קנבינואידים עבור תעשיית התרופות. ההתמקדות שלהם בקידום מחקר הקנבינואידים מתורגמת לפתרונות חדשניים העונים על צרכים רפואיים קריטיים שלא נענו, ומשנים את עתיד הרפואה.

למידע נוסף:



INFO@BRAINSBIO.COM

BRAINSBIO.COM

1-855-927-2476

