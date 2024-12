TaKeTV & MYI Entertainment enthüllen erste Programm-Highlights der gamescom LAN 2025

Content Creator: von MckyTV bis NoWay4u_Sir | TCG & Fighting Games Area | E-Sport-Turniere mit bis zu 32.000 Euro Preisgeld

KöLN, NRW, GERMANY, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Vom 21. bis 23. Februar 2025 verwandelt die gamescom LAN, veranstaltet von TaKeTV und MYI Entertainment, die Messehallen Kölns erneut in einen Ort fürs das gemeinsame Zocken. Als eines der ersten großen Gaming-Events des Jahres verspricht die gamescom LAN 2025 eine Mischung aus Creator:innen-Engagements, E-Sport-Turnieren, Trading Card Games, Fighting Games, Community-Aktivitäten und B2B-Networking. Heute werden die ersten Highlights enthüllt.CONTENT CREATOR:INNENAuf der gamescom LAN 2025 treffen erneut zahlreiche bekannte Creator:innen auf ihre Community, präsentieren exklusive Inhalte und können hautnah mit ihren Fans interagieren. Mit einer vielseitigen Mischung aus Unterhaltung, E-Sport und interaktiven Formaten verspricht dieser Bereich ein Highlight des Events zu werden. Folgende Creator:innen sind als Partner bereits bestätigt und laden ihre Community ein, mit dabei zu sein:● MckyTV● NoWay4u_Sir● Bonjwa● BIG Clan● Rocket Beans & Friends u.a. mit Nils Bomhoff, Michael “Krogi” Krogmann und Streamer Dennsen86● Eintracht Spandau & Friends u.a. mit HandOfBlood, Maxim, Sterzik und Eintracht Spandau● FOKUS CLANTRADING CARD GAMES & FIGHTING GAMES AREAAufgrund der großen Beliebtheit und Zielgruppenüberschneidung von Gaming mit Trading Card Games (TCGs) und Fighting Games bietet die gamescom LAN 2025 erstmals einen eigenen Bereich mitsamt dedizierter Halle für TCGs & Fighting Games. Besuchende können speziell für diese Area eigene Tickets erwerben, wobei die Early-Bird-Tickets für die Fighting Games bereits ausverkauft sind. Mit dem LAN-Ticket haben Fans weiterhin Zugang zu allen Bereichen.Bisher bestätigt sind drei große TCG-Turniere: Locarna (supported by Ravensburger), Magic: The Gathering (supported by Wizards of the Coast) und Star Wars Unlimited (supported by Blackfire). Abseits der Turniere können Besuchende von “Absolute Objective Grading” ihre wertvollsten Karten bewerten lassen, bei Blackfire und den Publishern neue Booster Packs erwerben oder diverse TCGs austesten. Der TCG-Ticket-Sale inklusive Early-Bird-Phase startet am Freitag, 20. Dezember 2024.Fans von Fighting Games freuen sich auf das Finale des von Bandai Namco ausgerichteten EUROPEAN TEKKEN CUP 3, der mit einem Preispool von 32.000 Euro dotiert ist. Bis zu 256 Teilnehmende gehen am Freitag, 21. Februar, aufs Ganze. Nur die beiden besten Spieler:innen kommen ins Finale am Samstag und Sonntag, wo sie gegen die 18 Besten aus Europa antreten.PUBLISHER & COMMUNITY HIGHLIGHTSDie gamescom LAN bietet zusätzlich zu TEKKEN und TCGs mehr als 25 Turniere an. Neben LAN-Klassikern erwarten Besuchende besondere Highlights wie der Last Chance Qualifier für die Teamfight Tactics EMEA Regional Finals mit einem Preispool von 13.000 Euro, einem Rainbow Six Siege Turnier mit 3.000 Euro Preisgeld, gesponsert von Ubisoft, sowie einem von NoWay4u_Sir ausgerichtetem League-of-Legends-Turnier.B2B-EVENT: PRESS PLAYDas Angebot der gamescom LAN 2025 wird durch das erste große B2B-Event des Jahres in Deutschland abgerundet. Unter dem Titel „PRESS PLAY“ bietet die Veranstaltung hochkarätige Panels, Vorträge und Networking-Möglichkeiten für Branchenexpertinnen und -experten sowie Organisationen. Ziel ist der Austausch über aktuelle Entwicklungen in der Gaming- und E-Sport-Branche.Tickets und weitere Informationen zu den Turnieren sind auf der offiziellen Website erhältlich. Weitere Informationen zur gamescom LAN finden Sie auf den offiziellen Social-Media-Kanälen bei Instagram und X

