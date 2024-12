مؤتمر ميفما كونفكس لإدارة المرافق جوائز ميفما للتميز في إدارة المرافق الشركة المنفذة شركة الموسع اكسباند

الرياض تحتضن الحدث الأبرز في إدارة المرافق: ميفما كونفكس 2025 وجوائز ميفما للتميز بمشاركة 50 خبيراً و100 علامة تجارية لقيادة مستقبل القطاع

إن مؤتمر (ميفما كونفكس) يُعد منصة هامة لبحث أفضل الممارسات والتجارب في قطاع إدارة المرافق، وأهمية مواكبتها للعصر الرقمي باستخدام أحدث التقنيات المتطورة التي تسهم في تعزيز الوعي حول أهمية القطاع” — جمال لوتاه، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما)

الرياض, SAUDI ARABIA, December 18, 2024 / EINPresswire.com / -- في خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية للابتكار والتطور، تستضيف الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو 2025 ميفما كونفكس 2025 ، الحدث السنوي الأبرز في قطاع إدارة المرافق على مستوى المنطقة. هذا المؤتمر المميز، الذي سيجمع أكثر من 50 خبيراً دولياً و100 من الشركات والعلامات التجارية الرائدة، سيكون بمثابة منصة حيوية لاستكشاف أحدث الحلول والابتكارات التي تقودها رؤية المملكة 2030.تحت شعار "قيادة التميز في إدارة المرافق: نحو آفاق بلا حدود"، يواصل المؤتمر تأكيد مكانته كمنصة رئيسية تجمع نخبة من العقول والخبرات لتبادل الأفكار، ومناقشة أحدث التقنيات والحلول الرقمية، وتعزيز الممارسات المستدامة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولات جذرية ضمن رؤية 2030، حيث يُعتبر هذا الحدث تجسيداً للطموح الذي يضع الرياض في قلب التطورات العالمية.وقال الأستاذ جمال لوتاه، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) في تصريح بهذه المناسبة:"إن مؤتمر (ميفما كونفكس) يُعد منصة هامة لبحث أفضل الممارسات والتجارب في قطاع إدارة المرافق، وأهمية مواكبتها للعصر الرقمي باستخدام أحدث التقنيات المتطورة التي تسهم في تعزيز الوعي حول أهمية القطاع ودوره الحيوي في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن مسيرتها نحو تحقيق التحول الرقمي والتنوع الاقتصادي وفق توجهات رؤية المملكة 2030."وأكد الأستاذ جمال لوتاه أن "ميفما كونفكس ليس مجرد مؤتمر، بل حدث عالمي يشكل محطة رئيسية لإعادة تعريف قطاع إدارة المرافق. يجمع العديد من الخبراء والمتخصصين، وأكبر الشركات وأهم العلامات التجارية الرائدة في إدارة المرافق في المملكة ودول منطقة الشرق الأوسط تحت سقف واحد. يتيح لهم المؤتمر فرصة التواصل والالتقاء المباشر لتبادل المعرفة والخبرة، وبناء شراكات هادفة ومثمرة تسهم في نمو وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الواعد في المملكة ودول المنطقة. لاسيما في ظل الاهتمام المتزايد والتطور المتسارع الذي تشهده المنطقة بالاعتماد على الحلول الرقمية الذكية وتطبيق أفضل الممارسات في التنمية المستدامة لضمان بيئة حياتية وعملية مزدهرة للأجيال القادمة في المنطقة، تأسيساً لمرحلة جديدة من الابتكار والتميز الذي يضع المنطقة في طليعة التطور."سيشهد ميفما كونفكس 2025 لأول مرة في الرياض جوائز ميفما للتميز في إدارة المرافق بنسخته الرابعة، حيث سيتم تكريم المؤسسات والجهات التي أحدثت نقلة نوعية في هذا القطاع. الفائزون في جوائز ميفما للتميز سيحصلون على فرصة للمنافسة على الجوائز العالمية للتميز في إدارة المرافق لعام 2025، التي تحتفي بأفضل الإنجازات في قطاع إدارة المرافق على مستوى العالم. هذه الجوائز ليست فقط تكريماً للريادة والابتكار، بل تمنح الفائزين فرصة لإظهار تميزهم على الساحة العالمية، مؤكدة أن معايير التميز في إدارة المرافق في الشرق الأوسط تتنافس بكل جدارة مع أفضل المعايير العالمية.تعد هذه الجوائز منصة حيوية لتمييز جهود العاملين في القطاع الذين ساهموا في تطوير بيئة العمل، البيئة المبنية، أو البيئة المحيطة بالفرد، من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتقديم حلول مبتكرة. الفائزون سيحظون بفرصة استعراض إنجازاتهم وابتكاراتهم أمام جمهور عالمي، مما يعكس مستوى التميز الذي يحققه قطاع إدارة المرافق في المنطقة.إلى جانب ذلك، سيشهد المؤتمر معرضاً مصاحباً بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والجهات الرائدة في قطاع إدارة المرافق، حيث سيتم عرض أحدث الحلول التقنية التي ستساهم في تعزيز التحول الرقمي في القطاع. سيكون المعرض بمثابة منصة مثالية للتواصل بين المتخصصين في القطاع، وتبادل الخبرات، واكتشاف الفرص الاستثمارية التي ستساهم في تطوير صناعة إدارة المرافق.

