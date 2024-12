Redwood Logistics México logra recaudar más de $674,000 MXN mediante su evento anual, Redwood Games en apoyo a CREE, A.C.

Estos fondos ayudarán a CREE, AC, institución única en su tipo en Nuevo León, la cual lleva 60 años promoviendo su misión de mejorar la calidad de vida de sus estudiantes con discapacidad y sus familias

MONTERREY, México, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redwood México, uno de los 4PLs de mayor crecimiento y proveedor de soluciones a través de fronteras internacionales en Norteamérica, comparte hoy el éxito abrumador de sus Redwood Games 2024. La meta de recaudación de fondos para este año de $300,000 MXN, fue sobrepasada con un impresionante monto de $337,009.28 MXN a favor de CREE AC, una organización con 60 años dedicándose a transformar la vida de personas con discapacidad intelectual grave y profunda.

Los fondos recaudados serán utilizados por CREE AC en seguimiento a su misión de proveer educación especial y terapias a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual severa. Desde su fundación en 1964, CREE AC ha sido un referente de esperanza para las familias en Nuevo León, siendo el único en su especie que ofrece programas personalizados para impulsar al máximo la autonomía y mejorar la calidad de vida de los estudiantes con múltiples discapacidades.

Mientras CREE AC celebra su 60 aniversario este año, continúa siendo la única institución de su tipo en Nuevo León que ofrece programas intensivos y personalizados para personas con discapacidades profundas de todas las edades. Para muchos de sus estudiantes, CREE AC es un aliento de vida, dando acceso a educación y cuidado especial para discapacidades múltiples, que difícilmente pudieran recibir en conjunto en otros sitios.

Los Redwood Games 2024, un evento filantrópico anual para la compañía, también marcó un hito especial, siendo el primer año en que Redwood México apoya a una organización local a través de su campaña de recaudación. Más allá de la contribución financiera, los empleados de Redwood México dedicaron muchas horas como voluntarios en CREE AC, así como en otras iniciativas a favor de la comunidad, reforzando el compromiso de la compañía de retribuir a nuestra sociedad.

“Los Redwood Games de este año, son un testimonio del poder de la unión y la generosidad” dijo Jordan Dewart, Presidente de Redwood México. “Ver a nuestros equipos unidos para coordinarse con una inquebrantable pasión para apoyar esta causa tan significativa, es mucho más que inspirador. El compromiso de nuestros colaboradores, socios comerciales y comunidad, demuestran lo que podemos logran cuando se trabaja en conjunto. Estamos muy orgullosos de poder hacer la diferencia”

Datos relevantes de los Redwood Games 2024:

Total Recaudado: $337,009.28 MXN, excediendo la meta de $300,000 MXN.

Donantes: Las contribuciones provienen de 11 socios comerciales, además de los más de 170 empleados en Redwood México.

Eventos de Recaudación: Las actividades incluyeron una rifa de viaje a Cancún, venta de burritos, sesiones de art en uñas, taller de cocteles con mezcal y tequila, aventuras en kayak, clases de yoga, hip-hop y mucho más.



A través de los últimos 3 años, los Redwood Games en EUA y México han logrado recaudar más de $750,000 USD para causas significativas, convirtiéndose en la piedra angular de la cultura en Redwood. El evento de este año no sólo logró recaudar fondos importantes para cada una de las causas, sino que también fortaleció los lazos a través de la organización, fomentando camaradería y dejando un impacto duradero en la comunidad.

Para conocer más de los Redwood Games 2024 y las causas que apoya, vista: https://givebutter.com/redwoodgames2024.

Acerca de Redwood

Redwood Logistics, una empresa líder en plataforma de logística y 4PL moderna con sede en Chicago, ofrece soluciones para traslado y gestión de carga durante más de 21 años. El portafolio diverso de la empresa incluye corretaje de flete digital y gestión flexible de cargas, todo integrado en una revolucionaria estrategia logística y tecnológica, un 4PL moderno. La estrategia 4PL de Redwood utiliza una plataforma abierta para logística digital que permite a los transportistas combinar de manera transparente socios, tecnologías y soluciones en su propia presencia digital única de cadena de suministro. Redwood conecta una amplia gama de clientes con el poder de la gestión de la cadena de suministro, la tecnología y las mentes más brillantes del sector. Para más información visite, www.redwoodlogistics.com.

Media Contact

Tyler Thornton

LeadCoverage

tyler@leadcoverage.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.