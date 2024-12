El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de NJ Anuncia Nuevas Tasas de Beneficios para 2025

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 17 de diciembre, 2024 TRENTON – El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) anunció hoy cambios en las tasas máximas de beneficios y la base salarial imponible para el Seguro de Desempleo, el Seguro de Incapacidad Temporal, el Seguro de Permiso Familiar y la Compensación de Trabajadores que entrarán en vigor el 1 de enero de 2025. En el nuevo año, la cantidad máxima del beneficio semanal para los beneficiarios del Seguro de Desempleo aumentará a $875, desde $854. El beneficio semanal máximo para las reclamaciones del Seguro de Incapacidad Temporal y Seguro de Permiso Familiar del plan estatal aumentará a $1,081, desde $1,055, mientras que el beneficio semanal máximo para la Compensación de Trabajadores subirá a $1,159, desde $1,131. Las tasas máximas de beneficios y la base salarial imponible se recalculan cada año en función del salario semanal promedio estatal, de acuerdo con las leyes que rigen estos programas. Las tasas de beneficios y la base salarial imponible para 2025 reflejan el salario semanal promedio de $1,545.60 para 2023, que aumentó un 2.5 por ciento desde $1,507.76 en 2022. La base salarial imponible para los trabajadores cubiertos por la Ley de Compensación por Desempleo, que es el nivel de salarios sujetos a contribuciones bajo esa ley, aumenta a $43,300 en 2025 desde $42,300 en 2024. La base salarial imponible para los trabajadores cubiertos por los programas de Seguro por Incapacidad Temporal y Seguro por Permiso Familiar aumenta a $165,400 en 2025 desde $161,400 en 2024. Para calificar para los beneficios del Seguro de Desempleo, Seguro por Incapacidad Temporal o Seguro por Permiso Familiar en 2025, un solicitante debe ganar al menos $303 por semana (un aumento de $283 en 2024) durante 20 semanas base, o alternativamente, en aquellos casos donde el individuo no haya establecido 20 semanas base en el período del año base, ganar al menos $15,200 (un aumento de $14,200 en 2024). Los criterios de elegibilidad para los beneficios (la semana base y las cantidades de ingresos alternativos) para 2025 se calculan en función del salario mínimo estatal vigente a partir del 1 de octubre de 2024, cuando el salario mínimo en Nueva Jersey era de $15.13 por hora para la mayoría de los empleados. A partir del 1 de enero de 2025, el salario mínimo aumentará en $0.36 a $15.49. La tasa de contribución para las entidades gubernamentales estatales y locales que eligen hacer contribuciones en lugar de reembolsar el fondo fiduciario por los beneficios de Seguro de Desempleo pagados a sus exempleados, permanece en 0.6 por ciento de los salarios imponibles durante el año calendario 2025. A continuación, se presenta una tabla que muestra las tasas de 2024 y los cambios que entrarán en vigor el 1 de enero de 2025. Tasas Máximas de Beneficios y Criterios de Elegibilidad 2024 2025 Cantidad Máxima de Beneficio Semanal por Seguro de Desempleo (UI) $854 $875 Cantidad Máxima de Beneficio Semanal por Seguro de Incapacidad Temporal (TDI) y Seguro de Permiso Familiar (FLI) $1,055 $1,081 Cantidad Máxima de Beneficio Semanal por Compensación Laboral $1,131 $1,159 Base Salarial Imponible (UI trabajadores, empleadores; TDI – empleadores) $42,300 $43,300 Base Salarial Imponible (TDI/FLI – solo trabajadores) $161,400 $165,400 Monto Base Semanal $283 $303 Monto Alternativo de Ingresos $14,200 $15,200 Tasa de contribución de las Entidades Gubernamentales de UI 0.6% 0.6% Para obtener más información, visite nj.gov/labor. Go back to all press releases

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.