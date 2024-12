SALESmanago und PrestaShop wollen mehr europäische E-Commerce-Unternehmen für den Einsatz von KI begeistern

Die Partnerschaft folgt auf die kürzliche Übernahme von Leadoo durch SALESmanago und baut damit seine europäische Kundenbindungsplattform weiter aus.

BERLIN, GERMANY, December 18, 2024 / EINPresswire.com / -- SALESmanago , das SaaS-Powerhouse mit über 3.000 Kunden, verkündet stolz seine strategische Vertriebspartnerschaft mit PrestaShop , einer der größten eCommerce-Plattformen in Europa, die bereits 300.000 Unternehmen ermöglicht, individuelle Online-Shops zu erstellen. Die Partnerschaft unterstützt die Mission von SALESmanago, eCommerce-Unternehmen dabei zu helfen, personalisiertes Kundenengagement zu betreiben und den ROI durch nahtlose Integrationen sowie fortschrittliche KI-gesteuerte Tools zu maximieren.Durch die Zusammenarbeit erhalten PrestaShop-Händler Zugang zu den Funktionen der Customer-Engagement-Plattform von SALESmanago, die es schnell und einfach ermöglicht, das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch den Einsatz KI-gesteuerter Personalisierung sind die Nutzer in der Lage, relevante und wirkungsvolle Kundeninteraktionen zu initiieren und ihr Businesswachstum durch Echtzeiteinblicke zu beschleunigen.Durch die Partnerschaft kann SALESmanago seine Reichweite auf ein globales Netzwerk von Händlern ausdehnen und diesen Zugang zu seinem einzigartigen Growth Framework und KI-Innovationen bieten, die direkt für den eCommerce-Sektor entwickelt wurden.„Die Partnerschaft mit PrestaShop unterstreicht unsere Mission, Marketingexperten mit genau den Tools auszustatten, die sie benötigen, um herausragende Kundenerlebnisse zu schaffen sowie die Zeit bis zur Gewinnerzielung zu verkürzen", so Jody Clark, CRO bei SALESmanago. „Wir werden diese Partnerschaft zunächst auf die beiderseits starken Märkte Spanien, Italien und Polen fokussieren, um sicherzustellen, dass noch mehr Händler effizient skalieren, leistungsstarke KI-Tools nutzen und in einer wettbewerbsintensiven Landschaft mithalten können. Dies ist eine von mehreren Partnerschaften, um das Wachstum von SALESmanago auszubauen.“Amy Workman, Head of Global BtoC & BtoB Partnerships bei PrestaShop, fügt hinzu: „Unsere Partnerschaft mit SALESmanago demonstriert unser Engagement, Händler mit den innovativsten Tools der Branche auszustatten. Gemeinsam ermöglichen wir es Unternehmen, das Kundenengagement zu transformieren und messbare Ergebnisse zu erzielen.“

