SALESmanago collabora con PrestaShop per espandersi Coinvolgimento dei clienti basato sull'intelligenza artificiale

La partnership fa seguito alla recente acquisizione di Leadoo da parte di SALESmanago, espandendo la sua piattaforma di coinvolgimento dei clienti in Europa.

ITALY, December 18, 2024 / EINPresswire.com / -- SALESmanago , l'azienda SaaS con oltre 3.000 clienti, ha annunciato una partnership strategica di canale con PrestaShop , una delle piattaforme di e-commerce più diffuse in Europa che consente a oltre 300.000 aziende di creare e personalizzare negozi online. La partnership sostiene la missione di SALESmanago di aiutare le aziende di eCommerce a coinvolgere i clienti in modo personalizzato e a massimizzare il ROI attraverso integrazioni perfette e strumenti avanzati basati sull'intelligenza artificiale.La collaborazione permetterà ai commercianti PrestaShop di accedere alle funzionalità della Customer Engagement Platform di SALESmanago, consentendo loro di migliorare l'esperienza dei clienti. Sfruttando la personalizzazione guidata dall'intelligenza artificiale, le aziende avranno la possibilità di offrire interazioni rilevanti e d'impatto con i clienti, accelerando la crescita grazie ad informazioni in tempo reale.Grazie a questa partnership, SALESmanago estende il suo raggio d'azione ad una rete globale di commercianti, fornendo l'accesso al suo esclusivo Growth Framework e alle innovazioni di AI personalizzate per il settore dell'e-commerce.“La partnership con PrestaShop rafforza la nostra missione di fornire ai marketer gli strumenti necessari per creare esperienze eccezionali per i clienti e accelerare il time to value”, ha dichiarato Jody Clark, CRO di SALESmanago. “Inizialmente concentreremo questa partnership su mercati reciprocamente forti come la Spagna, l'Italia e la Polonia per garantire che molti più commercianti siano in grado di scalare in modo efficiente, sfruttare potenti strumenti di intelligenza artificiale e rimanere all'avanguardia in un panorama competitivo”. Questa è la prima di numerose relazioni strategiche per costruire ulteriormente l'ecosistema di crescita dell'eCommerce di SALESmanago”.Amy Workman, responsabile delle partnership globali BtoC e BtoB di PrestaShop, aggiunge: “La nostra partnership con SALESmanago dimostra il nostro impegno nel dotare i commercianti degli strumenti più innovativi del settore. Insieme, stiamo consentendo alle aziende di trasformare il coinvolgimento dei clienti e di ottenere risultati misurabili”.

