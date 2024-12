Pioneering Financial Crime Training in Colombia Eyes Latin America Rollout

11 de diciembre de 2024, Asunción, Paraguay - UNITAR, junto a la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de Bogotá, la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) y la Universidad de Antioquia (UdeA), ha lanzado una innovadora iniciativa para capacitar a más de 22,000 oficiales de cumplimiento en Colombia. Este esfuerzo conjunto busca mejorar la capacidad del país para combatir los delitos financieros. Durante el 50° Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Chisa Mikami, Jefa de la Oficina de Hiroshima de UNITAR, y Luis Eduardo Llinás Chica, Director de la UIAF, presentaron la iniciativa a más de 100 delegados de 18 estados miembros y observadores del GAFILAT. Este proyecto innovador tiene gran potencial de servir como modelo para otros países. UNITAR está comprometido con el apoyo a la prevención y lucha contra el lavado de activos en América Latina y el Caribe. A través de la expansión de este programa de formación acreditado, esperamos contribuir a un entorno financiero más seguro en la región." - Sra. Mikami El diplomado de 120 horas, diseñado para brindar una formación integral en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, ha generado un interés significativo entre los estados miembros del GAFILAT. Su formato flexible y en línea, junto con contenido de relevancia global, lo hacen una opción atractiva para profesionales en todo el mundo. A través esta capacitación, la División para la Prosperidad de UNITAR y sus socios están fortaleciendo el sistema financiero de Colombia, demostrando una vez más el compromiso de la ONU en la creación de capacidades y la estabilidad regional. Al equipar a las y los profesionales con habilidades esenciales, estamos allanando el camino hacia un futuro más seguro y próspero en la región de América Latina y el Caribe.

