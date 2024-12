ذا تراي فاكتوري تنظم الدورة السادسة من نصف ماراثون الأهرامات برعاية مراكز

أصبح نصف ماراثون الاهرامات واحداً من أبرز الأحدث رياضي في مصر والمنطقة ” — حقي

CAIRO, EGYPT, December 17, 2024 / EINPresswire.com / -- قامت شركة ذا تراي فاكتوري، الشركة الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضة في مصر، بتنظيم نصف ماراثون الأهرامات برعاية مراكز للعام السادس على التوالي، وقد استطاع المارثون خلال السنوات الماضية أن يرسخ مكانته كأحد أبرز سباقات العدو السريع في مصر. ويتميز هذا الحدث بخصوصية كبيرة، حيث يصطحب آلاف العدائين في جولة مهيبة تحت سفح الأهرامات الثلاثة خوفو وخفرع ومنقرع والستة أهرامات الخاصة بملكاتهم، حيث تمثل تلك المنطقة واحدة من أشهر الوجهات التاريخية في مصر، بجانب كونها أخر عجائب العالم القديمة المتبقية.ويشكل نصف ماراثون الأهرامات برعاية مراكز وجهة لاستقبال العدائين من جميع أنحاء العالم، وعلاوة على ذلك فإن الماراثون يوفر فرصة المشاركة للعدائين بمختلف أعمارهم ليشاركوا في جميع المسافات الثلاثة المتاحة فالسباق يتيح للمشاركين فرصة المشاركة في مسافة 5 كيلومترات، أو 10 كيلومترات، أو 21 كيلومتراً. كما يقدم نصف ماراثون الأهرامات برعاية مراكز تجربة فريدة لا تنسى للعدائين من جميع الأعمار والقدرات، تجمع بين المرح والتحدي، وذلك ينعكس في الشعار الذي تحمله هذه النسخة من الماراثون وهو #RaceThroughHistory.تم إطلاق النسخة الأولى من نصف ماراثون الأهرامات برعاية مراكز في عام 2019، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعالي الدكتور خالد العناني وزير الآثار الأسبق، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة. وقد نجح الحدث منذ انطلاقه في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الفعاليات الرياضية على المستوى المحلي والدولي.يتميز نصف ماراثون الأهرامات برعاية مراكز بأنه يقام للعام الرابع على التوالي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وبإشراف فني من الاتحاد المصري لألعاب القوى. يضمن هذا التعاون تنظيم السباق وفق أعلى المعايير الدولية، مما يجعله يضاهي كبرى سباقات الجري العالمية. بالإضافة إلى ذلك، حصل نصف ماراثون الأهرامات برعاية مراكز في عام 2023 على اعتماد الرابطة الدولية للماراثون وسباقات المسافات الطويلة (AIMS)، مما يعزز مكانته كحدث رياضي عالمي معتمد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث يتم الاعتراف رسميًا بجميع نتائجه.كما شهد الحدث تعاونًا مع مجموعة من الشركات والعلامات التجارية البارزة، أبرزها شركة PUMA العالمية الرائدة في الملابس والأدوات الرياضية، التي قامت بتصميم قميص مميز للسباق يحمل رسومات خاصة بالأهرامات. كما تشمل قائمة الرعاة شركات مثل BP، Powerade، وBosch، وطلبات للتوصيل إلى جانب الراعي الرئيسي "مراكز" المطور العقاري المصري.الجدير بالذكر أن الميداليات المقدمة للمشاركين والفائزين على حد سواء في نصف ماراثون الأهرامات 2024 برعاية مراكز، هي من تصميم الفنان المصري محمد عبلة وإشراف نور الدمرداش، مدير التسويق والشريك في شركة تراي فاكتوري. يُعتبر عبلة أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين في مصر، ويمتد نشاطه إلى العمل والتدريس في عدد من الدول الأوروبية. يأتي ذلك في إطار سعي شركة تراي فاكتوري المتواصل نحو زيادة التوعية بالموروث الثقافي المصري عن طريق الفعاليات والانشطة الرياضية.وفي هذه المناسبة، صرح السيد أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري: "نحن فخورون للغاية بتنظيم النسخة السادسة من نصف ماراثون الأهرامات برعاية مراكز. لقد وصل الحدث هذا العام إلى مرحلة جديدة مع تسجيل عدد قياسي من المشاركين يتخطي 6500 مشارك مما يبرز أهمية الحدث علي الساحة الرياضية العالمية. تعزز شراكتنا مع مراكز من قدرتنا علي تطيور هذا الحدث، مما يجعله محطة بارزة في أجندة الفعاليات الرياضية في مصر ومنصة قوية للسياحة الرياضية وتعزيز صورة الوطن."

