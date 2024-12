AB Akola group sėkmingai užbaigė Latvijos įmonės įsigijimo sandorį

AB Akola group netiesiogiai valdoma įmonė SIA „Linas Agro“ įsigijo 100 proc. Latvijos įmonės SIA „Elagro Trade“ akcijų iš „Agrolats Holding“ AS ir trijų fizinių asmenų. Sandoriui buvo gautas Latvijos Konkurencijos tarybos pritarimas. Galutinė sandorio suma yra išaugusi nuo 22 mln. Eur iki 25,5 mln. Eur dėl didesnio nei planuota perkamos įmonės grynojo apyvartinio kapitalo dydžio sandorio uždarymo dieną. Skaičiuojama, kad investicija turėtų atsipirkti per penkerius metus.

SIA „Elagro Trade“ yra grūdų, sėklų, augalų apsaugos produktų ir trąšų verslo įmonė, veikianti Latvijoje nuo 2010 metų ir užimanti 15 proc. rinkos. 2023 metais SIA „Elagro Trade“ pajamos siekė 154 mln. Eur, EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) – 2,1 mln. Eur. Įmonėje dirba 68 darbuotojai.

„Daugiau kaip du dešimtmečius pirmiausia stiprinome pozicijas Lietuvoje, nes negali būti stiprus visose šalyse vienu metu. Latvijoje, kurioje veikiame nuo 2003 metų, turėjome gerokai mažesnius grūdų priėmimo pajėgumus bei sandėlių plotus, taip pat ir rinkos dalį. Šis įsigijimas turėtų užtikrinti mums tokią pat lyderystę Latvijos grūdų eksporte, kokią turime Lietuvoje. Vien grūdų saugyklų talpa išaugs daugiau kaip tris kartus ir sieks 161 tūkst. tonų. 2025 metais skirsime didelį dėmesį komandų ir verslų sujungimui bei klientų patirties gerinimui, tad tikimės išlaikyti visus SIA „Elagro Trade“ klientus bei pritraukti naujų,“– sako AB Akola group finansų direktorius Mažvydas Šileika.

SIA „Elagro Trade“ įsigijimas papildys grupės žemdirbių aptarnavimo verslo infrastruktūrą grūdų elevatoriais Elėjoje, Jekabpilyje, Skultėje, dengtais sandėliais bei skystų trąšų saugyklomis Elėjoje ir Jekabpilyje.

„Pasitelkę „Linas Agro“ ir „Elagro Trade“ turimus išteklius ir sukauptą patirtį, galėsime pasiūlyti geresnius ir įvairesnius sprendimus savo klientams, investuoti į inovacijas ir užtikrinti ilgalaikį stabilumą tiek įmonei, tiek jos darbuotojams. Skaičiuojame, kad kai tik bus baigtas integracijos procesas, šis įsigijimas finansinę naudą atneš per 5 metus, jei ne anksčiau,“ – sako AB Akola group valdybos narys ir SIA „Linas Agro“ valdančios AB „Linas Agro“ generalinis direktorius Jonas Bakšys.

Latvijos įmonės įsigijimui SIA „Linas Agro“ patronuojančioji kompanija AB „Linas Agro“ ima 14 mln. Eur paskolą iš SEB banko.

Per paskutinius finansinius metus AB Akola group valdoma įmonių grupė pardavė 1,5 mln. tonų grūdų ir aliejinių sėklų už 388 mln. Eur sumą. Virš 246 mln. eurų pajamų gauta iš prekybos sėklomis, augalų apsaugos priemonėmis ir trąšomis. Latvijoje žemdirbius aptarnauja penkios įmonės – SIA „Linas Agro“, SIA „Dotnuva Baltic“, SIA „Linas Agro“ Graudu centrs, UAB „Geoface“, SIA „KG Latvija“. Pernai įsteigta SIA „Dotnuva Seeds“ stato Iecavoje sėklų fabriką, kuris turėtų pradėti veikti 2025 metų viduryje.





Apie AB Akola group

AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba virš 5 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams. Grupės finansiniai metai prasideda liepos mėnesį, jos pastarųjų finansinių metų konsoliduotos pajamos viršijo 1,5 mlrd. eurų.





