AudioCure Pharma gewinnt Innovationspreis Berlin Brandenburg 2024 mit ihrem neuen Wirkstoff AC102

Christin Galetzka und Dr. Alena Meis von der Firma AudioCure nehmen den Innovationspreis entgegegen. Quelle: Stefan Schubert | Agentur Medienlabor

Prämierter Wirkstoff AC102 konnte im Lärmtrauma-Modell das Hörvermögen fast vollständig wiederherstellen. Klinische Studie mit Hörsturzpatienten läuft.

Es ist unser aller Ziel, Hörsturz-Patienten in Zukunft eine wirksamere Therapie anbieten zu können.” — Prof. Hans Rommelspacher

BERLIN, GERMANY, January 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Die AudioCure Pharma GmbH aus Berlin gewinnt mit ihrem neuartigen Wirkstoff AC102 den Innovationspreis Berlin Brandenburg 2024. Im Falle einer Zulassung als Medikament könnte AC102 einen wichtigen Fortschritt in der Behandlung des Hörsturzes darstellen, für den es bisher keine zugelassene und nachweislich wirksame Behandlungsoptionen gibt.Ein wesentliches Problem beim Hörsturz ist, dass er zu massiven Schädigungen der Hörsinneszellen und ihrer Verbindung zum Hörnerv im Innenohr führen kann. Der neue Wirkstoff AC102 von AudioCure wirkt diesem im Labormodell auf vielfältige Weise entgegen. Es konnte gezeigt werden, dass AC102 tief in das Innenohr eindringt und auch Bereiche im Innenohr erreicht, die für die Wahrnehmung von tiefen Frequenzen und Sprache essenziell sind. Zusätzlich zeigt AC102 auch bei anderen Hörschädigungsmodellen wie Tinnitus signifikante Wirkungen. „Der Innovationspreis Berlin Brandenburg 2024 würdigt den Einsatz des gesamten Teams von AudioCure, den es braucht, um aus einer Idee ein klinisches Projekt zu machen“, betont AudioCure-Geschäftsführer Dr. Reimar Schlingensiepen. „Es ist unser aller Ziel, Hörsturz-Patienten in Zukunft eine wirksamere Therapie anbieten zu können.“, sagt Prof. Hans Rommelspacher, Gründer der AudioCure Pharma GmbH.Derzeit wird AC102 in einer europaweiten klinischen Studie an Hörsturz-Patienten auf seine Wirksamkeit getestet.Über AudioCure:AudioCure ist ein innovatives pharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase mit Sitz in Berlin, Deutschland. AudioCure hat ein einzigartiges Portfolio an niedermolekularen Wirkstoffen entwickelt, die die bei Hörstörungen betroffenen Strukturen des Innenohrs schützen und wiederherstellen. Nachdem die Sicherheit und Verträglichkeit der Leitsubstanz AC102 in einer Phase 1 Studie an gesunden Freiwilligen nachgewiesen wurde, wird die Substanz derzeit in einer klinischen Phase 2 Studie an Patienten mit idiopathischem Hörsturz untersucht. Projekte zur Behandlung von Tinnitus und zur Unterstützung des Restgehörs bei Trägern von Cochlea-Implantaten befinden sich ebenfalls in der Entwicklung.Über den Innovationspreis:Mit dem Innovationspreis würdigen die beiden Länder Berlin und Brandenburg jährlich innovatives und herausragendes unternehmerisches Schaffen. Mit der Einbindung von Wirtschaftsunternehmen und weiteren Institutionen als private Partnerinnen und Partner ist der Preis zugleich ein Preis der Wirtschaft für die Wirtschaft. Seit erstmaliger Auslobung im Jahr 1984 in West-Berlin (seit 1992 gemeinsam mit Brandenburg) wurden mehr als 180 Preisträgerinnen und Preisträger aus über 4.560 Bewerbungen ausgezeichnet. Die Preisverleihung mit Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger fand am 29. November 2024 statt.

