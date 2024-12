Transformación tecnológica en 2024: IA, sostenibilidad y ciberseguridad lideraron el cambio este año

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, December 17, 2024 / EINPresswire.com / -- En un mundo cada vez más digitalizado, la tecnología continúa desempeñando un papel transformador en las empresas y en la sociedad en general. Durante 2024, hemos sido testigos de cómo tendencias clave como la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la ciberseguridad y la gestión de datos están redefiniendo el panorama empresarial y tecnológico. Estas innovaciones no solo impulsan la eficiencia y la competitividad, sino que también abordan los desafíos más apremiantes de nuestra era, desde la protección de datos hasta el cambio climático.A continuación, exploramos las principales tendencias que han marcado este año y su impacto en el desarrollo de un futuro digital más seguro, sostenible y estratégico1.-La Inteligencia Artificial en el centro de la innovación.Según el Artificial Intelligence Index Report de Stanford 2024, en el último año se han generado 240,000 publicaciones sobre trabajos relacionados con la IA, lo que representa un promedio de 658 publicaciones por día y evidencia la velocidad con la que avanza esta tecnología.Al respecto Sergio Richter, Applied AI Solution Architect de Baufest, empresa internacional de desarrollo de productos digitales dedicada a evolucionar los negocios de grandes compañías, señaló que en 2024 esta tecnología, junto con las innovaciones que dominaron este año, están redefiniendo la forma en que las compañías operan y cómo los consumidores interactúan en un mundo cada vez más digital."El principal desafío para que las empresas adopten esta tecnología es lograr alinear de manera efectiva los objetivos de la inteligencia artificial con los del negocio, permitiendo así maximizar su potencial. No se trata únicamente de incrementar los ingresos, sino también de optimizar el tiempo a través de automatizaciones inteligentes”, destacó Sergio.Esta herramienta, en muy poco tiempo, pasó de ser experimental a una tecnología ampliamente adoptada en el mundo empresarial. Tan solo en 2023, el tamaño del mercado mundial de IA se acercaba a los 208 mil millones de dólares, mientras que para 2030, se espera que alcance casi los 2 billones de dólares, según datos de Statista.“La IA generativa se ha convertido en un pilar en diversas industrias, permitiendo la creación de contenido y productos altamente personalizados. Herramientas de IA generativa están siendo utilizadas en todos los sectores desde el marketing, la atención al cliente hasta la medicina, aprovechando su capacidad de analizar grandes volúmenes de datos y crear nuevas soluciones, lo que aporta una ventaja escencial a las empresas que buscan ser competitivas en el mercado”, destacó el experto de Baufest.2.-Aumento en la innovación de prácticas sostenibles a través de la tecnologíaAnte los efectos del cambio climático, la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad para las empresas tecnológicas, que están adoptando plataformas sostenibles y soluciones energéticamente eficientes.“Hoy las empresas requieren cumplir con la responsabilidad ambiental, social y de gobernanza, pero también deben mejorar su competitividad y reputación en un mercado cada vez más consciente de la sostenibilidad. Al integrar la tecnología en sus estrategias de sostenibilidad, las organizaciones pueden convertirse en líderes en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero, creando un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en su operación y su rentabilidad”, mencionó Alejandra Sandoval, Baufest Sustainability Solutions Leader.Cabe destacar que las empresas han comenzado a utilizar IA para medir y optimizar sus prácticas sostenibles, ya sea en el uso de energía, reducción de residuos o gestión de recursos hídricos.3.-Evolución en la ciberseguridad y protección de datosEn 2024, la ciberseguridad se ha posicionado como un elemento fundamental para construir la confianza del usuario en el entorno digital, por ello no es de sorprender que esta práctica siga evolucionando en respuesta a un panorama de amenazas cada vez más sofisticado.“Con la expansión de la digitalización, la seguridad de los datos personales y corporativos se ha vuelto más compleja, y la IA, también en este proceso, desempeña un papel crucial, ya que las soluciones basadas en esta tecnología están diseñadas para identificar patrones anómalos en tiempo real, lo que permite detectar amenazas antes de que se conviertan en incidentes graves. Estas herramientas avanzadas analizan grandes volúmenes de datos en cuestión de segundos, y, en el caso de un posible ciberataque, las medidas de contención y respuesta se ejecutan de manera automatizada y con precisión.Además, la IA está siendo utilizada en ataques de phishing e ingeniería social, perfeccionando tácticas que imitan comunicaciones legítimas para engañar a los usuarios, y se espera que esta tendencia avance durante el próximo año, incrementando la sofisticación de estas amenazas. Esta capacidad proactiva permite a las organizaciones anticiparse y minimizar riesgos que, de otra forma, podrían afectar significativamente la confianza del usuario y la continuidad del negocio​”, apuntó Matías Szmulewiez, Cybersecurity Practice Head de Baufest.4.-Gestión y gobernanza de datosEn los últimos años, los datos han tomado una gran relevancia, especialmente al considerar el crecimiento que experimenta el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en las industrias.Esto se debe a que cada avance en la IA debe venir acompañado de antecedentes de calidad que sean capaces de sostener el modelo. En este sentido, se puede decir que los datos son un activo imprescindible para este tipo de proyectos y lo que finalmente puede impulsar –o frustrar– la eficacia y relevancia.“Hoy en día, los datos lo son todo. Los algoritmos de IA son herramientas potentes y capaces de procesar grandes volúmenes de información, aprender patrones y tomar decisiones autónomas, sin embargo, este desempeño está estrictamente relacionado a la información que se le entrega: si estos no existieran, la IA no tendría de dónde aprender o extraer conocimiento”, expresó Leonardo Tocci, Data Practice Head de Baufest.Sin duda, estas tendencias tecnológicas están transformando no solo la manera en que las empresas operan, sino también la forma en que interactúan con el mercado y el entorno. La combinación de IA avanzada, soluciones de ciberseguridad robustas, un enfoque en sostenibilidad y el manejo de datos está marcando el camino hacia un futuro digital responsable y dinámico.

