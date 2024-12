HR Media es seleccionado por la ACAM como la medición oficial de audiencias de video en México para 2025 y 2026

HR Media gana el proceso de licitación para la medición de audiencias de video de La Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia en México, A.C. (ACAM)

A partir del 1 de enero de 2025, HR Media proveerá la medición oficial de audiencias de video en México, consolidándose como referente en la industria.

CIUDAD DE MÉXICO, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- HR Media, líder en la medición de audiencias de TV y video en México, se enorgullece en anunciar que ha sido seleccionada por la Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia en México, A.C (ACAM) para proveer el servicio de medición de audiencias de video durante 2025 y 2026. Esta designación refuerza el compromiso de HR Media a través de tecnología de punta, metodologías rigurosas y una colaboración cercana con los actores clave del ecosistema de medios en el país.

“En HR Media, nos sentimos profundamente honrados con la confianza que la ACAM y sus asociados han depositado en nosotros, estamos comprometidos para liderar la medición de audiencias de video en México”, señaló Rodrigo Gómez, CEO de HR Media. “Como parte de nuestro compromiso, hemos iniciado de inmediato una etapa de preparación intensiva que incluye el fortalecimiento de nuestro equipo, la capacitación especializada, la adaptación tecnológica y el soporte continuo a la industria. Este esfuerzo, previo al inicio formal de nuestras operaciones el 1 de enero de 2025, tiene como objetivo garantizar una transición óptima y sentar una base sólida para el éxito de este proyecto tan trascendental”, añadió.

En línea con los objetivos de la ACAM de gestionar una medición de audiencias confiable, multiplataforma, transparente e innovadora, la propuesta de HR Media cumplió con los criterios definidos por la Asociación para abordar las áreas de oportunidad en el mercado mexicano y mejorar la precisión, eficacia y confianza en esta industria. Entre los criterios más destacados se incluyen:

Expansión del panel de medición para reducir la variabilidad de las mediciones, apegado a los lineamientos internacionales. Identificación de audiencias no reconocidas mediante la incorporación de nuevas tecnologías (consumo Total de TV, consumo fuera del hogar y Time Shifted Viewing) y el incremento en el número de canales referenciados. Creación de un equipo dedicado a la ACAM y sus asociados Compromiso con un proceso de auditoría internacional para validar la precisión de los datos generados y establecer un plan de mejora continua.

Desde su fundación en 2014, HR Media, ha impulsado la competencia y ha insistido en la gran oportunidad de transformar una medición que no estaba a la altura de la evolución y la nueva dinámica del consumo de video. Es por ello que HR Media agradece la oportunidad de haber participado en un proceso transparente, claro y objetivo. “Felicitamos a la ACAM por haber liderado este esfuerzo con criterios de selección claros y relevantes para las necesidades actuales de la medición de video en México. Este logro marca un punto de inflexión para nuestra industria y reafirma el compromiso de ACAM y HR Media por impulsar la transparencia, precisión, innovación y colaboración en la medición de audiencias de video,” reafirmó Rodrigo Gómez.

HR Media cuenta actualmente con HR Media+, la primera herramienta Single-Source Cross-Media en Latinoamérica, que redefine la forma en la que se mide la Televisión y suma el consumo y la audiencia de video, apps y redes sociales en smartphones, la radio, y más. Esta solución representa un avance significativo en la integración y precisión de la medición y refleja el compromiso con la mejora continua, la innovación, el rigor metodológico y la colaboración con el ecosistema de medios en México, con el objetivo de elevar los estándares de la medición de audiencias en el país.

HR Media México

Fundada en 2014, HR Media es una empresa mexicana dedicada a transformar la medición de audiencias en México mediante tecnología de vanguardia, metodologías rigurosas y un compromiso constante con la transparencia y la precisión. Su panel, que abarca el 80% de la población urbana, proyecta más de 76 millones de individuos y 22 millones de hogares, operando con niveles de eficiencia estadística superiores al 95%. HR Media se posiciona como líder en soluciones de medición integral y cross-media, trabajando en estrecha colaboración con la industria para elevar los estándares de medición de audiencias en el país.

ACAM

En un gran momento por la vanguardia de la medición de audiencias para contenido audiovisual y publicidad en diversas plataformas en México, se constituye la Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia en México (ACAM), una organización sin fines de lucro estructurada como un Joint Industry Committee, con el objetivo de crear un sistema de medición de audiencias de video multiplataforma transparente y de alta calidad en México.

Contacto de prensa Sheila Sánchez Analista Senior| Miranda Partners sheila.sanchez@miranda-partners.com M: 55 3434 3226

