Quantexa Diiktiraf sebagai Peneraju Kategori dalam Laporan Penyelesaian Pemantauan Transaksi AML Chartis 2024

LONDON, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa , penyedia terkemuka bagi penyelesaian Perisikan Keputusan untuk sektor awam dan swasta, hari ini mengumumkan pengiktirafan yang diperoleh mereka dalam Kemaskinian RiskTech Quadrant Chartis untuk penyelesaian pemantauan transaksi pencegahan pengubahan wang haram (AML). Laporan tersebut menyerlahkan keupayaan “terbaik dalam bidang” Quantexa merentasi bidang kritikal untuk membantu institusi kewangan (FI) memerangi jenayah kewangan dan mematuhi penelitian kawal selia.

Institusi kewangan terikat oleh peraturan kebangsaan (seperti AKTA USA PATRIOT) dan peraturan supranasional (seperti Arahan Pencegahan Pengubahan Wang Haram EU) untuk mencegah pengubahan wang haram. PBB menganggarkan bahawa volum pengubahan tahunan berkisar antara dua hingga lima peratus daripada KDNK. Pematuhan dan pencegahan mungkin mencabar disebabkan oleh perubahan yang kerap kepada peraturan ini, skim pengubahan wang haram yang semakin canggih dan cabaran teknologi serta data dalaman.

Suite Penyelesaian AML Quantexa membolehkan institusi kewangan menangani cabaran ini menggunakan AI dan ML dalam resolusi entiti dan keupayaan graf pengetahuan untuk menggabungkan data yang berbeza, mendedahkan risiko tersembunyi dan melaksanakan pemantauan dan pengesanan yang proaktif. Antara kategori lain, penyelesaiannya digunakan merentasi penyiasatan yang diterajui perisikan, AML perbankan yang sepadan dan AML perdagangan dan runcit.

Chartis menyerlahkan AI Generatif sebagai ciri yang semakin penting dalam penyelesaian pemantauan transaksi AML. Pada bulan Jun, Quantexa mengumumkan Suite teknologi Generatif AI, Q Assist, yang membolehkan Unit Penyiasatan Kewangan (FIU) menggunakan data mereka sebagai sebahagian daripada proses penyiasatan mereka untuk mengenal pasti dan memahami potensi risiko.

“Quantexa terus menjadi Peneraju Kategori dalam Pemantauan Transaksi AML, membina kekuatannya dalam perisikan keputusan dan GenAI untuk membangunkan pendekatan kepada automasi penyiasatan kompleks yang menangani salah satu cabaran terbesar industri,” kata Nick Vitchev, Pengarah Penyelidikan di Chartis. “Kad skor tipologinya merupakan pendekatan baharu dan sangat praktikal dalam ekosistem yang semakin kompleks dan tertumpu kepada tipologi, manakala keupayaannya untuk menyepadukan set data dan isyarat yang luas dan pelbagai ke dalam timbunan pemantauan transaksi membantu bagi menghasilkan keberkesanan dan kecekapan.”

Alexon Bell, Ketua Pegawai Produk (FinCrime) Quantexa berkata, "Dinamakan sebagai Peneraju Kategori oleh Chartis, di samping pemain industri terkemuka, menekankan pengiktirafan yang semakin meningkat terhadap pendekatan inovatif kami untuk pemantauan AML Kontekstual dan kemajuan dalam AI generatif. Penilaian tertinggi kami dalam bidang utama seperti penyepaduan data dan sistem serta pemodelan dan tipologi risiko, menyerlahkan dedikasi kami dalam membekalkan institusi kewangan dengan alat canggih untuk memerangi jenayah kewangan. Pengiktirafan ini mengesahkan kepakaran teknologi dan komitmen kami dalam memahami serta menangani cabaran-cabaran yang terus berkembang yang dihadapi oleh pelanggan kami dalam usaha memerangi pengubahan wang haram."

Chartis telah mengiktiraf Quantexa sebagai Peneraju Kategori dalam lima kategori pada tahun 2024. Ini termasuk RiskTech Quadrant ® untuk Penyelesaian Penipuan Perusahaan , Penyelesaian Penipuan Perusahaan dan Pembayaran, Kemaskinian Pasaran 2024 dan laporan Landskap Vendor serta sebagai salah satu vendor terunggul dalam laporan penarafan dan penyelidikan Chartis RiskTechAI 50 2024 yang sulung. Quantexa juga dinamakan Peneraju Kategori dalam RiskTech Quadrant ® untuk Penyelesaian KYC dan disenaraikan antara 20 teratas dalam Laporan RiskTech100 ® 2025 , yang menonjolkan kehadiran pasaran, inovasi dan kepimpinannya dalam risiko dan pematuhan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang AML Quantexa dan keupayaan pemantauan transaksi, layari sini.

Perihal Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian AI, data dan analitik global yang merintis Perisikan Keputusan untuk memperkasakan organisasi membuat keputusan operasi yang dipercayai dengan berasaskan data. Menggunakan kemajuan terbaharu dalam AI, platform Perisikan Keputusan Quantexa membantu organisasi mendedahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan menyatukan data terdiam dan mengubahnya menjadi sumber yang paling dipercayai dan boleh digunakan semula. Ia menyelesaikan cabaran utama merentasi pengurusan data, risikan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan sepanjang kitaran hayat pelanggan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding dengan kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang ditempah secara bebas mengenai Platform Perisikan Keputusan Quantexa mendapati bahawa pelanggan memperoleh ROI 228% selama tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 800 pekerja dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan berbilion transaksi dan titik data di seluruh dunia.

