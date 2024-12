Quantexa הוכרה כמובילת קטגוריה בדו"ח פתרונות ניטור עסקאות למניעת הלבנת הון לשנת 2024 של Chartis

ספקית תוכנות הנתונים, האנליטיקה והבינה המלאכותית השיגה דירוגים "הטובים מסוגם" בזכות יכולותיה נגד הלבנת הון באינטגרציית נתונים, מידול וזרימת עבודה

Quantexa , ספקית מובילה בפתרונות מודיעין לקבלת החלטות (DI)) למגזר הציבורי והפרטי, הודיעה כי זכתה בהכרה בעדכון של רביע הקסם לטכנולוגיות סיכון של Chartis עבור פתרונות ניטור עסקאות למניעת הלבנת הון (AML). הדו"ח מדגיש את היכולות "הטובות מסוגן" של Quantexa בתחומים קריטיים כדי לסייע למוסדות פיננסיים להילחם בפשיעה פיננסית ולציית לביקורת רגולטורית. מוסדות פיננסיים מחויבים לתקנות לאומיות (כגון חוק הפטריוט בארצות הברית) ועל-לאומיות (כגון הנחיות האיחוד האירופי לאיסור הלבנת הון) כדי למנוע הלבנת הון. האו"ם מעריך שהיקף ההלבנה השנתי נע בין שניים לחמישה אחוזים מהתמ"ג. ציות ומניעה יכולים להיות מאתגרים בשל השינויים התכופים ברזולוציות הללו, תוכניות הלבנת הון מתוחכמות יותר ויותר, אתגרי נתונים ואתגרים טכנולוגיים פנימיים.

חבילת פתרונות ה-AML של Quantexa מאפשרת למוסדות פיננסיים להתמודד עם אתגרים אלו על ידי שימוש בבינה מלאכותית ולימוד מכונה ביכולות קביעת הישות וגרף הידע שלהן, בצירוף עם נתונים שונים, כדי לחשוף סיכונים נסתרים ולבצע ניטור ואיתור פרואקטיביים. בקטגוריות הנוספות ניתן למצוא פתרונות שמשמשים לחקירות בהובלה מודיעינית, AML עבור בנק כתב ו-AML לתחום המסחר והקמעונאות.

Chartis מדגישה כי בינה מלאכותית יוצרת הופכת לתכונה חשובה יותר ויותר בפתרונות ניטור עסקאות למניעת הלבנת הון. ביוני האחרון Quantexa הכריזה על חבילת טכנולוגיית הבינה המלאכותית שלה, Q Assist , המאפשרת ליחידות חקירה פיננסית (FIU) למנף את הנתונים שלהן כחלק מתהליך החקירה שלהן כדי לזהות ולהבין סיכונים פוטנציאליים.

" Quantexaממשיכה להיות ממוקמת כמובילת קטגוריה לניטור עסקאות למניעת הלבנת הון כשהיא נבנית על החוזק שלה במודיעין לקבלת החלטות ובינה מלאכותית יוצרת כדי לפתח גישה למיכון חקירות מורכבות שחותכת ללב אחד האתגרים הגדולים בתחום", אמר ניק ויצ'ב (Nick Vitchev), מנהל מחקר ב-Chartis. "כרטיסי הניקוד הטיפולוגיים הם גישה חדשנית ומעשית ביותר לאקו סיסטם שהופך למורכב יותר ויותר וממוקד בטיפולוגיה, בעוד שהיכולת שלה לשלב מערכי נתונים ואותות עצומים ומגוונים בערמת ניטור העסקאות עוזרת לספק אפקטיביות ויעילות".

אלכסון בל ((Alexon Bell, מנהל מוצר ראשי (FinCrime) ב-Quantexa, אמר כי "הקביעה של Chartis כי אנו מובילי קטגוריה, לצד שחקניות בולטות בתעשייה, מדגישה את ההכרה הגוברת בגישה החדשנית שלנו לניטור AML מבוסס הקשרים ולהתקדמות בתחום הבינה המלאכותית היוצרת. הדירוגים הגבוהים במיוחד שלנו בתחומים מרכזיים כמו שילוב נתונים ומערכות, כמו גם מודלים וטיפולוגיה של סיכונים, מדגישים את המסירות שלנו לצייד מוסדות פיננסיים בכלים חדישים למאבק בפשיעה פיננסית. הכרה זו מאשרת את המומחיות הטכנולוגית שלנו ואת המחויבות שלנו להבין ולהתמודד עם האתגרים המתפתחים בפני לקוחותינו במאבק למניעת הלבנת הון".

Chartis הכירה ב-Quantexa כמובילת קטגוריות בחמש קטגוריות ב-2024. זה כולל את RiskTech Quadrant ® for Enterprise Fraud Solutions את Enterprise and Payment Fraud Solutions , את הדו"ח 2024 Market Update and Vendor Landscape כמו גם בחירה כאחצ הספקיות המובילות בדו"ח והדירוג הראשון אי פעם Chartis RiskTechAI 50 2024 . בנוסף נבחרה Quantexa גם למובילת קטגוריה ב- RiskTech Quadrant ® for KYC Solutions , וכן דורגה בין 20 המובילות בדו"ח RiskTech100 ® 2025 שמדגיש את הנוכחות בשוק, החדשנות והמנהיגות שלה בסיכונים ובציות .

למידע נוסף על יכולות ניטור ה-AML והעסקאות של Quantexa, בקרו כאן .

אודות Quantexa

Quantexa היא חברה גלובלית המספקת תוכנת נתונים ואנליטיקה פורצת דרך בתחום של מודיעין לקבלת החלטות מבוסס הקשרים המאפשר לארגונים לקבל החלטות תפעוליות מהימנות על ידי הפיכת הנתונים למשמעותיים. באמצעות ההתקדמויות האחרונות בתחום הביג דאטה והבינה מלאכותית, פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מסייעת לארגונים לחשוף סיכונים נסתרים והזדמנויות חדשות על ידי איחוד נתונים מבודדים והפיכתם למשאב המהימן ביותר לשימוש חוזר. היא פותרת אתגרים גדולים בניהול נתונים, תהליכי לימוד לקוחות (KYC), מודיעין לקוחות, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאה ואבטחה, לאורך כל מחזור חיי הלקוח.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-800 עובדים ואלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם.

