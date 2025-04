OSE Immunotherapeutics présentera des données inédites de la période d’extension de Lusvertikimab à la “Digestive Disease Week” (DDW) 2025

Présentation de nouvelles données cliniques sur les bénéfices et la sécurité à long terme de l’anticorps monoclonal anti-IL-7R Lusvertikimab dans l’essai de Phase 2 d’extension dans la rectocolite hémorragique

NANTES, France, 9 avril 2025, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie qui développe des traitements first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, annonce aujourd’hui que la Société présentera des données d’efficacité et de sécurité1 de la période d’extension en ouvert (Open Label Extension – OLE) de 24 semaines de l’étude de Phase 2 CoTikiS dans la rectocolite hémorragique, à la conférence 2025 « Digestive Disease Week » qui se tiendra à San Diego (du 3 au 6 mai).

Après d’excellents résultats en termes d’efficacité et de profil de sécurité de la période d’induction, présentés lors d’une session phare au congrès 2025 de l’ECCO (European Crohn’s & Colitis Organization), cette communication orale dévoilera des nouvelles données issues de la période d’extension en ouvert (OLE) de 24 semaines (semaine 10 à semaine 34) de l’étude de Phase 2 randomisée, en double aveugle contre placebo, évaluant l’anticorps monoclonal anti-IL-7 récepteur Lusvertikimab dans la rectocolite hémorragique. Ces nouveaux résultats fourniront des informations plus précises sur les bénéfices et sur la sécurité à long terme de Lusvertikimab, soutenant ainsi la suite de son développement dans la rectocolite hémorragique, ainsi que dans d'autres maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques.

Informations sur la présentation :

Titre : “LUSVERTIKIMAB, A FIRST IN CLASS IL7 RECEPTOR ANTAGONIST, IN MODERATE TO SEVERE ULCERATIVE COLITIS: RESULTS OF A MULTICCENTER RANDOMIZEDPLACEBO-CONTROLLED PHASE II STUDY”

Jour et heure : Lundi 5 mai 2025, de 4:45pm à 5:00pm Pacific Time

Session de presentation : Clinical Trials in IBD: Biologics and Emerging Therapies

Numéro de session : 0004

À PROPOS DE LA RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE (RCH)

La rectocolite hémorragique est une maladie chronique du gros intestin dans laquelle la paroi du côlon devient enflammée et développe des petites plaies, ou ulcères. Cette pathologie est due à une réponse hyperactive du système immunitaire. La rectocolite hémorragique touche 3,3 millions de patients aux États-Unis, en Europe et au Japon2. Malgré de nombreuses options de traitement, le taux de rémission n’est que de 25/30 % 3, ce qui laisse une grande partie des patients sans traitement efficace. 15 % des patients4 ne répondent à aucun traitement et doivent avoir recours à la chirurgie en dernière option.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

Suivez-nous sur Linkedln.





