Quantexa reconocida como líder de su categoría en el informe 2024 de Chartis sobre soluciones de monitoreo de transacciones AML

LONDRES, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa , un proveedor líder de soluciones de inteligencia para la toma de decisiones para los sectores público y privado, anunció hoy que recibió un reconocimiento en RiskTech Quadrant Update de Chartis para soluciones de monitoreo de transacciones contra el blanqueo de capitales (AML). El informe destaca las capacidades “mejores de su clase” de Quantexa en áreas críticas para ayudar a las instituciones financieras (IF) a luchar contra el delito financiero y cumplir con el control regulatorio.

Las instituciones financieras están obligadas por normativas nacionales (como la ley PATRIOT de EE. UU.) y supranacionales (como las directivas contra el blanqueo de capitales de la UE) a prevenir el blanqueo de capitales. La ONU estima que los volúmenes anuales de blanqueo oscilan entre el dos y el cinco por ciento del PIB. El cumplimiento y la prevención pueden suponer un desafío debido a los frecuentes cambios de estas normativas, a los esquemas de blanqueo de capitales cada vez más sofisticados y a los desafíos tecnológicos y de datos internos.

La suite de soluciones AML de Quantexa permite a las instituciones financieras hacer frente a estos desafíos mediante el uso de IA y ML (blanqueo de capitales) en sus capacidades de resolución de entidades y gráficos de conocimiento para unir datos dispares, descubrir riesgos ocultos, y ejecutar un monitoreo y detección proactivos. Entre otras categorías, sus soluciones se utilizan en investigaciones basadas en inteligencia, en el correspondiente AML bancario y en el AML comercial y minorista.

Chartis destaca que la IA generativa es una característica cada vez más importante de las soluciones de monitoreo de transacciones AML. En junio, Quantexa anunció su paquete de tecnología de IA generativa, Q Assist, que permite a las unidades de investigación financiera (UIF) aprovechar sus datos en el marco de su proceso de investigación para identificar y comprender los posibles riesgos.

“Quantexa continúa situándose como líder en su categoría para el monitoreo de transacciones AML al construir sobre su fortaleza en inteligencia de toma de decisiones y GenAI para desarrollar un enfoque para automatizar investigaciones complejas que alcanza directamente el núcleo de uno de los mayores desafíos en este campo”, señaló Nick Vitchev, director de investigación de Chartis. “Sus marcadores de tipología son un enfoque novedoso y muy práctico para un ecosistema cada vez más complejo y centrado en las tipologías, mientras que su capacidad para integrar conjuntos de datos y señales amplios y diversos en la pila de monitoreo de las transacciones ayuda a ofrecer efectividad y eficiencia”.

Alexon Bell, director de productos (FinCrime) de Quantexa, afirmó: “Ser reconocido como líder de la categoría por Chartis, junto a destacados actores del sector, subraya el creciente reconocimiento de nuestro enfoque innovador del monitoreo contextual del AML y los avances en IA generativa. Nuestras puntuaciones de primer nivel en áreas clave como la integración de datos y sistemas, así como la modelización y tipología de riesgos, ponen de relieve nuestra dedicación a equipar a las instituciones financieras con herramientas de vanguardia para combatir la delincuencia financiera. Este reconocimiento confirma tanto nuestra experiencia tecnológica como nuestro compromiso de comprender y abordar los desafíos cambiantes a los que se enfrentan nuestros clientes en la lucha contra el blanqueo de capitales”.

Chartis ha reconocido a Quantexa como Líder de Categoría en cinco categorías en 2024. Estas incluyen a RiskTech Quadrant ® para soluciones contra el fraude empresarial , el informe 2024 de actualización del mercado y panorama de proveedores, Soluciones contra el fraude empresarial y en los pagos, y como uno de los mejores proveedores en la edición inaugural del informe 2024 de investigación y clasificación Chartis RiskTechAI 50 . Quantexa también fue nombrada Líder de Categoría en el RiskTech Quadrant ® por las Soluciones KYC y clasificada entre las 20 primeras en el Informe 2025 RiskTech100 ® , destacando su presencia en el mercado, su innovación y liderazgo en riesgo y cumplimiento.

Para obtener más información sobre las capacidades de monitoreo de transacciones y AML de Quantexa, entre aquí.

Acerca de Quantexa

Quantexa es una empresa global de software de IA, datos y análisis, pionera en inteligencia para la toma de decisiones que permite que las organizaciones tomen decisiones operativas confiables con datos en contexto. Mediante los últimos avances en IA, la plataforma Decision Intelligence de Quantexa ayuda a las organizaciones a detectar riesgos ocultos y nuevas oportunidades al unificar datos aislados y convertirlos en el recurso más fiable y reutilizable. La plataforma resuelve importantes retos en materia de gestión de datos, inteligencia sobre clientes, conocimiento del cliente (KYC), delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma de inteligencia para la toma de decisiones de Quantexa mejora el rendimiento operativo con un 90 % más de precisión y una resolución de modelo analítico 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Un estudio independiente de Forrester TEI sobre la plataforma Decision Intelligence de Quantexa descubrió que los clientes obtuvieron un retorno de inversión (ROI) del 228 % en tres años. Quantexa se fundó en 2016 y ahora tiene más de 800 empleados y miles de usuarios de la plataforma que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo.

