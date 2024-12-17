XS.com 閃耀香港交易者獎頒獎典禮，榮膺“最佳全球經紀商”大獎
Business News/ -- 全球屢獲殊榮的多資產金融科技及金融服務提供者 XS.com 再創輝煌，在 “2024年交易者獎年度頒獎典禮”（Traders Awards Annual Ceremony 2024）上榮獲三項大獎，其中包括備受矚目的 “最佳全球經紀商”。該盛會於香港九龍東皇冠假日酒店盛大舉行。
憑藉一流的服務和卓越的表現，XS.com分別斬獲了 “最佳全球經紀商”、“亞洲最佳客戶支援” 和 “亞洲最佳交易執行” 三項殊榮。這些獎項充分凸顯了 XS.com 在全球及亞太地區市場的專業實力、不懈努力及致力於為客戶提供卓越交易體驗的承諾。
XS.com 集團首席商務官 Wael Hammad 對此表示：
“我們非常榮幸能夠獲得這三項大獎。這一系列認可不僅體現了我們團隊的辛勤付出與專業能力，也反映了我們致力於提供卓越交易標準、優質客戶支援和完美執行的承諾。這些獎項將激勵我們繼續突破界限，為客戶在瞬息萬變的市場中取得成功提供強大的支援和工具。”
“交易者獎年度頒獎典禮”（Traders Awards Annual Ceremony）是金融科技和金融服務行業內首個真正由用戶投票評選出的權威獎項，每年12月都會舉辦盛大的頒獎典禮，表彰行業中最優秀的企業。
此次獲獎標誌著 XS.com 在全球金融服務行業發展歷程中的又一個里程碑，進一步鞏固了其作為行業領導者的聲譽。XS.com 將繼續專注於提供創新交易工具、深度流動性以及無與倫比的客戶支援，説明全球交易者和投資者自信且成功地駕馭金融市場。
FINEXPO 執行長，兼Traders Fair以及交易者獎頒獎典禮主辦方 Shorena Jejeia 表示：
“我們很高興將 ‘最佳全球經紀商’、‘亞洲最佳客戶支援’ 和 ‘亞洲最佳交易執行’ 這些重要的獎項授予 XS.com。作為金融科技和金融服務行業的傑出領導者，他們在提供卓越服務方面樹立了標杆，並推動了整個行業的進步。”
通過一舉贏得這三項大獎並被加冕為 “最佳全球經紀商”，XS.com 為其又一個成功之年畫上了圓滿的句號。自成立以來，這家屢獲國際大獎的經紀商不斷刷新全球新聞及媒體的關注度。
XS.com 近期榮獲了一系列獎項，以表彰其致力於為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深厚的機構流動性與尖端交易技術的使命，並結合了流暢的用戶體驗、卓越的關係管理和頂級客戶支援。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於FINEXPO
自2002年起，FINEXPO（FE.SG）一直致力於策劃並打造全球範圍內的會議、論壇、峰會、演出、展覽、節慶、博覽會和頒獎典禮。
FINEXPO 始終追求更高的目標，在新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、韓國、南非、埃及、烏克蘭、俄羅斯、中國、拉脫維亞和賽普勒斯等世界各地舉辦精彩紛呈的系列活動。
FINEXPO 舉辦的每一場活動都獨具匠心，既完美又符合業內人士的常識。
FINEXPO 國際活動對金融業數百家公司的發展產生了深遠的影響。如今，它的活動吸引了市場領導者、政府代表和頂級專業人士的聚集，也成為成千上萬份合同的簽署地，為全球金融和其他技術的進步發揮著重要的推動作用。
XS Editorial Team
憑藉一流的服務和卓越的表現，XS.com分別斬獲了 “最佳全球經紀商”、“亞洲最佳客戶支援” 和 “亞洲最佳交易執行” 三項殊榮。這些獎項充分凸顯了 XS.com 在全球及亞太地區市場的專業實力、不懈努力及致力於為客戶提供卓越交易體驗的承諾。
XS.com 集團首席商務官 Wael Hammad 對此表示：
“我們非常榮幸能夠獲得這三項大獎。這一系列認可不僅體現了我們團隊的辛勤付出與專業能力，也反映了我們致力於提供卓越交易標準、優質客戶支援和完美執行的承諾。這些獎項將激勵我們繼續突破界限，為客戶在瞬息萬變的市場中取得成功提供強大的支援和工具。”
“交易者獎年度頒獎典禮”（Traders Awards Annual Ceremony）是金融科技和金融服務行業內首個真正由用戶投票評選出的權威獎項，每年12月都會舉辦盛大的頒獎典禮，表彰行業中最優秀的企業。
此次獲獎標誌著 XS.com 在全球金融服務行業發展歷程中的又一個里程碑，進一步鞏固了其作為行業領導者的聲譽。XS.com 將繼續專注於提供創新交易工具、深度流動性以及無與倫比的客戶支援，説明全球交易者和投資者自信且成功地駕馭金融市場。
FINEXPO 執行長，兼Traders Fair以及交易者獎頒獎典禮主辦方 Shorena Jejeia 表示：
“我們很高興將 ‘最佳全球經紀商’、‘亞洲最佳客戶支援’ 和 ‘亞洲最佳交易執行’ 這些重要的獎項授予 XS.com。作為金融科技和金融服務行業的傑出領導者，他們在提供卓越服務方面樹立了標杆，並推動了整個行業的進步。”
通過一舉贏得這三項大獎並被加冕為 “最佳全球經紀商”，XS.com 為其又一個成功之年畫上了圓滿的句號。自成立以來，這家屢獲國際大獎的經紀商不斷刷新全球新聞及媒體的關注度。
XS.com 近期榮獲了一系列獎項，以表彰其致力於為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深厚的機構流動性與尖端交易技術的使命，並結合了流暢的用戶體驗、卓越的關係管理和頂級客戶支援。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於FINEXPO
自2002年起，FINEXPO（FE.SG）一直致力於策劃並打造全球範圍內的會議、論壇、峰會、演出、展覽、節慶、博覽會和頒獎典禮。
FINEXPO 始終追求更高的目標，在新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、韓國、南非、埃及、烏克蘭、俄羅斯、中國、拉脫維亞和賽普勒斯等世界各地舉辦精彩紛呈的系列活動。
FINEXPO 舉辦的每一場活動都獨具匠心，既完美又符合業內人士的常識。
FINEXPO 國際活動對金融業數百家公司的發展產生了深遠的影響。如今，它的活動吸引了市場領導者、政府代表和頂級專業人士的聚集，也成為成千上萬份合同的簽署地，為全球金融和其他技術的進步發揮著重要的推動作用。
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