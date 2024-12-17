XS.com 闪耀香港交易者奖颁奖典礼，荣膺“最佳全球经纪商”大奖
Business News/ -- 全球屡获殊荣的多资产金融科技及金融服务提供商 XS.com 再创辉煌，在 “2024年交易者奖年度颁奖典礼”（Traders Awards Annual Ceremony 2024）上荣获三项大奖，其中包括备受瞩目的 “最佳全球经纪商”。该盛会于香港九龙东皇冠假日酒店盛大举行。
凭借一流的服务和卓越的表现，XS.com分别斩获了 “最佳全球经纪商”、“亚洲最佳客户支持” 和 “亚洲最佳交易执行” 三项殊荣。这些奖项充分凸显了 XS.com 在全球及亚太地区市场的专业实力、不懈努力及致力于为客户提供卓越交易体验的承诺。
XS.com 集团首席商务官 Wael Hammad 对此表示：
“我们非常荣幸能够获得这三项大奖。这一系列认可不仅体现了我们团队的辛勤付出与专业能力，也反映了我们致力于提供卓越交易标准、优质客户支持和完美执行的承诺。这些奖项将激励我们继续突破界限，为客户在瞬息万变的市场中取得成功提供强大的支持和工具。”
“交易者奖年度颁奖典礼”（Traders Awards Annual Ceremony）是金融科技和金融服务行业内首个真正由用户投票评选出的权威奖项，每年12月都会举办盛大的颁奖典礼，表彰行业中最优秀的企业。
此次获奖标志着 XS.com 在全球金融服务行业发展历程中的又一个里程碑，进一步巩固了其作为行业领导者的声誉。XS.com 将继续专注于提供创新交易工具、深度流动性以及无与伦比的客户支持，帮助全球交易者和投资者自信且成功地驾驭金融市场。
FINEXPO 首席执行官，兼Traders Fair以及交易者奖颁奖典礼主办方 Shorena Jejeia 表示：
“我们很高兴将 ‘最佳全球经纪商’、‘亚洲最佳客户支持’ 和 ‘亚洲最佳交易执行’ 这些重要的奖项授予 XS.com。作为金融科技和金融服务行业的杰出领导者，他们在提供卓越服务方面树立了标杆，并推动了整个行业的进步。”
通过一举赢得这三项大奖并被加冕为 “最佳全球经纪商”，XS.com 为其又一个成功之年画上了圆满的句号。自成立以来，这家屡获国际大奖的经纪商不断刷新全球新闻及媒体的关注度。
XS.com 近期荣获了一系列奖项，以表彰其致力于为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深厚的机构流动性与尖端交易技术的使命，并结合了流畅的用户体验、卓越的关系管理和顶级客户支持。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于FINEXPO
自2002年起，FINEXPO（FE.SG）一直致力于策划并打造全球范围内的会议、论坛、峰会、演出、展览、节庆、博览会和颁奖典礼。
FINEXPO 始终追求更高的目标，在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、韩国、南非、埃及、乌克兰、俄罗斯、中国、拉脱维亚和塞浦路斯等世界各地举办精彩纷呈的系列活动。
FINEXPO 举办的每一场活动都独具匠心，既完美又符合业内人士的常识。
FINEXPO 国际活动对金融业数百家公司的发展产生了深远的影响。如今，它的活动吸引了市场领导者、政府代表和顶级专业人士的聚集，也成为成千上万份合同的签署地，为全球金融和其他技术的进步发挥着重要的推动作用。
XS Editorial Team
凭借一流的服务和卓越的表现，XS.com分别斩获了 “最佳全球经纪商”、“亚洲最佳客户支持” 和 “亚洲最佳交易执行” 三项殊荣。这些奖项充分凸显了 XS.com 在全球及亚太地区市场的专业实力、不懈努力及致力于为客户提供卓越交易体验的承诺。
XS.com 集团首席商务官 Wael Hammad 对此表示：
“我们非常荣幸能够获得这三项大奖。这一系列认可不仅体现了我们团队的辛勤付出与专业能力，也反映了我们致力于提供卓越交易标准、优质客户支持和完美执行的承诺。这些奖项将激励我们继续突破界限，为客户在瞬息万变的市场中取得成功提供强大的支持和工具。”
“交易者奖年度颁奖典礼”（Traders Awards Annual Ceremony）是金融科技和金融服务行业内首个真正由用户投票评选出的权威奖项，每年12月都会举办盛大的颁奖典礼，表彰行业中最优秀的企业。
此次获奖标志着 XS.com 在全球金融服务行业发展历程中的又一个里程碑，进一步巩固了其作为行业领导者的声誉。XS.com 将继续专注于提供创新交易工具、深度流动性以及无与伦比的客户支持，帮助全球交易者和投资者自信且成功地驾驭金融市场。
FINEXPO 首席执行官，兼Traders Fair以及交易者奖颁奖典礼主办方 Shorena Jejeia 表示：
“我们很高兴将 ‘最佳全球经纪商’、‘亚洲最佳客户支持’ 和 ‘亚洲最佳交易执行’ 这些重要的奖项授予 XS.com。作为金融科技和金融服务行业的杰出领导者，他们在提供卓越服务方面树立了标杆，并推动了整个行业的进步。”
通过一举赢得这三项大奖并被加冕为 “最佳全球经纪商”，XS.com 为其又一个成功之年画上了圆满的句号。自成立以来，这家屡获国际大奖的经纪商不断刷新全球新闻及媒体的关注度。
XS.com 近期荣获了一系列奖项，以表彰其致力于为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深厚的机构流动性与尖端交易技术的使命，并结合了流畅的用户体验、卓越的关系管理和顶级客户支持。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于FINEXPO
自2002年起，FINEXPO（FE.SG）一直致力于策划并打造全球范围内的会议、论坛、峰会、演出、展览、节庆、博览会和颁奖典礼。
FINEXPO 始终追求更高的目标，在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、韩国、南非、埃及、乌克兰、俄罗斯、中国、拉脱维亚和塞浦路斯等世界各地举办精彩纷呈的系列活动。
FINEXPO 举办的每一场活动都独具匠心，既完美又符合业内人士的常识。
FINEXPO 国际活动对金融业数百家公司的发展产生了深远的影响。如今，它的活动吸引了市场领导者、政府代表和顶级专业人士的聚集，也成为成千上万份合同的签署地，为全球金融和其他技术的进步发挥着重要的推动作用。
XS Editorial Team
XS Group
media.comments@xs.com
Visit us on social media:
Facebook
X
LinkedIn
Instagram
YouTube
TikTok
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.