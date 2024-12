RheinEnergie AG und Infosys treiben die Energiewende voran

Innovative technologische und digitale Lösungen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung der Energie- und Wärmewende” — Stephan Segbers, Vertriebsvorstand der RheinEnergie

KöLN, GERMANY, December 16, 2024 / EINPresswire.com / -- Die RheinEnergie AG und Infosys, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Dienstleistungen der nächsten Generation, starten erstmals eine Kooperation auf dem deutschen Energiemarkt. Mithilfe einer intelligenten Energie-Plattform wollen sie Unternehmen aus Industrie und Immobilienwirtschaft dabei unterstützen, die Energiewende und ihre jeweilige Nachhaltigkeitsagenda voranzutreiben. Die RheinEnergie und Infosys werden die Plattform nun in einem Pilotprojekt für den Flughafen Köln/Bonn einsetzen, um die dortige Energie- und Wärmeversorgung zu optimieren.Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Infosys die RheinEnergie und ihre Kunden bei der Nutzung der digitalen Energie-Service-Plattform unterstützen. Diese hilft den Unternehmen, Kosten zu sparen, die Energieeffizienz zu verbessern und die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu beschleunigen. Dabei werden nicht nur Spitzentechnologien in den Bereichen Cloud, Data Science, künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 implementiert, sondern auch Erzeugung, Speicherung, Energieverbrauch und Energiemärkte miteinander vernetzt. Unternehmen sind dadurch in der Lage, ihre Energieströme intelligent zu steuern, in Echtzeit die günstigsten Energiequellen auszuwählen und die Gewinne aus der Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort zu steigern sowie Ihre Investionen in Anlagen zu optimieren.„Innovative technologische und digitale Lösungen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung der Energie- und Wärmewende“, sagt Stephan Segbers, Vertriebsvorstand der RheinEnergie. „Durch die globale Expertise von Infosys, Spitzentechnologien wie Cloud und KI und unsere Erfahrung im Bereich Energiedienstleistungen können wir unseren Kunden nachhaltige und intelligente Lösungen für die effiziente Steuerung ihrer Energiesysteme anbieten.“„Die Energielandschaft befindet sich in einem erheblichen Wandel – und wir setzen uns dafür ein, Unternehmen in ganz Europa bei der Bewältigung ihrer Energiewende zu unterstützen“, ergänzt Ashiss Kumar Dash, Executive Vice President und Global Head – Services, Utilities, Resources, Energy and Sustainability, Infosys. „Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ein tieferes Verständnis ihrer Energieverbrauchsmuster zu erlangen, Optimierungs-möglichkeiten zu identifizieren und letztendlich ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen.“Pilotprojekt am Flughafen Köln/Bonn: Emissionen nachhaltig senkenIhren Testbetrieb startet die neue, digitale Plattform bei einem langjährigen Partner der RheinEnergie: dem Flughafen Köln/Bonn. Unterstützt durch KI kann das Projektteam dort Optimierungsmöglichkeiten in der gesamten Energieversorgung darstellen, diese effizienter machen und so schädliche Emissionen vor Ort reduzieren.„Wir arbeiten seit vielen Jahren daran, uns als Flughafen nachhaltig aufzustellen und die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Die Kooperation mit RheinEnergie und Infosys hilft uns dabei, die komplexen Anforderungen durch den nachhaltigen Umbau der Energie- und Versorgungsinfrastruktur zu vereinfachen und unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen – für die Reisenden, für unsere Umwelt und für unsere Nachbarschaft“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.Bereits seit vielen Jahren stellt die RheinEnergie die Gas-, Strom-, Kälte- und Wärmeversorgung des Flughafen Köln/Bonn sicher. Die Partner betreiben dazu gemeinsam mehrere Energieerzeugungsanlagen. Um den CO2-Ausstoss weiter zu reduzieren, werden am Standort selbst und in direkter Nähe zum Flughafen verstärkt Erneuerbare-Energien-Anlagen aufgebaut. Der Klimaschutz steht bereits seit mehr als einem Jahrzehnt auf der Agenda des Flughafens. Das Unternehmen dekarbonisiert seine gesamte Wärmeversorgung und möchte bis 2045 vollständig klimaneutral sein.

