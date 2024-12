MEDPLAN: Innovazione Diagnostica con Risonanza Magnetica e TAC Mobili Potenziate dall’Intelligenza Artificiale

Unita' Mobile MEDPLAN ITALIA di Risonanza Magnetica SIEMENS 1.5T

MILANO, ITALY, December 16, 2024 / EINPresswire.com / -- MEDPLAN , leader nell’innovazione dell’imaging diagnostico, sta rivoluzionando i servizi sanitari in Italia. L’azienda integra il noleggio di unità mobili per Risonanza Magnetica (MRI) e TAC (CT) con lo sviluppo di avanzati software di Intelligenza Artificiale ( IA ) per supportare e migliorare la precisione diagnostica, offrendo un approccio unico all’assistenza ai pazienti e alle operazioni ospedaliere.Una Soluzione Efficace per la Continuità delle CureUno dei primi successi significativi di MEDPLAN è stato il posizionamento di un’unità mobile Siemens MRI 1.5T presso l’Ospedale ASST Carlo Poma di Mantova. Consegnata in tempi record, questa unità ha garantito scansioni diagnostiche ininterrotte per nove settimane durante importanti lavori di ristrutturazione e l’installazione di un nuovo sistema di risonanza magnetica Siemens. L’iniziativa ha ridotto al minimo i disagi per i pazienti e ha evitato ritardi nei servizi diagnostici, dimostrando l’impegno di MEDPLAN per una sanità efficiente e senza interruzioni.“Siamo orgogliosi di aver collaborato con l’Ospedale Carlo Poma di Mantova e di aver completato con successo questo progetto, il primo di una serie di noleggi attivi in tutta Italia,” ha dichiarato Patrik Di Saverio, Fondatore e CEO di MEDPLAN ITALIA “Le nostre soluzioni mobili rispondono a un bisogno critico nel settore sanitario: garantire la continuità dei servizi diagnostici durante aggiornamenti infrastrutturali o sostituzioni di apparecchiature, senza impattare negativamente sull’assistenza ai pazienti o sui tempi di attesa.”Intelligenza Artificiale: Un Alleato, Non una MinacciaMEDPLAN è attivamente impegnata nello sviluppo di software IA proprietari progettati per fungere da piattaforma di soluzioni per gli operatori sanitari. Questa piattaforma consente ai radiologi di ottimizzare i flussi di lavoro diagnostici, migliorare l’efficienza e instaurare fiducia nell’IA come strumento di supporto ai professionisti medici, piuttosto che come sostituto.“L’intelligenza artificiale rappresenta una forza trasformativa nell’imaging diagnostico, consentendo cure più precise, efficienti e rapide,” ha aggiunto Di Saverio. “La nostra missione è dimostrare come l’IA possa diventare un partner essenziale per i medici, supportandoli nel fornire risultati migliori ai pazienti.”Crescita Strategica Sostenuta dagli Investimenti del PNRRNell’ambito della sua strategia di crescita, MEDPLAN si sta preparando ad accogliere investitori per supportare i suoi ambiziosi piani di espansione. Questo avviene in un momento cruciale per l’Italia, dove il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’UE, sta guidando la sostituzione di oltre 3.100 grandi apparecchiature mediche, tra cui centinaia di TAC e sistemi MRI, tra il 2024 e il 2026. L’investimento complessivo per questo programma supera 1,19 miliardi di euro, rappresentando un’opportunità unica per aziende come MEDPLAN di contribuire alla trasformazione dell’infrastruttura sanitaria.Per rispondere alla crescente domanda generata da questi aggiornamenti, MEDPLAN sta ampliando la propria flotta di unità diagnostiche mobili . Queste unità avranno un ruolo cruciale nel garantire continuità dei servizi diagnostici durante la preparazione, la sostituzione e l’installazione di nuove apparecchiature, posizionando MEDPLAN come partner strategico per gli ospedali in fase di transizione.Uno Sguardo al FuturoCon una flotta in espansione che supera già dieci unità diagnostiche mobili e un piano per raggiungere 30 unità modulari nei prossimi cinque anni, MEDPLAN sta definendo nuovi standard di flessibilità e innovazione nella sanità. La combinazione di strumenti avanzati basati sull’IA e soluzioni mobili scalabili sottolinea l’impegno dell’azienda a migliorare i risultati per i pazienti e ottimizzare le operazioni sanitarie.

