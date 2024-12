Zivvy’s” เปิดตัวผลิตภัณฑ์เนยถั่วและเนยถั่วผสมถั่วชนิดพิเศษ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

Zivvy's Zivvy's Nut Butters Zivvy's Crunchy Peanut Butter

BANGKOK, BANGKOK, THAILAND, December 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- กรุงเทพฯ, 17 ธันวาคม 2567 – Zivvy’s แบรนด์ใหม่ในตลาดเนยถั่วแบบแฮนด์เมด ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เนยถั่วคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยกระบวนการแบบดั้งเดิม ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสเปรดสุขภาพที่อร่อยและดีต่อร่างกาย Zivvy’s โดดเด่นด้วยเนยถั่วที่ทำจากถั่วลิสงพร้อมเปลือกที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติพิเศษ เช่น Almond and Cashew French Toast และ Spicy Peanut Butter

เริ่มต้นจากการผลิตทาฮินีด้วยเครื่องบดหินในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 Zivvy’s ได้เติบโตเป็นธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างเนยถั่วที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ไม่มีการเติมน้ำมันปาล์ม น้ำตาลขัดสี หรือสารเติมแต่งอื่น ๆ และเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยทุกผลิตภัณฑ์ยังเป็นมิตรกับวีแกน ปราศจากกลูเตน และตอบโจทย์คนรักอาหารคลีน

"ที่ Zivvy’s เราเชื่อว่าการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่จำเป็นต้องสูญเสียรสชาติ เราดูแลทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสและรสชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุด" คุณมินาซ เค (Khun Minaz K.) ผู้ก่อตั้ง Zivvy’s กล่าว

แบรนด์ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตในประเทศ โดยคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความสดใหม่ อีกทั้งยังใช้เครื่องบดหินแบบดั้งเดิมเพื่อคงความอร่อยและคุณประโยชน์ของส่วนผสม

ผลิตภัณฑ์เนยถั่วจาก Zivvy’s มีวางจำหน่ายแล้วทางออนไลน์ที่ www.zivvys.com และมีแผนที่จะขยายสู่ร้านค้าปลีกในอนาคตอันใกล้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

📞 โทร: 0818433032

Line: @zivvys

🌐 เว็บไซต์: www.zivvys.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.