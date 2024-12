La FAAM-EUROBAT 2024 concluye con avances revolucionarios en investigación sobre alergias alimentarias y la anafilaxia

ATENAS, Grecia, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La FAAM-EUROBAT 2024, celebrada del 21 al 23 de noviembre en el InterContinental Athenaeum de Atenas, reunió a más de 550 asistentes de más de 25 países para compartir los últimos avances en la investigación sobre alergias alimentarias y la anafilaxia.

El evento acogió sesiones de alto impacto, debates, talleres y mesas redondas plenarias, en los que se destacaron las nuevas pruebas y la importancia de la colaboración para abordar los desafíos de salud en alergias alimentarias y la anafilaxia.

Un momento destacado fue la inauguración del Día Mundial de Concientización sobre la Anafilaxia el 21 de noviembre, creado por la EAACI para generar conciencia mundial sobre esta afección potencialmente mortal. Presentada durante la Ceremonia de inauguración, esta iniciativa marcó el tono de un encuentro inspirador.

Un momento destacado fue la sesión plenaria en la que se presentaron las nuevas directrices sobre alergias alimentarias. Tanya y Nadim Ednan-Laperouse, fundadoras de The Natasha Allergy Research Foundation, ofrecieron un testimonio conmovedor en el que compartieron su historia personal y sus esfuerzos por defender la causa, incluida la Natasha’s Law (Ley de Natasha), que impone un etiquetado de alérgenos más claro para proteger a las personas que sufren alergias alimentarias.

El lanzamiento de las Directrices sobre alergias alimentarias de la EAACI marcó un hito clínico, al ofrecer recomendaciones integrales para mejorar los resultados de los pacientes. Los talleres ofrecieron percepciones más profundas sobre la inmunoterapia con alérgenos y mecanismos inmunológicos innovadores para mejorar la eficacia del tratamiento.

Las sesiones de afiches mostraron investigaciones de vanguardia, al destacar enfoques innovadores y soluciones prácticas para avanzar en la atención de alergias e inmunología.

La FAAM-EUROBAT 2024 proporcionó una plataforma excepcional para el intercambio de conocimientos y la creación de redes, al fomentar colaboraciones entre médicos, investigadores y defensores de los pacientes.

La profesora Alexandra Santos, copresidenta de la FAAM-EUROBAT 2024, afirmó:

“La conferencia FAAM-EUROBAT de la EAACI de este año fue un testimonio del poder de la ciencia y la colaboración entre médicos, científicos y pacientes con experiencias vividas. Desde el lanzamiento del Día Mundial de Concienciación sobre la Anafilaxia hasta la revelación de pruebas científicas inéditas y el lanzamiento de las nuevas directrices clínicas para el manejo de la alergia alimentaria mediada por IgE, la FAAM-EUROBAT 2024 ha establecido un punto de referencia en la lucha contra las alergias alimentarias y la anafilaxia”.

Al concluir la reunión, los participantes se marcharon inspirados y equipados con conocimientos nuevos para mejorar la atención a los pacientes. La FAAM-EUROBAT 2024 celebró los avances científicos y reforzó la importancia de la cooperación global para abordar los desafíos de salud urgentes en materia de alergias alimentarias y anafilaxia.

Acerca de EAACI

La European Academy of Allergy and Clinical Immunology es la organización líder para los profesionales de alergias e inmunología clínica. La EAACI promueve la excelencia en la atención clínica, la investigación, la educación y la capacitación en alergias e inmunología clínica.

Comité organizador:

Isabel Skypala, Alberto Álvarez-Perea, Alexandra F. Santos, Nikos Papadoupoulos, Sophia Tsabouri, Liam O'Mahony, Bernadette Eberlein y André Moreira

