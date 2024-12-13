五张图表诠释能源转型

中国以低碳电力持续引领能源转型

伦敦、休斯顿和新加坡, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着能源格局因脱碳、电气化和地缘政治变化而快速转型，Wood Mackenzie 在最新的《Horizons》报告中发布了五张引人关注的图表，突出展示了塑造该行业的关键趋势。

这些图表来自题为“Conversation Starters: Five Energy Charts to Get You Talking”（开启对话：五张能源图表引发热议）的报告，提供了有关能源市场动态的宝贵洞察，内容涵盖从主要经济体的电力系统到电动汽车日益普及等各个方面。

报告作者、Wood Mackenzie 上游及碳管理咨询副总裁 Malcolm Forbes-Cable 表示：“从美国和中国的电力市场，到引人注目的北海转型案例，再到雄心勃勃的碳捕获与封存技术以及电动汽车的迅猛发展，这些图表追踪了 2025 年及以后能源转型中的诸多亮点。”

题为“Top of the Charts: Five Energy Charts to Make You Think”（榜单之首：五张发人深省的能源图表）的《Horizons》报告对每一张图表都进行了评估，评估标准包括“令人惊叹的元素”、话题吸引力、行业指向性和矛盾性，为能源转型提供了新的视角。

中国交通：真正的电气化

根据 Wood Mackenzie 的报告，中国继续引领能源转型，到 2028 年，其 50% 的电力将来自低碳能源，包括水电、太阳能、风能、核能和储能。 报告还预测，到 2037 年，太阳能和风能发电装机容量将超过燃煤发电。

Forbes-Cable 表示：“世界从未见过像中国目前这样的能源系统增长和转型速度。 到 2025 年，中国的太阳能和风能装机容量将超过欧洲和北美。”





来源：Wood Mackenzie Lens

中国的交通运输业也在经历一场重大变革。 Wood Mackenzie 预测，到 2034 年，纯电动汽车 (BEV) 将在乘用车销售中占据主导地位，市场份额达到 66%。 如果将纯电动汽车和混合动力汽车算在一起，电动汽车将占据总销量的 89%。

Forbes-Cable 表示：“预计到 2030 年，纯电动汽车的年增长率将达到 8%，而内燃机 (ICE) 汽车的销量则预计每年会下降 11%。 无论何处，都将可以看到中国电动汽车的身影。”





来源：Wood Mackenzie

美国电力：数据的电力需求日益增长

与此同时，美国的电力需求在多年停滞后也将稳步增长，这主要归因于第四次工业革命和电气化的日益普及。 推动这一需求增长的关键领域包括数据中心、清洁技术制造以及可再生能源设备的生产。

Forbes-Cable 表示：“预计到 2034 年，电力需求将以高达 1.9% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，突显了美国加快电网现代化改造的必要性，以便在日益激烈的全球竞争，尤其是来自中国的竞争中保持优势。”





来源：Wood Mackenzie，Energy Information Administration

碳捕获与封存：雄心勃勃的目标

将碳捕获与封存 (CCS) 能力与液化天然气 (LNG) 的生产并列，可以很好地说明 CCS 发展目标的规模。 这张图表并非要将这两个行业等同起来，而是为了比较两种处理冷却液态气体的庞大工业系统的增长情况。

Forbes-Cable 表示：“即使在能源转型延迟的情况下，到 2050 年，CCS 的产能预计也将是液化天然气供应量的三倍，而在基本情况下，则会是四倍。 这将需要实现令人瞩目的增长速度！”





来源：Wood Mackenzie Lens

北海能源：龟兔赛跑

北海曾是重要的石油和天然气来源地，是海上风电领域的先锋。 这张图表通过量化累积最终能源产量，将石油和天然气与海上风电进行了对比。 目前，海上风电装机容量为 36 吉瓦 (GW)，预计到 2050 年将超过 240 吉瓦。 即便如此，海上风电的累积能源产量要到本世纪末以后才能超过石油和天然气。

Forbes-Cable 说：“我曾在北海的钻井平台上工作过多年，体验过那里令人惊叹的天气，并且一直对海上和海底的能源输出感到好奇。”

北海石油和天然气与海上风电累积最终能源产量对比





来源：Wood Mackenzie Lens

注：为了找到交叉点，这里已假定海上风电产能在 2050 年之后每年增长 2%。

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