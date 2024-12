El NJDOL Publica los Nombres de Seis Empresas con Violaciones Pendientes de Leyes de Salarios, Beneficios, y Impuestos en su Lista de Responsabilidad Laboral en Lugar de Trabajo (También Conocida Como ‘The WALL’)

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

12 de diciembre 2024

TRENTON – El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) añadió en noviembre los nombres de siete empresas a su liste de Responsabilidad Laboral en el Lugar de Trabajo (The WALL), elevando a 223 el número de empleadores que no han abordado sus obligaciones pendientes por violaciones de leyes de salarios, beneficios, o impuestos. Cualquier negocio cuyo nombre aparezca en The WALL está prohibida de contratar públicamente con los gobiernos estatales, del condado o locales, hasta que pague sus obligaciones en su totalidad.

Los seis negocios deben un total de $262,960 en salarios no pagados, multas y sanciones a los trabajadores y al estado. Actualmente, en el segundo año de la iniciativa WALL, hay 223 negocios publicados en The WALL, que colectivamente deben $23 millones, ya sea directamente a sus trabajadores o al estado por impuestos o contribuciones no pagadas.



Ningún negocio fue eliminado de The WALL en octubre. Hasta el momento, el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) ha recuperado $558,216.38 en pasivos pendientes de empresas que han sido publicadas en The WALL o que han sido advertidas de que su negocio sería agregado a The WALL si no resolvían sus pasivos pendientes.

The WALL es una poderosa herramienta de aplicación que permite al departamento nombrar públicamente a las empresas que no pagan lo que deben a sus trabajadores y evitan hacer las contribuciones requeridas a programas como el seguro de desempleo y la compensación laboral. Las empresas en la lista no han resuelto sus multas y tarifas pendientes con el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) y el Tesoro.

La iniciativa fue establecida mediante una acción bipartidista (S-4226) en 2020 como parte de un esfuerzo para combatir la clasificación errónea y explotación de los trabajadores. Le otorga al Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) el poder de proteger a las empresas justas en todo el estado de aquellos empleadores que perjudican a sus trabajadores para obtener una ventaja competitiva.

Publicar en The WALL es un proceso independiente de otras medidas de responsabilidad, y puede ser adicional a ellas, tales como la inhabilitación de contratistas públicos y la suspensión o revocación de licencias comerciales. Los funcionarios de adquisiciones estatales, del condado, municipales y escolares deben consultar The WALL antes de adjudicar contratos públicos, al igual que hacen con la lista de inhabilitación.

Las empresas reciben cartas advirtiendo que el nombre de su compañía será publicado en The WALL a menos que solucionen sus pasivos pendientes; se les otorgan 20 días a partir de la fecha en que reciben la notificación para pagar en su totalidad o impugnar su inclusión pendiente en The WALL.

The WALL se lanzó en septiembre de 2023. Mensualmente se añaden más empresas con infracciones pendientes.

The WALL se puede ver o descargar aquí.

Las preguntas sobre The WALL deben dirigirse a OSECInquiries@dol.nj.gov.

Para una lista completa de preguntas y respuestas sobre The WALL, visite nj.gov/labor/wall.

Los negocios añadidos a The WALL en diciembre son:

1. D-B Golden Hands, LLC 6005 Marshall Avenue Ventnor City, NJ 08406 OSEC’s Docket #: WALL-WH-000029-2024 Violación(es): La Ley de Pago de Salarios de NJ - P.L.1965, c.173 (C.34:11-4.1 y siguientes)

La Ley Estatal de Salarios y Horas de NJ - P.L.1966, c.113 (C.34:11-56a y siguientes)

La Ley de Salario Predominante de NJ - P.L.1963, c.150 (C.34:11-56.25 y siguientes) Fecha(s) del Fallo/Orden Final: 18/11/2021 Responsabilidad Total Adeudada Según el Fallo/Orden Final: $16,731.11 Fecha de Publicación en The WALL: 05/12/2024 2. FriendlyTestingNJ LLC a/k/a Friendly Testing USA, LLC 1183 Marisa Dr. Toms River, NJ 08755 OSEC’s Docket #: WWALL-WH-000030-2024 La Ley de Pago de Salarios de NJ - P.L.1965, c.173 (C.34:11-4.1 y ss.)

La Ley Estatal de Salarios y Horas de NJ - P.L.1966, c.113 (C.34:11-56a y ss.)

La Ley de Salario Predominante de NJ - P.L.1963, c.150 (C.34:11-56.25 y ss.) Fecha(s) del Fallo/Orden Final: 05/09/2021 Responsabilidad Total Adeudada Según el Fallo/Orden Final: $64,810.50 Fecha de Publicación en The WALL: 05/12/2024 3. Maya Concrete LLC 15901 Pedlar Mills Rd. Charlotte, NC 28278-8971 OSEC’s Docket #: WALL-WH-000031-2024 Violación(es): La Ley de Pago de Salarios de NJ - P.L.1965, c.173 (C.34:11-4.1 y siguientes)

La Ley Estatal de Salarios y Horas de NJ - P.L.1966, c.113 (C.34:11-56a y siguientes)

La Ley de Salario Predominante de NJ - P.L.1963, c.150 (C.34:11-56.25 y siguientes)

24/05/2023 Fecha(s) del Fallo/Orden Final:24/05/2023 Responsabilidad Total Adeudada Según el Fallo/Orden Final: $25,354.59 Fecha de Publicación en The WALL: 05/12/2024 4. Monty Mason Contracting LLC 958 State Rt 208 Hawthorne, NJ 07506 OSEC’s Docket #: WALL-WH-000032-2024 Violación(es): La Ley de Pago de Salarios de NJ - P.L.1965, c.173 (C.34:11-4.1 y siguientes)

La Ley Estatal de Salarios y Horas de NJ - P.L.1966, c.113 (C.34:11-56a y siguientes)

La Ley de Salario Predominante de NJ - P.L.1963, c.150 (C.34:11-56.25 y siguientes) Fecha(s) del Fallo/Orden Final:

17/02/2023 Responsabilidad Total Adeudada Según el Fallo/Orden Final: $27,296.25 Fecha de Publicación en The WALL: 05/12/2024 5. Scola LLC d/b/a Scola BYOB 20 Crest Rd. Cape May Court House, NJ 08210 OSEC’s Docket #: WALL-WH-000033-2024 La Ley de Pago de Salarios de NJ - P.L.1965, c.173 (C.34:11-4.1 y siguientes)

La Ley Estatal de Salarios y Horas de NJ - P.L.1966, c.113 (C.34:11-56a y siguientes)

La Ley de Salario Predominante de NJ - P.L.1963, c.150 (C.34:11-56.25 y siguientes) Fecha(s) del Fallo/Orden Final:

28/08/2023 Responsabilidad Total Adeudada Según el Fallo/Orden Final: $105,856.17 Fecha de Publicación en The WALL: 05/12/2024 6. Urban City Designs Incorporated 2907 Central Avenue Union City, NJ 07087 OSEC’s Docket #: WALL-WH-000034-2024 La Ley de Pago de Salarios de NJ – P.L. 1965, c.173 (C. 34:11-4.1 y siguientes)

La Ley Estatal de Salarios y Horas de NJ - P.L.1966, c.113 (C.34:11-56a y siguientes)

La Ley de Salario Predominante de NJ - P.L.1963, c.150 (C.34:11-56.25 y siguientes) Fecha(s) del Fallo/Orden Final: 02/09/2022 Responsabilidad Total Adeudada Según el Fallo/Orden Final: $22,911.93 Fecha de Publicación en The WALL: 05/12/2024

