الرابطة الدولية للمستشارين السياسيين تناقش التطورات الأخيرة في سوريا

المستشارون السياسيون العالميون يدعون إلى المرونة الديمقراطية في خضم الأزمة السورية

واشنطن, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

مع استمرار تطور الوضع في سوريا، تؤكد الرابطة الدولية للمستشارين السياسيين على أهمية الحفاظ على العمليات الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين. تُعرِب المنظمة عن قلقها العميق إزاء تأثير النزاع على الشعب السوري واحتمال تدهور المؤسسات الديمقراطية في المنطقة.

صرح Carlos Fara، رئيس الرابطة الدولية للمستشارين السياسيين قائلاً: "إن الأحداث الجارية في سوريا هي تذكير صارخ بهشاشة الديموقراطية في مناطق النزاع. ومن الضروري أن يدعم المجتمع الدولي الجهود المبذولة لدعم القيم الديمقراطية وحماية حقوق جميع المواطنين".

وأضاف Fara، "منذ الربيع العربي في عام 2011، سعى السوريون إلى عملية ديموقراطية تعكس تطلعات الشعب". "ومع سقوط نظام الأسد، نأمل أن تنضم سوريا إلى عائلة الديمقراطيات وتوفر الأدوات اللازمة لتمكين الشعب من التعبير عن إرادته. وتقف الرابطة الدولية للمستشارين السياسيين على أهبة الاستعداد للمساعدة دعمًا للديمقراطية".

عن الرابطة الدولية للمستشارين السياسيين (International Association of Political Consultants)

تأسست الرابطة الدولية للمستشارين السياسيين في باريس عام 1968، وهي رابطة مهنية عالمية للمستشارين السياسيين تكرس مجهوداتها لتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وعبر مؤتمرنا السنوي، الذي يُعقد في شهر نوفمبر من كل عام في مدينة مختلفة، نتبادل الآراء والمعلومات حول التطورات السياسية وتقنيات الحملات الانتخابية، ونتواصل مع بعضنا البعض ونمنح ميدالية الديمقراطية لفرد أو منظمة عملت بشجاعة على تعزيز العملية الديمقراطية ودعمها واستدامتها في أي مكان في العالم.

وتلتزم الرابطة الدولية للمستشارين السياسيين بتقدير الأفراد والمنظمات التي تُظهر شجاعة في تعزيز الديمقراطية ودعمها واستدامتها. وفي كل عام، تمنح الرابطة ميدالية الديمقراطية لأولئك الذين قدموا إسهامات كبيرة في العملية الديمقراطية.

لمزيد من المعلومات عن الرابطة الدولية للمستشارين السياسيين وجهودها لتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي على https://www.iapc.org.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال على:

Marcel Wieder

416-484-7770 داخلي 1

marcel@aurorastrategy.com

