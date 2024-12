Mavenir 和 Boost Mobile 在美國 Boost Mobile 網絡上對於跨供應商 Open RAN 轉換實現了業界首次驗證及商業化營運

透過 Boost Mobile 5G 基礎架構內的 3GPP Xn 介面連接的Open RAN 解決方案,實現順暢流動

Boost Mobile 的客戶在使用混合 Open RAN 供應商的區域可體驗不間斷的穩定服務

李察遜,德州, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir 和 Boost Mobile (前稱 DISH Wireless) 宣佈在 Boost Mobile 網絡上使用 3GPP Xn 介面實現業界首次跨供應商 Open RAN 轉換。 此里程碑事件展示了不同 Open RAN (O-RAN) 無線電供應商之間可以順暢互通,這是一項關鍵證明,證實 O-RAN 不僅可行,而且在現實部署中可以蓬勃發展。

適用於 5G NR、由 3GPP 定義的 Xn 介面有利於不同供應商的 RAN 節點之間的通訊,確保不間斷的呼叫連續性和流暢的用戶體驗。 具有專利介面的 RAN 限制營運商只能依賴僅限於區域部署的單一來源網絡。 而 Xn 介面則允許開放式和封閉式 RAN 節點互連,從而促使同一區域在更大程度上實現互通以及在供應商方面具有更大的靈活性。

第三方無線電供應商 Mavenir 和 Boost Mobile 共同實現的驗證,彰顯 3GPP 和 O-RAN 的成熟度以及建立真正的多供應商環境的可能性。 透過利用開放式介面和順利互通,O-RAN 技術確保流動裝置可以在不同網絡元件之間順暢切換,同時不會影響用戶體驗。 Boost Mobile 的客戶可以享有不間斷的服務和穩定連接,因為該網絡已被證明可以順暢處理不同 O-RAN 供應商解決方案之間的流動轉換,不會造成任何中斷。

跨供應商轉換得以成功實施,體現了開放式介面的價值和 Open RAN 架構的潛力。 這展示了開放式介面如何促進靈活選擇和整合來自多個供應商的組件、減少單一來源依賴性、降低成本並透過快速互通和供應商協作來加速網絡發展。 Mavenir 和 Boost Mobile 在這項里程碑事件中發揮作用,不僅彰顯其在 Open RAN 解決方案領域的業界領袖地位,而且進一步表明他們決心提供可增強用戶體驗的卓越連接解決方案。

Boost Mobile 技術總監 Eben Albertyn 表示:「在 Boost Mobile,我們相信 Open RAN 能夠推動創新並增強客戶體驗。 透過引進開放式標準和互操作性能,我們在 Mavenir 和其他第三方無線電供應商的幫助下,不僅構建了一個更靈活的網絡,而且還在為互聯的未來鋪平道路,讓每個客戶都可以透過 Boost Mobile 網絡享有順暢連接。」

Mavenir 公司總裁兼行政總裁 Pardeep Kohli 表示:「這項成就標誌著 Open RAN 發展的一個重要里程碑,這是透過與 Boost Mobile 的合作實現的。 透過實現跨供應商順暢轉換,Mavenir 展示了 Open RAN 如何提供靈活、具有成本效益的互通式網絡。 這項里程碑事件彰顯我們致力幫助營運商建立與供應商無關的網絡,確保為其客戶提供可擴展的優質連接。」

