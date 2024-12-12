Mavenir 和 Boost Mobile 在美国 Boost Mobile 网络上实现业内首个跨供应商 Open RAN 切换的验证和商业化应用

Open RAN 解决方案通过 Boost Mobile 5G 基础设施中的 3GPP Xn 接口实现互联，营造无缝移动体验

在采用多家 Open RAN 供应商的区域，Boost Mobile 的客户能够享受不间断且稳定的服务体验

理查森，德克萨斯州, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir 和 Boost Mobile (前身为 “DISH Wireless”) 宣布，在 Boost Mobile 网络上实现了业内首个基于 3GPP Xn 接口的跨供应商 Open RAN 切换。 这一里程碑式成就展示了不同 Open RAN (O-RAN) 无线电设备供应商之间的无缝互操作性，充分证明了 O-RAN 不仅切实可行，而且在实际部署中蓬勃发展。

Xn 接口由 3GPP 为 5G NR 定义，用于实现不同供应商 RAN 节点之间的通信，确保通话连续不间断，营造流畅的用户体验。 在采用专有接口 RAN 的限制下，运营商只能依赖单一供应商网络，并将部署范围局限于特定区域。 Xn 接口支持开放与封闭 RAN 节点的互联互通，提升了同一区域内的互操作性，增强了供应商选择的灵活性。

第三方无线电设备供应商 Mavenir 与 Boost Mobile 完成的验证工作，彰显了 3GPP 和 O-RAN 技术的成熟，并展示了实现真正多供应商环境的潜力。 借助开放接口和无缝互操作性的优势，O-RAN 技术确保移动设备能在不同网络组件之间顺畅切换，从而保持一致的用户体验。 Boost Mobile 的客户可以享受不间断的服务和稳定的连接，因为该网络已经证明能够无缝处理不同 O-RAN 供应商解决方案之间的移动转换，且不会出现任何中断。

跨供应商切换的成功实施，充分展示了开放接口的价值以及 Open RAN 架构的巨大潜力。 这展示了开放接口如何提升选择和整合多个供应商组件的灵活性，减少对单一供应商的依赖，降低成本，并通过快速的互操作性和供应商间的协作，加速网络技术的进步。 Mavenir 和 Boost Mobile 在这一里程碑式成就中的重要作用，不仅彰显了它们在 Open RAN 解决方案领域的行业领导地位，还进一步强化了它们致力于提供卓越连接解决方案、优化用户体验的承诺。

“在 Boost Mobile，我们相信 Open RAN 的力量能够推动创新并提升客户体验。”Boost Mobile 首席技术官 Eben Albertyn 表示， “通过采纳开放标准与互操作性，在 Mavenir 及其他第三方无线电设备供应商的支持下，我们不仅在打造更加灵活的网络，更在为互联互通的未来奠定基础，让每一位客户都能在 Boost Mobile 网络中畅享无缝连接。”

“这一成就离不开我们与 Boost Mobile 的紧密合作，标志着 Open RAN 发展历程中的重要里程碑。”Mavenir 总裁兼首席执行官 Pardeep Kohli 表示， “通过实现无缝的跨供应商切换，Mavenir 展示了 Open RAN 如何打造具有成本效益和卓越互操作性的灵活网络。 这一里程碑式成就彰显我们助力运营商构建不依赖于供应商网络的坚定承诺，确保为客户提供可扩展、高质量的连接服务。”

关于 Mavenir

Mavenir 正在通过云原生、人工智能驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问： www.mavenir.com

Mavenir 公关联系人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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