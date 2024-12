マベニア (Mavenir) とブーストモバイル (Boost Mobile)、米国ブーストモバイルネットワーク上でベンダー間Open RANハンドオーバーにおける業界初の検証と商業運用を達成

ブーストモバイルの5Gインフラが、3GPP Xnインターフェースを介したOpen RANソリューション接続でシームレスなモビリティを実現

ブーストモバイルの顧客は、複数Open RANベンダーが混在する地域で途切れない一貫したサービスを享受

テキサス州リチャードソン発, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- マベニアとブーストモバイル (旧DISHワイヤレス (DISH Wireless)) は、ブーストモバイルネットワーク上で3GPP Xnインターフェースを使用した業界初のベンダーOpen RANハンドオーバーを実現したことを発表した。 このマイルストーンは、異なるOpen RAN (O-RAN) 無線ベンダー間のシームレスな相互運用性を示しており、O-RANが現実世界の導入において実現可能であるだけでなく、成長を遂げていることの重要な証明となる。

3GPPが5G NR向けに定義したXnインターフェースは、異なるベンダーのRANノード間の通信を促進し、通話の連続性を途切れさせることなく、スムーズなユーザー体験を保証する役割を果たしている。 独自のインターフェースを持つRANは、オペレーターが単一の供給元に依存したネットワークを構築せざるを得ず、地域的な展開に制約される。 一方で、XnインターフェースはオープンRANノードとクローズドRANノードの両方を接続可能にし、同一地域内でのより高い相互運用性とベンダーの柔軟性を促進する。

マベニア、第三者の無線ベンダー、およびブーストモバイルによって達成された今回の検証は、3GPPおよびO-RAN技術の成熟度を示すとともに、真のマルチベンダー環境の実現可能性を強調している。 オープンインターフェースとスムーズな相互運用性を活用することで、O-RAN技術はモバイルデバイスが異なるネットワークコンポーネント間をスムーズに切り替え、ユーザー体験に影響を与えることなく接続を維持できることを保証する。 ブーストモバイルの顧客は、ネットワークが異なるO-RANベンダーソリューション間でのモビリティ移行を途切れることなくシームレスに処理できることが証明されたことで、途切れないサービスと安定した接続性を享受できる。

ベンダー間ハンドオーバーの成功は、オープンインターフェースの価値とOpen RANアーキテクチャの可能性を示している。 これは、オープンインターフェースが複数のベンダーからのコンポーネントを柔軟に選択・統合することを可能にし、単一の供給元への依存を減らし、コストを削減し、迅速な相互運用性とベンダー間の協力を通じてネットワークの進展を加速する方法を実証するものである。 マベニアとブーストモバイルがこのマイルストーンに果たした役割は、Open RANソリューションにおける業界のリーダーシップを際立たせるだけでなく、ユーザー体験を向上させる優れた接続ソリューションを提供するという両社のコミットメントを再確認させるものである。

ブーストモバイルの最高技術責任者 (CTO) であるエベン・アルバーティン (Eben Albertyn) は以下のように述べている。「ブーストモバイルでは、Open RANの力が革新を促進し、顧客体験を向上させると信じています」。 「オープンスタンダードと相互運用性を採用することで、マベニアおよび他の第三者無線ベンダーの支援を受けながら、単に柔軟なネットワークを構築するだけでなく、ブーストモバイルネットワーク全体であらゆる顧客がシームレスな接続を享受できる、つながる未来への道を切り開いています」。

「この成果は、ブーストモバイルとの協力によって実現したOpen RANの進化における重要なマイルストーンを示しています」と、マベニアの社長兼最高経営責任者 (CEO) であるパルディープ・コーリ (Pardeep Kohli) は述べている。 「マベニアは、シームレスなベンダー間ハンドオーバーを可能にすることで、Open RANがいかに柔軟でコスト効率が高く、相互運用可能なネットワークを提供できるかを示しています。 このマイルストーンは、オペレーターがベンダーに依存しないネットワークを構築し、顧客にスケーラブルで高品質な接続を提供できるよう支援するという当社のコミットメントを強調しています」。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、 www.mavenir.com を閲覧されたい。

マベニア広報担当者向け問い合わせ:

エマニュエラ・スピテリ (Emmanuela Spiteri)

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.