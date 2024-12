PubMatic y GroupM amplían su colaboración para potenciar el impacto en el mercado de LATAM

NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, Calif., Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GroupM, el grupo de inversión en medios de WPP, y PubMatic, una compañía tecnológica independiente que lidera la transformación de la cadena de suministro de la publicidad digital, están ampliando su colaboración global para fortalecer el GroupM Premium Marketplace (GPM) en la región de LATAM. Este mercado programático unificado busca aumentar la transparencia y la eficiencia en la compra de medios. Con esta expansión, los clientes de GroupM tendrán acceso directo y preferencial al inventario de alta calidad de los editores que trabajan con PubMatic.

Lanzado inicialmente por GroupM en 2022 en EMEA y América del Norte, el GroupM Premium Marketplace ahora ofrecerá a los clientes de GroupM en LATAM una solución unificada para la compra programática de CTV, video digital y display. La colaboración permitirá centralizar las inversiones en medios de GroupM en la región, ofreciendo procesos de oferta competitiva, tecnología de primer nivel y total transparencia en la cadena de suministro. A través de la interfaz unificada de PubMatic para compradores y editores, y sus capacidades de segmentación en el lado de la venta, GPM optimizará la compra de medios para los clientes en LATAM, incluyendo aquellos nuevos en la publicidad programática.

Esta iniciativa refleja el compromiso de GroupM con la transparencia en la cadena de suministro de medios y en las inversiones, reduciendo el fraude y la mala representación del inventario. Este compromiso está alineado con PubMatic, que colabora con Newsguard y otros organismos de la industria para validar su inventario. PubMatic ha impulsado asociaciones estratégicas de “Supply Path Optimization” (SPO) que generan confianza, eficiencia y valor para los anunciantes, al tiempo que aportan inversiones premium únicas a los editores. La asociación se lanzará junto con el producto Activate de PubMatic, llevando las ventajas del SPO a marcas y anunciantes en la región.

"Ofrecer transparencia en el ecosistema programático no es opcional. Para nosotros en GroupM, es una prioridad brindar soluciones de calidad en un ecosistema confiable y eficiente", declaró Maricarmen Flores, Directora de Inversión Digital de GroupM LATAM. "A través de esta colaboración con PubMatic, buscamos lograr nuestro objetivo de diseñar soluciones responsables, escalables e innovadoras, ofreciendo a nuestros clientes acceso ventajoso a inventarios premium locales".

Alan Fontevecchia, Vicepresidente de LATAM para PubMatic, agregó: "Estamos encantados de expandirnos con GroupM en el mercado de LATAM. Como socios desde su lanzamiento, esta expansión del mercado conectará a los editores con los compradores, fomentando colaboraciones sólidas y mutuamente beneficiosas".

Esta alianza desbloquea el inmenso potencial de la publicidad programática en una región donde esta modalidad está en constante crecimiento. El gasto en publicidad programática en LATAM aumentó de $5.2 mil millones en 2017 a $16.77 mil millones en 2023, y se proyecta que alcance los $23.6 mil millones para 2028, según datos de OnAudience. A través de GPM, GroupM y PubMatic no solo responderán a esta creciente demanda, sino que también impulsarán a la industria hacia una cadena de suministro más transparente, eficiente y valiosa.

Sobre PubMatic:

PubMatic (Nasdaq: PUBM) es una empresa tecnológica independiente que maximiza el valor para sus clientes al liderar la transformación de la cadena de suministro de publicidad digital. Su plataforma del lado de la venta empodera a los principales creadores de contenido digital en internet abierto, permitiéndoles controlar el acceso a su inventario y aumentar su monetización. Desde 2006, PubMatic ha optimizado la utilización de datos en tiempo real a través de una infraestructura innovadora, mejorando los resultados para sus clientes y promoviendo una cadena de suministro digital transparente y vibrante.

Sobre GroupM:

GroupM es el grupo de inversión en medios de WPP y la principal compañía de inversión en medios del mundo, con la misión de liderar la próxima era de los medios para que la publicidad funcione mejor para las personas. La compañía gestiona más de $60 mil millones en inversiones anuales en medios, según el bureau independiente COMvergence. A través de sus agencias globales Mindshare, Wavemaker, EssenceMediacom y T&Pm, así como sus soluciones de desempeño multicanal (GroupM Nexus), datos (Choreograph), entretenimiento (GroupM Motion Entertainment) y soluciones de inversión, GroupM combina escala global, experiencia e innovación para generar valor sostenido para sus clientes en todo el mundo. Descubre más en www.groupm.com.

