Multilateralismo Cada Vez Mais Forte: Imperial Springs International Forum Estreia na Europa

GUANGZHOU, China, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- De 11 a 12 de dezembro, horário local, será realizado o 2024 Imperial Springs International Forum (ISIF) em Madri, Espanha, com mais de 200 participantes de círculos políticos, acadêmicos e empresariais de mais de 50 países. Uma das plataformas de mais alto nível da China para intercâmbios civis internacionais leva pela primeira vez o fórum fora da China, realizando o evento na Europa. O fórum deve fortalecer os intercâmbios interpessoais entre a China e o mundo e promover a cooperação para o enfrentamento dos desafios globais comuns.

Desde a sua criação em 2014, o ISIF atraiu mais de 200 ex-chefes de Estado e de governo, líderes de organizações internacionais, bem como mais de 600 especialistas, acadêmicos e líderes empresariais de mais de 40 países.

Na última década, os participantes elogiaram o fórum por manter uma perspectiva global com sua abordagem de questões atuais e concentração no desenvolvimento a longo prazo. Ele fez contribuições importantes para o aumento do entendimento mútuo entre a China e o mundo, avanço do diálogo e a cooperação global, e o fornecimento de insights e recomendações para o apoio de reformas no sistema de governança global.

O Dr. Chau Chak Wing, Presidente da Australia China Friendship and Exchange Association, Chair of the Asia-Pacific Region, World Leadership Alliance - Club de Madrid President's Circle, e Copresidente do Nizami Ganjavi International Center Global Circle, disse que a paz e o desenvolvimento mundiais estão enfrentando desafios gigantescos hoje em dia. "Como membros da 'aldeia global', independentemente das nossas funções ou profissões, compartilhamos da mesma missão, responsabilidade e obrigação de salvaguardar a paz e promover a cooperação e o progresso em todo o mundo. Desde o seu início, o ISIF tem sido uma inspiração de respeito mútuo, maior compreensão, confiança e consenso. A decisão de realizar o fórum deste ano em Madri, na Espanha, é um exemplo do crescimento do círculo de amigos, do fortalecimento das nossas amizades e do enriquecimento das nossas perspectivas em comum."

O Dr. Chau enfatizou que, com o mundo entrando em uma nova era de transformação, marcada por decisões cruciais em muitos domínios, devemos ter a coragem de inovar em resposta aos desafios e permanecer inabaláveis no nosso compromisso com a paz e o desenvolvimento - o caminho duradouro para a humanidade. Por meio de esforços coletivos e ações conjuntas, podemos criar um mundo mais pacífico, inclusivo e harmonioso para as gerações futuras.

O Imperial Springs International Forum de 2024, com o tema "Collective Action for One Future” (Ação Coletiva para um Futuro), contará com mais de dez grandes eventos, incluindo uma cerimônia de abertura, duas sessões a portas fechadas, uma discussão plenária, seis sessões temáticas e uma cerimônia de encerramento. Os principais tópicos incluem "Global Strategic Stability," "Financing for Development, Towards Full Implementation of the SDGs," "Enhancing Global Cooperation: Shaping a Shared Future for Humankind," "Traditional and Non-Traditional Challenges to Global Security," "Tackling Challenges Facing the World Economy," "United Nations Summit of the Future, Future of Global Governance," "AI & Green Technology for Progress and Development," "Sustainable Development and the Second World Social Summit," e "People-to-people Exchanges for Mutual Understanding." Essas discussões abrangerão as questões globais mais urgentes em áreas como segurança, economia, tecnologia, sociedade e cultura, além de abraçar a diversidade e se concentrar no futuro. O fórum visa unir o conhecimento coletivo a partir de uma perspectiva humana compartilhada, buscando soluções que reflitam valores e interesses universais.

Fonte: The 2024 Imperial Springs International Forum (ISIF)

Contato: Sr. Wang, Tel.: 86-10-63074558

