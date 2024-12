PATTISON Affichage lance l’appel de candidatures pour les subventions Élevez Votre Voix 2025

Photo : TLR d’Edmonton mettant en vedette une publicité pour The Maskwascis Tribal Council, un récipiendaire d’une subvention 2024 du programme Élevez Votre Voix.

MISSISSAUGA, Ontario, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le comité sur la diversité et l’inclusion de PATTISON Affichage est fier, encore cette année, d’annoncer le lancement de l’appel de candidatures d’organismes à but non lucratif pour cette troisième édition du programme de subventions Élevez Votre Voix.

Le programme a pris son élan en 2022 et, depuis, a aidé 10 organismes caritatifs sans but lucratif à sensibiliser les communautés au moyen de l’affichage. Encore une fois, sa mission consiste à fournir jusqu’à 1 million de dollars de valeur médiatique au total et à attribuer cette valeur à des organismes caritatifs ayant un mandat de diversité, d’équité et d’inclusion. L’objectif est de rehausser le profil et d’accroître la notoriété de ces initiatives auprès des communautés qu’elles cherchent à servir. Tous les organismes axés sur la DEI peuvent postuler, qu’ils soient d’envergure locale ou nationale.

À l’aube de sa troisième année d’activité, le programme Élevez Votre Voix a déjà connu un immense succès. En effet, en 2023, The Forum, qui a pour mission d’aider les femmes entrepreneures sur le plan national, a remporté la première place lors de l’Ad Club OOH Day Awards dans la catégorie « Client Direct ». Cela démontre l’efficacité des campagnes d’affichage. En 2024, trois nouveaux organismes ont été sélectionnés dans le cadre du processus de candidature. Ceux-ci ont réussi à établir des liens importants avec les communautés où leurs campagnes d’affichage ont été diffusées.

La Jays Foundation a augmenté sa notoriété globale de 8 %, sa plus forte hausse d’une année à l’autre jusqu’à présent, ainsi que le taux d’engagement auprès de Jays Care de 4 %. De plus, sa campagne a réussi à battre un nouveau record de popularité auprès des partisans des Blue Jays, portant la marque à un taux d’approbation stupéfiant de 74 %, une augmentation de 6 %. Dans l’ensemble, la Jays Foundation a généré plus de 100 millions d’impressions à travers le Canada, ce qui constitue un nouvel indicateur pour l’organisation.

Élevez Votre Voix 2024 a également remis une subvention à Variety Village, un organisme exerçant ses activités à l’échelle régionale en Ontario. Celui-ci offre aux enfants handicapés des programmes et des activités de sport, de loisir et de bien-être, et bien plus encore, afin de les aider à s’autonomiser. En tant que partenaire régional, la campagne de Variety Village a généré plus de 24 millions d’impressions dans la province de l’Ontario uniquement.

Le Maskwascis Tribal Council a lui aussi reçu une subvention Élevez Votre Voix en 2024. Sa campagne visait à lutter contre la violence des gangs impliquant les jeunes Cris. Dirigée par une équipe entièrement autochtone, celle-ci s’est déroulée dans la région d’Edmonton et dans les environs, allant jusqu’à Lacombe au sud. Afin de transmettre les principes clés des Cris, la campagne mettait en vedette des images vibrantes d’un danseur des Premières Nations et des caractères syllabiques cris stylisés et saisissants.

« Cette campagne reflète notre engagement envers nos jeunes Maskwacis », a déclaré le chef Samson, Vernon Saddleback, dans un communiqué de presse publié à l’occasion du lancement officiel de la campagne. « En connectant nos jeunes guerriers à la puissance de leur culture et de leur communauté, nous leur ouvrons une voie plus lumineuse vers l’avenir, une voie remplie d’opportunités de croissance et de guérison. »

Le programme Élevez Votre Voix a été lancé en 2022 avec l’intention d’offrir une plateforme aux organismes dédiés au service et au soutien des groupes ethnoculturels, des peuples autochtones et des Premières Nations, de la communauté 2SLGBTQI+, de l’égalité des femmes, des personnes en situation de handicap, et de tout autre groupe travaillant à l’avancement de projets favorisant la diversité, l’équité et l’inclusion.

PATTISON Affichage s’engage fermement à mettre à profit sa présence dominante dans l’industrie publicitaire pour promouvoir et élever les communautés grâce à la puissance de l’affichage dans des environnements clés, comme les transports collectifs, les voies de circulation, les aéroports, les stades et les réseaux urbains.

Pour poser une candidature, veuillez consulter le lien suivant afin de connaître les critères et les conditions à satisfaire. Puis, soumettre vos candidatures au moyen du formulaire en ligne. La date limite est le vendredi 17 janvier 2025 à 17 h HNE.

