Bitget מכריזה על השקת BGBTC, אסימון Bitcoin עטוף מגובה ברזרבות BTC ברמה של 1:1

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, השיקה את Wrapped Bitcoin (BGBTC) המקומי שלה, ומספקת הזדמנויות לרווח עבור בעלי Bitcoin (BTC). התכונה החדשה שהושקה מספקת מסלול חדש להוציא את המרב מפוטנציאל אחזקות ה-BTC של משתמשים באמצעות אפשרויות הימור גמישות ותגמולים גדולים יותר. BGBTC מגובה באמצעות BTC ברמה של 1:1, שומר על שוויון הערך שלו ומבטיח השתלבות חלקה בתוך האקו סיסטם הרחב יותר. זה נועד להפעיל ערך נוסף עבור מחזיקי BTC, לאפשר להם להשתתף בהזדמנויות DeFi, ועדיין לשמור על חשיפת ה-Bitcoin שלהם.

במהלך שלב טרום ההשקה מ-9 בדצמבר 2024 ועד 8 בינואר 2025, משתמשים יוכלו להמר על BTC ב-Bitget כדי לקבל אסימוני BGBTC. זה מצטרף לתגמולי BGPoints הכפולים לצד תשואה שנתית נוספת של 2%, שישולמו כסכום חד פעמי בסוף התקופה. לאחר מכן, עונה 1 תתחיל באופן רשמי ב-9 בינואר 2025, עם תכונות כמו הטבות BGPoints משופרות, אפשרויות מימוש גמישות ושותפויות עם פלטפורמות BitcoinFi.

"הצמיחה המהירה של התעשיה הקריפטוגרפית ברחבי העולם, במיוחד באקו סיסטם של Bitcoin, מעוררת בנו השראה לחדשנות מתמדת. BGBTC מיישר קו עם המטרות שלנו לספק פתרונות טובים יותר למשתמשים שלנו, ולהפוך את חוויות המסחר שלהם לחכמות יותר. זה מאפשר להם לעסוק באופן עמוק יותר ב-Bitcoin, גישה לתשואות גבוהות יותר, והשתתפות באקו סיסטם של ה-DeFi שהיה בעבר מחוץ להישג יד", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

BGBTC מפשט את היכולת להרוויח החזרים נוספים עבור מחזיקי BTC. על ידי הימור על BTC, המשתמשים מקבלים אסימוני BGBTC, המעניקים גישה למספר תזרימי הכנסה, כולל החזרים שנתיים קבועים, BGPoints ותכונות חדשות שיושקו בקרוב כמו הלוואות. משתמשים יכולים לממש בקלות את ה-BTC שלהם במהלך עונה 1 בכדי להבטיח גמישות מרבית בניהול הנכסים שלהם.

Bitget מתמקדת בהבטחתה של חוויה מאובטחת ומתגמלת עבור המשתמשים שלה. BGBTC מציע מנגנון הימור קל בלחיצה אחת עם אפיקי החזרים מרובים, כולל הענקת אסימונים באמצעות שיתופי פעולה עם שותפי DeFi. האבטחה מחוזקת באמצעות ביטוח כפול של Bitget ו- Cobo , יחד עם הגנות מרובות חתימות, המבטיחות שכל הכספים יישארו בטוחים.

עם תכונות כמו LaunchPool, PoolX, הסדרי BGPoints מוקדמים והלוואות מבוססות הימור באופק, BGBTC מסמן פרק חדש במשימתה של Bitget להניע את אימוץ הקריפטוגרפיה באמצעות חדשנות.

למידע נוסף על BGBTC, אנא בקרו כאן .

