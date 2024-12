Le projet PRESERVE organise un événement final afin de présenter les dernières innovations développées en matière d’emballage durable

BERLIN, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le projet PRESERVE, une initiative innovante du programme Horizon 2020, organise son événement final le 12 décembre en marge de la Conférence européenne sur les bioplastiques. Cet événement marquant mettra en lumière les réalisations révolutionnaires du projet, ses avancées avant-gardistes ainsi qu’une feuille de route prospective pour l’avenir des emballages durables.

La journée s’ouvrira par un discours de bienvenue prononcé par le coordinateur du projet, Aldo R. Reyes, ouvrant ainsi la voie à un programme captivant. La première session mettra en lumière les résultats notables du projet. Cette session portera notamment sur les sujets suivants : les développements révolutionnaires qui ont eu lieu dans le domaine des barrières à l’oxygène biosourcées, (sujet présenté par Kristina Eißenberger - Université d’Albstadt-Sigmaringen), les emballages alimentaires de nouvelle génération à base de PHA, (sujet présenté par Willem Uyttendaele - Centexbel), et les stratégies biotechnologiques innovantes pour le recyclage des matériaux biodégradables (sujet présenté par Steven Verstichel - Normec OWS). Nicolò Fortunati (Planet Bioplastics) évoquera la séparation des matériaux et le recyclage des films multicouches, tandis qu’Ana Guerra (Südpack) abordera les défis liés à la mise à l’échelle des solutions biosourcées. La session s’achèvera par une présentation portant sur la durabilité et la circularité des emballages biosourcés, par Carla Bartolomé et Matteo Maccanti (ITENE/NTT), suivie d’une séance de questions-réponses.

Une partie importante de l’événement sera consacrée au dévoilement de la Feuille de route de l’innovation à l’horizon 2030 du projet PRESERVE, par Estela López-Hermoso (EUBP), tandis que son importance sera commentée par Teresa Calvo (Itene) et Daniele Spinelli (NTT) dans le cadre d’une table ronde. Les prochaines étapes de l’avenir des emballages durables seront examinées par des leaders du secteur tels que Marc Vetterli (V-ZUG), Marc Meijers (DenimX) et Matthias Schrägle (Südpack).

L’événement comprendra également des mises à jour sur des projets connexes du programme Horizon 2020 tels que UpPE-T, UPLIFT, BioRadar et Bio4Human, afin de présenter les avancées réalisées par les collaborations engagées dans le domaine des technologies biosourcées.

Aldo Reyes a fait remarquer : « Le projet PRESERVE s’est toujours efforcé de repousser les limites du possible en matière d’emballage durable. Cet événement final célèbre non seulement nos réalisations collectives, mais pose également une pierre angulaire pour l’étude de nouvelles conceptions et technologies en matière d’emballage biosourcé. Il constitue également une étape cruciale dans notre définition collective de l’avenir de l’industrie. »

La journée s’achèvera par une session de réseautage afin d’encourager la collaboration et l’exploration de nouvelles méthodes de mise en œuvre de ces solutions innovantes.

À propos de PRESERVE

Financé dans le cadre du programme européen Horizon 2020, le projet PRESERVE a permis de faire progresser les technologies d’emballage biosourcé afin de promouvoir la durabilité et la circularité. Lancé en 2020, il conclura ses travaux le 31 décembre 2024.

https://www.preserve-h2020.eu/

Pour obtenir de plus amples informations et pour toute inscription :

Estela López-Hermoso

European Bioplastics

lopez-hermoso@european-bioplastics.org

https://www.european-bioplastics.org/events/ebc/side-event-preserve/

+49 176 3215 1358

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05ad871c-1a9f-4590-9f69-5afe0c167a1d

