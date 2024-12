LUXURY LIVING GROUP INAUGURA IL QUARTO NEGOZIO NEGLI STATI UNITI, IL PRIMO IN TEXAS A DALLAS.

MILANO, MILANO, ITALY, December 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- L’eleganza italiana incontra il fascino iconico del Grande West Americano con l’apertura del primo negozio Luxury Living in Texas, nel cuore del Design District di Dallas. Situata al 1548 Slocum St., questa apertura rappresenta una tappa fondamentale nel piano di espansione del Gruppo negli Stati Uniti, dopo i successi ottenuti a New York, Los Angeles e Miami.

Luxury Living Group sviluppa e gestisce arredi di lusso per alcuni dei più prestigiosi brand internazionali, creando stili di vita unici e distintivi, interpretando e valorizzando il DNA di ciascun brand. Il nuovo negozio di Dallas presenta un’esclusiva selezione di arredi firmati da marchi come Versace Home, Dolce&Gabbana Casa, Trussardi Casa, Luxence e Bentley Home.

“Siamo entusiasti di portare Luxury Living a Dallas, una città in forte espansione, capace di attrarre un pubblico dinamico, esigente e attento alla qualità”, ha dichiarato Andrea Gentilini, CEO di Luxury Living Group. “L'apertura di questo nuovo negozio a Dallas rappresenta una tappa strategica nel nostro piano di espansione globale. La prestigiosa location nel Design District incarna i valori fondanti della nostra azienda, offrendo ai clienti un'esperienza coinvolgente e ispiratrice”.

Il nuovo spazio espositivo, che si estende su oltre 1.100 metri quadrati, offre una selezione curata di arredi dal design raffinato, personalizzabili per rispecchiare i gusti e le esigenze individuali di ogni cliente. Il negozio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 16:00, offrendo agli ospiti l’opportunità di scoprire e vivere in prima persona il meglio del design di lusso.

Nel suo impegno a garantire il massimo livello di artigianalità italiana, Luxury Living Group continua ad ampliare la sua presenza negli Stati Uniti, con l'obiettivo di aprire nuove sedi. A livello internazionale, il brand vanta una solida presenza in aree strategiche come il Medio Oriente, l’Africa, l’Eurasia e il Nord America, consolidando la propria posizione di leader nel settore dell’interior design di lusso.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.