الكشف عن أسماء الفائزين في تحدي الابتكار خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2024

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, December 12, 2024 / EINPresswire.com / -- شهد المعرض العقاري الأضخم في العالم "سيتي سكيب العالمي 2024" تنظيم "تحدي الابتكار"، الذي مهّد الطريق أمام إيجاد حلول متطورة في مجال العقارات والتطوير الحضري وتعزيز حلول الاستدامة وريادة الأعمال والتقدم التقني بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 . واحتضن مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض منافسات حادّة خلال نهائي التحدي في الشهر الماضي، حيث كشفت الشركات الناشئة من 37 دولة عن حلول رائدة في قطاع العقارات.وقد اختتم معرض "سيتي سكيب العالمي 2024" أعمال النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم بحضور أكثر من 172 ألف شخص، في حين اجتذب "تحدي الابتكار" أكثر من 200 مشاركة من الشركات الناشئة العالمية. وقد تمّ اختيار أفضل 60 شركة بناءً على معايير معايير الابتكار والإبداع للتنافس في الدور نصف النهائي خلال الأيام الثلاثة الأولى من الفعالية ضمن ثلاث فئات؛ وهي حلول المسؤولية الاجتماعية للشركات للعقارات العالمية، والحلول الذكية لمستقبل الحياة، والحلول التحويلية لتقنيات البناء. ونجحت ست شركات ناشئة ببلوغ النهائي، ما يمكنها من الحصول على التقدير الذي تستحقه لقاء إمكانياتها الاستثنائية في إعادة تعريف مستقبل العقارات والتطوير الحضري.مفهوم جديد لاستدامة المناطق الحضريةحققت هيدرالوب، الشركة الهولندية الرائدة في مجال حلول إعادة تدوير المياه، جائزة فئة "حلول المسؤولية الاجتماعية للشركات للعقارات العالمية" من خلال تقنيتها المبتكرة لتدوير المياه الرمادية، والتي تطرح معايير جديدة لمرونة أنظمة المياه. وأشادت لجنة التحكيم المستقلة بدور هذه التقنية المبتكرة في معالجة تحديات شح المياه، عبر تمكين المباني من إعادة تدوير ما يصل إلى 45% من استهلاكها للمياه لاستخدامات غير صالحة للشرب. وأشارت لجنة التحكيم إلى أن حلول هيدرالوب تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وترسي معايير رائدة في مجال الاستدامة في القطاع العقاري، حيث تدمج بين الكفاءة العالية والتصميم المعماري الحديث المتكامل.وأفاد ألكسندر يولر، المدير الإداري لشركة هيدرالوب في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بأن الجائزة تبرهن على أهمية عمل الشركة في معالجة التحديات الحالية، والتزامها بالرؤية المستدامة للمملكة العربية السعودية. وأضاف: "تعكس الجائزة عزمنا مواصلة العمل في المملكة على المدى الطويل، بهدف المساهمة بشكل ملموس في دعم مسيرة تحول المملكة وأهدافها في مجال الاستدامة. ونحن فخورون بتقديم حلولنا لمعالجة تحديات شح المياه في المنطقة، وتحويلها إلى فرص سانحة للابتكار".رسم مستقبل المنظومة الرقمية في القطاع العقاريحصلت وكالة فالوسيتي، المتخصصة بحلول التحول الرقمي من نيوزيلندا، على جائزة فئة "الحلول الذكية لمستقبل الحياة"، وذلك من خلال منصتها المتخصصة بالبيانات العقارية، والتي تساعد على رقمنة عملية اتخاذ القرار، وبالتالي تعزز مستويات الشفافية والكفاءة على امتداد سلسلة القيمة في القطاع العقاري. وأشارت لجنة التحكيم إلى أن ابتكارات الشركة المختلفة، مثل "بيلد آي كيو" و"فالوسيتي أون سايت"، تمكّن الجهات المعنية من أتمتة سير العمل ومشاركة البيانات بالوقت الفعلي، مما يعزز فرص الاستثمار ويسرّع إتمام عمليات الموافقة المطلوبة.ووصفت كارمن فيسيليتش، المؤسِّسة والرئيس التنفيذي لوكالة فالوسيتي هذا الفوز بالدليل على مدى ابتكارها والتزامها، وقالت: "نفخر بالفوز أمام قائمة من المنافسين المتميزين ونتطلع للعمل مع شركاء يعتمدون منهج الابتكار في المنطقة لدعم الرؤية الطموحة للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تمكين المصارف للالتحاق بالركب سريعاً وتحفيز الشفافية في أنحاء المنظومة".الارتقاء بتقنيات البناء النوعيةفازت شركة البرمجيات المخصصة للشركات بلان رادار النمساوية بجائزة "الحلول التحويلية لتقنيات البناء" عن منصتها الرقمية، والتي تساهم في تسهيل إدارة مشاريع البناء وجهود التعاون.وأعرب فيتالي بيريزكا، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ في شركة بلان رادار، عن سعادتهم للفوز بالجائزة، بالقول: "يعكس فوزنا بتحدي الابتكار التزام بلان رادار بتعزيز قطاعي البناء وإدارة المرافق في الشرق الأوسط وخارجه. كما يؤكد دور منصتنا في مساعدة المهنيين على تعزيز مستوى الكفاءة والتعاون والاستدامة في مشاريعهم. ونفخر بالمساهمة في تشكيل مستقبل تقنيات البناء ونشكر عملاءنا وشركاءنا على ثقتهم ودعمهم".وشملت قائمة المرشحين النهائيين شركة برين بوكس إيه آي الكندية الرائدة في مجال أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف؛ وشركة تويك السويسرية المصنعة لأول مقبض باب ذكي ذاتي التطهير في العالم؛ وشركة كوانت إيه آي الأمريكية التي تسعى إلى دمج إدارة القوى العاملة وتسريع وتيرة الإنتاجية وتحسين معايير السلامة في قطاع البناء باستخدام الأجهزة الذكية القابلة للارتداء وأجهزة الاستشعار الذكية للحصول على تحليلات مستندة إلى البيانات.وبدورها، قالت راشيل ستيرجس، نائب رئيس أول لدى تحالف، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب جلوبال: "سلط تحدي الابتكار الضوء على الدور النوعي للشركات الناشئة في تحفيز اعتماد الحلول الذكية والمستدامة في قطاع العقارات والإنشاءات، ما يؤكد التزام السعودية الراسخ بتعزيز مكانتها بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار".وحظيت الفعالية، التي تأتي برعاية وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، وذلك بدعم من الشركاء المؤسسين؛ بمن فيهم الشركة الوطنية للإسكان ونيوم وروشن والمربع الجديد ومركز الملك عبدالله المالي (كافد) والدرعية ومسار.لمزيدٍ من المعلومات حول سيتي سكيب العالمي 2025، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.cityscapeglobal.com

